Việt Nam sẽ hỗ trợ phát triển game mang đậm văn hoá bản sắc Việt, phù hợp với xu hướng thế giới

Ngày 29/8/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trên thế giới, các ngành công nghiệp văn hóa đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ và được xác định là yếu tố quan trọng, bền vững nhằm thu hút nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, định vị thương hiệu quốc gia. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về nhiều mặt để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại.

Game/ trò chơi điện tử mang đậm bản sắc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới sẽ được hỗ trợ phát triển

Một trong những nội dung nằm trong Chỉ thị số 30/CT-TTg là thúc đẩy sử dụng các nền tảng số tạo ra sản phẩm công nghiệp văn hóa. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động rà soát, bổ sung, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm phần mềm và trò chơi điện tử trên không gian mạng (thuộc lĩnh vực trò chơi giải trí) mang đậm bản sắc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số của Việt Nam trong việc tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, Chỉ thị của Thủ tướng cũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi số, hình thành hệ thống dữ liệu trực tuyến cho các ngành công nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xuất bản, phát thanh và truyền hình, phần mềm và trò chơi điện tử trên không gian mạng (thuộc lĩnh vực trò chơi giải trí).

Tựa game Chạy Trốn Phồn Hoa DreamChaser mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam đã thu hút nhiều game thủ nước ngoài và được Apple vinh danh trong chiến dịch “Here's to the Dreamers”

Trước đó, đã có những tựa game mang đậm bản sắc Việt Nam như Chạy Trốn Phồn Hoa DreamChaser do 2 bạn trẻ Trần Tuấn Hiệp (2001, Pixel/2D Artist) và Phạm Duy Phúc (1999, Game Developer) phát triển. Chạy Trốn Phồn Hoa DreamChaser mang đến cho người chơi lối chơi độc đáo và hành trình khám phá văn hóa Việt Nam đầy thi vị và gây ấn tượng mạnh với nhiều bạn bè quốc tế. Tựa game này đã được Apple vinh danh trong chiến dịch “Here's to the Dreamers” (Những Người Ấp Ôm Hoài Bão). Đây chiến dịch Apple dành để vinh danh những tài năng xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa thế mạnh của Việt Nam như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, du lịch văn hóa... cũng được chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển.