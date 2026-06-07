Thử qua Thảo Điền ngâm bồn đá 10 độ C đi, rồi bạn sẽ hiểu vì sao cảm giác này lại gây nghiện đến thế!

Chẳng có phép màu nào to tát ở đây cả, thứ duy nhất tồn tại là một cú sốc nhiệt thổi bay áp lực ngay tắp lự nhưng đủ để mình thực sự phải thay đổi hoàn toàn góc nhìn về hai chữ “thư giãn”.

Từ sự tò mò ban đầu sau hàng loạt lời rỉ tai của bạn bè, cuối cùng mình đã quyết định tự dấn thân vào địa hạt phục hồi thể chất đang cực kỳ viral này. Liệu phương pháp Contrast Therapy, gọi nôm na là ngâm bồn nóng lạnh đan xen, có thực sự giúp xả stress thần kỳ đến thế? Đặc biệt là hôm đó, trải nghiệm này đến ngay sau khi mình vừa hoàn thành một cuốc chạy bộ dài 5km.

Review Match Up Rest & Wellness

Mình và nhóm bạn đã cân nhắc lựa chọn vài nơi, rồi lại va vào Match Up Rest & Wellness. Thật ra lý do ban đầu khá đơn giản, cả hội hay đi cà phê trong hẻm 28 và đánh Pickleball gần đó nên quyết định ghé qua ủng hộ hàng xóm. Thế nhưng chính nơi này lại mang đến cho cả hội những trải nghiệm xả cơ và xả stress ngoài sức mong đợi.

Ốc đảo riêng biệt giữa lòng thành phố nhộn nhịp

Ngay từ khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, một thế giới hoàn toàn khác đã mở ra, tách biệt hẳn với tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia. Điều đầu tiên khiến mình gật gù ưng ý chính là sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất ở khu vực phòng thay đồ và phòng tắm. Không gian được thiết kế cực kỳ thông minh, ánh sáng dịu nhẹ kết hợp cùng mùi hương mộc mạc mang lại cảm giác xoa dịu ngay tức thì.

Đáng nói nhất phải kể đến khu vực phòng sauna. Thông thường, các phòng xông hơi hay mang lại cảm giác bí bách khiến người ta dễ bị ngộp thở nếu ngồi lâu. Nhưng phòng sauna ở đây lại vô cùng rộng rãi. Trần nhà cao, không gian thoáng đãng, kết hợp cùng ánh sáng lọt qua từng khe gỗ tạo nên một màn sương mờ ảo cực kỳ điện ảnh. Ngồi trong phòng xông hơi nóng rực, cảm nhận từng giọt mồ hôi túa ra, lỗ chân lông giãn nở tối đa, mình bắt đầu thấy cơ thể nhẹ nhõm dần. Những căng thẳng tích tụ ở vùng cổ vai gáy sau chuỗi ngày dài ngồi ôm máy tính dường như đang tan chảy theo từng luồng nhiệt độ.

Trong suốt quá trình đó, các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng ghi điểm tuyệt đối vì sự tinh tế. Họ không hề vồn vã hay làm phiền sự riêng tư, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc để đưa một chiếc khăn, rót một ly nước bù khoáng hay nhẹ nhàng hỏi han cảm nhận của khách. Cảm giác được nâng niu tỉ mỉ từng chút một khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc não bộ rơi vào trạng thái trống rỗng tuyệt đối

Không đùa đâu, mình đã bị chinh phục thực sự. Sau khi cơ thể đã được "nấu chín" trong phòng xông hơi và bồn nước nóng 40 độ C, thử thách cam go nhất mới chính thức bắt đầu khi đích đến tiếp theo là bồn ngâm đá với nhiệt độ hiển thị rõ ràng trên bảng điện tử: 13 độ C.

