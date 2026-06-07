Việt Nam có một hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”, vượt loạt điểm đến nổi tiếng của Thái Lan, Malaysia, Philippines

Kết quả này không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của hòn đảo đối với du khách quốc tế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại giải thưởng “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler tổ chức, Phú Quốc đã được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất thế giới khu vực châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế của “đảo ngọc” trên bản đồ du lịch quốc tế.

Với 95,51 điểm bình chọn từ độc giả toàn cầu, Phú Quốc vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Langkawi của Malaysia (92,99 điểm), Koh Samui của Thái Lan (92,7 điểm), Boracay của Philippines (90,54 điểm) hay quần đảo Andaman của Ấn Độ (85,33 điểm) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất châu Á.

Kết quả này không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của hòn đảo đối với du khách quốc tế.

Phú Quốc đang từng bước trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Với hệ sinh thái du lịch đa dạng, hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí không ngừng được nâng cấp, Phú Quốc đang từng bước trở thành điểm đến hàng đầu khu vực, đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại và góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những “thiên đường du lịch” nổi tiếng thế giới, Phú Quốc sở hữu những bãi biển xanh màu ngọc bích, dải cát trắng mịn trải dài cùng các rạn san hô rực rỡ sắc màu. Cùng với đó, nơi đây còn nổi tiếng với những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ sinh thái động, thực vật phong phú, trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Bãi Khem Phú Quốc (nguồn ảnh: UBND tỉnh An Giang).

Trong những năm gần đây, Phú Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, du lịch và dịch vụ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó, Sun Group là một trong những nhà đầu tư triển khai nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn trên đảo.

Hiện nay, Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, đồng thời mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Nổi bật có dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; dự án mở rộng sân bay Phú Quốc; Đại lộ APEC... Các công trình đang được khẩn trương triển khai để phục vụ sự kiện chính trị, ngoại giao và kinh tế có quy mô quốc tế diễn ra vào năm 2027.

Thị trấn Hoàng hôn Phú Quốc (ảnh: Sun Group).

Mới đây, ngày 17/5/2026, Sun Group và tỉnh An Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai 11 dự án hạ tầng và du lịch với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế. Danh mục dự án được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đường bộ, cảng biển, sân bay.

Theo kế hoạch, khi toàn bộ 11 dự án đi vào vận hành, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu đầu tiên trên cả nước sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và du lịch đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, qua đó khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của Việt Nam trong khu vực.