Việt Nam sẽ khởi chiếu concert BTS: Yet To Come in Cinemas cùng thế giới

Nhóm nhạc toàn cầu BTS sẽ mang concert của mình đi khắp 5 châu với phiên bản chiếu rạp BTS: Yet to Come in Cinemas. Đây chính là món quà năm mới mà RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jung Kook gửi tặng đến các ARMY (fan hâm mộ) thân thương trên toàn thế giới, và lần này Việt Nam cũng tiếp tục có mặt trong bản đồ Kpop.

Trong đoạn trailer chính thức của BTS: Yet to Come in Cinemas, nhóm nhạc toàn cầu khiến nhiều fan xúc động vì sự có mặt đầy đủ của 7 thành viên. Hàng loạt bản hit được nhóm trình diễn sôi động trên sân khấu lớn, cùng những góc quay bắt chụp từng khoảnh khắc của 7 chàng trai nhà HYBE.

Khác với những phần phim tài liệu đã ra rạp từ trước, dự án lần này là concert 100% với những tiết mục hoành tráng được gầy dựng công phu, đan xen với những khoảnh khắc đầy cảm động được trình chiếu trọn vẹn trong 103 phút.

Chưa dừng lại ở đó, BTS: Yet to Come in Cinemas còn mang đến nhiều "quà tặng" đặc biệt dành riêng cho ARMY khi ca khúc với vũ đạo nổi bật trên TikTok thời gian qua - Run BTS thuộc album mới nhất PROOF sẽ có lần đầu tiên được trình diễn độc quyền ngay trên sân khấu của concert. Không những thế, toàn bộ buổi diễn được quay bằng máy quay chuyên dụng, ra rạp với định dạng ScreenX và 4DX.

BTS: Yet to Come in Cinemas là món quà mà BTS dành tặng cho ARMY toàn thế giới, đặc biệt là những ai chưa có cơ hội đến tham dự buổi concert của nhóm tại Hàn Quốc. Đây có lẽ cũng là concert cuối cùng trong ít nhất 2 năm tới có đầy đủ 7 thành viên của nhóm trước khi "anh cả" Jin lên đường nhập ngũ.

BTS: Yet to Come in Cinemas đáng nhớ nhất với đội hình 7 thành viên sẽ khởi chiếu từ 1/2/2023 trên toàn quốc.