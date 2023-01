Song Hye Kyo vượt Song Joong Ki, dẫn đầu BXH giá trị thương hiệu nam/nữ diễn viên truyền hình tháng 1 Hàn Quốc

(Ảnh: Allkpop)

Theo Viện danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 19/1, 3 nam/nữ diễn viên truyền hình dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng đầu tiên của năm 2023 là Song Hye Kyo (ở vị trí số 1), Song Joong Ki (ở vị trí thứ 2) và Go Yoon Jung (ở vị trí thứ 3).

Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1, Viện này đã phân tích dữ liệu lớn của 50 nam nữ diễn viên truyền hình trong các lĩnh vực bao gồm sự tham gia của người tiêu dùng, hoạt động truyền thông, truyền thông, hoạt động cộng đồng...

Dựa trên kết quả phân tích, Song Hye Kyo của phim The Glory đã kiếm được tổng cộng 10.041.913 điểm trong tháng này cho vị trí đầu bảng. Ở vị trí thứ hai, Song Joong Ki với phim Reborn Rich của JTBC kiếm được tổng cộng 8.005.509 điểm, trong khi Go Yoon Jung của Alchemy of Souls: Light and Shadow (tvN) theo sau ở vị trí thứ ba với 7.605.799 điểm.

Dưới đây là 30 nam/nữ diễn viên truyền hình dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 1/2023: Song Hye Kyo, Song Joong Ki, Go Yoon Jung, Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun, Park Sung Hoon, Lee Sung Min, Jung Ji So, Lee Jae Wook, Moon Ga Young, Yoo Yun Suk, Kim Min Jae, Shin Hyun Bin, Go Soo, Hwang Min Hyun, Park Joo Hyun, Kim Hyun Joo, Jeon Do Yeon, Kim So Eun, Kim Rae Won, Moon Chae Won, Jung Kyung Ho, Lee Bo Young, Lee Sun Kyun, Geum Sae Rok, Ha Ji Won, Kang Ha Neul, Kim Seung Soo, Gong Seung Yeon và Shin Seung Ho.