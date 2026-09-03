Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 của sinh viên: Trường nào nghỉ dài nhất?

Nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch năm học 2026-2027, trong đó xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Có trường cho sinh viên nghỉ tới 28 ngày, trong khi nơi có kỳ nghỉ chỉ 9 ngày.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 rơi vào ngày 6/2/2027 dương lịch, tức mùng 1 tháng Giêng. Trong khi phương án nghỉ Tết Nguyên đán dành cho người lao động vẫn đang được xây dựng, nhiều trường đại học đã chủ động công bố lịch nghỉ dành cho sinh viên.

Theo kế hoạch được các trường công bố, thời gian nghỉ Tết năm nay có sự chênh lệch đáng kể. Một số trường bố trí kỳ nghỉ khoảng 3-4 tuần, tạo điều kiện để sinh viên ở xa có thêm thời gian về quê. Ngược lại, một số trường chỉ cho nghỉ 1-2 tuần.

Một số trường cùng lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 3 tuần. Ảnh minh họa.

Điểm danh những trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 3 tuần

Trường Đại học Công Thương Tp.HCM có kỳ nghỉ Tết dài nhất. Sinh viên được nghỉ từ 25/1 đến hết 21/2/2027, tương ứng từ 18 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Tổng thời gian nghỉ là 28 ngày, tương đương 4 tuần.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM bố trí kỳ nghỉ 26 ngày, từ 1/2 đến 26/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho sinh viên nghỉ từ 31/1 đến hết 21/2/2027, tương ứng từ 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Kỳ nghỉ kéo dài 22 ngày.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp.HCM) cho sinh viên nghỉ từ 1/2 đến 21/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Sau kỳ nghỉ, sinh viên thực hiện điều chỉnh đăng ký học phần và bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 22/2.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng bố trí kỳ nghỉ 21 ngày, từ 1/2 đến 21/2/2027.

Đại học Mở Tp.HCM, kỳ nghỉ cuối học kỳ 1 được gộp với kỳ nghỉ Tết. Sinh viên nghỉ từ 25/1 đến 14/2/2027, tức từ 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng, tổng cộng 21 ngày. Học kỳ 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 15/2.

Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng áp dụng lịch nghỉ tương tự, từ 25/1 đến 14/2/2027, kéo dài 21 ngày.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) cũng dự kiến cho sinh viên nghỉ 21 ngày, từ 1/2 đến 21/2/2027.

Một số trường có kỳ nghỉ ngắn hơn đôi chút. Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM bố trí lịch nghỉ từ 25/1 đến 13/2/2027, tổng cộng 20 ngày.

Trong khi đó, Đại học Y Dược Tp.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ từ 25/1 đến 12/2/2027, tương ứng từ 18 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng. Tổng thời gian nghỉ là 19 ngày.

Tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự kiến cho sinh viên các khóa đại học chính quy nghỉ Tết từ 1/2 đến hết 21/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng.

Nghỉ Tết 1-2 tuần, có trường áp dụng lịch riêng

Bên cạnh nhóm trường cho sinh viên nghỉ khoảng 3 tuần hoặc lâu hơn, một số cơ sở đào tạo lựa chọn phương án nghỉ ngắn hơn.

Học viện Quản lý giáo dục dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết từ 30/1 đến 14/2/2027, tương ứng từ 23 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng. Tổng thời gian nghỉ là 16 ngày.

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cho sinh viên nghỉ từ 1/2 đến 15/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng, tổng cộng 15 ngày.

Đây cũng là một trong những trường sớm công bố kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, năm học bắt đầu từ ngày 3/8/2026; kỳ thi học kỳ 1 diễn ra từ 30/11 đến 14/12/2026, còn học kỳ 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 28/12/2026.

Trong danh sách trên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM có kỳ nghỉ Tết ngắn nhất. Sinh viên được nghỉ từ 6/2 đến 14/2/2027, tức từ mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng, tổng cộng 9 ngày.

Sau kỳ nghỉ, sinh viên tiếp tục kế hoạch học tập học kỳ 2, dự kiến chính thức bắt đầu từ ngày 22/2.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 Bộ Nội vụ vừa đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 đối với công chức, viên chức. Hai phương án đều bảo đảm tổng số ngày nghỉ Tết theo quy định là 5 ngày, nhưng khác nhau về thời điểm nghỉ trước và sau Tết. Phương án 1: Nghỉ 7 ngày liên tục Theo phương án thứ nhất, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán trong 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do trong thời gian này có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Cụ thể, thời gian nghỉ Tết dự kiến bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) và kéo dài đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Như vậy, tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết. Phương án 2: Nghỉ 10 ngày liên tục Ở phương án thứ hai, công chức, viên chức vẫn nghỉ Tết 5 ngày theo quy định nhưng được bố trí 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Để có kỳ nghỉ kéo dài, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 27/2/2027. Theo phương án này, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết từ thứ Sáu, ngày 5/2/2027 (29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật, ngày 14/2/2027 (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Tổng thời gian nghỉ là 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày nghỉ bù, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Trong hai phương án, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1, với kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày liên tục. Theo Bộ Nội vụ, phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ 28 tháng Chạp, qua đó tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Bộ Nội vụ cho rằng nếu lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại của người dân có thể tập trung trong khoảng thời gian ngắn, từ đó làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông, vận tải, đặc biệt tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông. Việc lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 sẽ được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

(t/h Tri Thức, Vietnamnet, Cổng thông tin Chính Phủ)