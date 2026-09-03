Việt Nam có thêm 1 đại học vượt mức doanh thu 2.200 tỷ đồng, trả lương nhân viên 820 tỷ đồng, nhận nhiệm vụ vào top đầu châu Á

Đây là năm đầu tiên cơ sở giáo dục đại học này vượt mốc doanh thu trên 2.000 tỷ đồng.

Vào giữa tháng 8 vừa qua, đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã công bố kết quả chi hoạt động năm 2025. Theo đó, tổng thu của nhà trường đạt hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn 347 tỷ đồng, tương ứng hơn 18%.

Đáng chú ý, giáo dục - đào tạo vẫn là nguồn thu chủ lực của UEH, chiếm hơn 71%. Bên trong khoản thu từ giáo dục đào tạo, học phí và lệ phí từ người học đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng hơn 68% tổng thu.

Trong khi đó, thu từ khoa học và công nghệ đạt 581,14 tỷ đồng, chiếm 26,01% tổng thu. Đây cũng là một tỷ trọng đáng kể, và có xu hướng tăng khoảng 11% so với năm 2024.

Về các khoản chi, năm 2025, nhà trường chi hơn 1.665 tỷ đồng cho việc trả lương cán bộ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ người học. So với năm 2024, các khoản chi này tăng hơn 205 tỷ đồng, tương ứng 14%.

Theo báo cáo, chi phí trả lương cho nhân sự tăng mạnh và trở thành khoản chi lớn nhất, đạt hơn 821 tỷ đồng. Chi lương, thu nhập tăng hơn 32%, chiếm khoảng 49% tổng chi năm 2025. Hiện nay, UEH có tổng số 1.156 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Trong đó có 747 giảng viên cơ hữu từ Giáo sư, Phó Giáo sư đến Tiến sĩ, Thạc sĩ và Đại học.

Trong khi đó, chi cơ sở vật chất và dịch vụ giảm nhẹ, nhưng riêng phần nghiên cứu vẫn chiếm tới 72% nhóm chi này.

Tổng thu của UEH năm 2025 tăng 18%, nhanh hơn tốc độ tăng tổng chi 14%. Nhờ đó, chênh lệch thu – chi tăng từ hơn 427 tỷ đồng lên hơn 569 tỷ đồng, tương đương tăng 33%.

Hiện nay Đại học Kinh tế TP.HCM có hơn 38.600 sinh viên, học viên theo học tại 11 lĩnh vực đào tạo. Năm 2025, nhà trường ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về kết quả đào tạo. Tỷ lệ người tốt nghiệp đúng hạn tăng từ 74,6% lên 83,6%, tăng 9%. Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn cũng tăng so với năm trước đó, tăng 11,3%.

Theo báo cáo của nhà trường, năm 2025, UEH gặt hái nhiều thành công trong việc giữ vững và thăng hạng trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. Những kết quả nổi bật gồm:

- Được U.S. News & World Report xếp hạng 62 thế giới ở lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế (Economics and Business) trong bảng xếp hạng Best Global Universities by Subject 2026 - 2027.

- Được xếp trong Top 101-200 đại học thế giới có đóng góp nổi bật cho 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

- Đạt thứ hạng 184 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á 2026, dẫn đầu 11 đại học Việt Nam, duy trì mục tiêu Top 250 đại học hàng đầu Châu Á, giai đoạn 2025 - 2030.

- Xếp hạng nhóm 301 - 400 thế giới ở lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế và Top 401+ thế giới ở lĩnh vực khoa học xã hội, theo bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2026 của Times Higher Education.

Ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 966/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn vùng Đông Nam Bộ theo hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á. Theo Quyết định, UEH là một trong những cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn để tập trung đầu tư, phát triển nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.