Chỉ nhìn con số thôi, tâm lý phòng thủ tự nhiên của con người đã bật báo động đỏ. Đứng trước mặt nước lạnh buốt bốc khói sương mờ, thú thật là mình đã chùn bước. Phản xạ đầu tiên là rón rén, định đưa từng ngón chân xuống nhúng thử để thăm dò, giúp cơ thể quen dần với cú sốc nhiệt. Mình thầm nghĩ cứ từ từ thôi, vội vàng làm gì để rồi hoảng loạn.

Nhưng ngay lúc sự chần chừ lên đến đỉnh điểm, mọi người xung quanh bắt đầu hò reo hướng dẫn nhau. Bầu không khí tập thể ở đó mang một nguồn năng lượng lan tỏa kỳ lạ. Mọi người đồng loạt động viên mình không được chần chừ, bởi nguyên tắc của bộ môn này là phải "jump in" luôn thì mới nếm trọn vẹn được cái sướng. Bị cuốn theo thứ năng lượng tích cực ấy, mình nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu và quyết định thả mình chìm vào dòng nước 13 độ C, để rồi một cú "brain freeze" (trí não đóng băng) đúng nghĩa đen bất ngờ ập đến.

Nó không hề giống với cái buốt giá cắt da cắt thịt khiến người ta muốn bỏ chạy. Đó là một cú sốc vật lý đúng nghĩa, như một luồng điện xẹt qua toàn bộ hệ thống nơ ron thần kinh, ép cơ thể phải lập tức huy động mọi nguồn lực để sinh tồn. Nhịp thở của mình hẫng lại một giây, nhịp tim đập dồn dập, và rồi một điều kỳ diệu xảy ra.

Toàn bộ tâm trí mình trống rỗng hoàn toàn, trống rỗng đến mức tinh khiết. Lúc đó, mình không còn bất kỳ một suy nghĩ nào về công việc, không có deadline bủa vây, không có một nỗi lo âu vẩn vơ nào cả, gần như không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Trong khoảnh khắc ngâm mình dưới làn nước lạnh toát, bộ não vốn luôn hoạt động hết công suất của mình như bị rút phích cắm. Thứ duy nhất hiện hữu là cảm nhận mãnh liệt về sự tồn tại của cơ thể ngay tại giây phút hiện tại. Dopamine như được kích hoạt và tuôn trào ồ ạt trong mạch máu, tạo ra một cảm giác hưng phấn tột độ mà mình chỉ có thể thốt lên: Đỉnh thế nhỉ!. Cảm giác trống rỗng lúc này không phải là sự chán chường mà là sự thư giãn tuyệt đối.

Và bạn biết điều gì tuyệt nhất không? Chính trong cái bồn nước 13 độ C ấy, một sợi dây kết nối vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Khi tất cả rũ bỏ hết vẻ ngoài sang chảnh để cùng "chịu trận" và run cầm cập, mọi rào cản xã giao lập tức bị phá vỡ hoàn toàn. Chẳng cần giới thiệu chức danh rườm rà, chỉ một tiếng xuýt xoa "Má ơi lạnh quá" hay câu than thở "Trời ơi chưa bao giờ nếm cái cảm giác này" cũng đủ làm cái cớ để những người xa lạ trở nên thân thiết và gắn kết một cách cực kỳ tự nhiên.

Thư giãn đến mấy cũng phải nằm trong khuôn khổ kỷ luật

Trải qua cú bùng nổ cảm xúc đó, mình mới thực sự thấm thía tại sao mọi người lại phát cuồng vì bộ môn này. Tuy nhiên, sự hưng phấn nào cũng cần đi kèm kỷ luật để đảm bảo an toàn. Đội ngũ nhân viên ở đây quán triệt rất nghiêm ngặt một quy tắc vàng: mỗi bồn tuyệt đối không được ngâm quá 20 phút.

Họ canh thời gian chuẩn xác và luôn quan sát sắc mặt khách hàng để nhắc nhở khi đến giới hạn. Việc kiểm soát gắt gao này giúp cơ thể tận dụng tối đa lợi ích của liệu pháp giãn nở mạch máu, kích thích tuần hoàn mà không đẩy bản thân vào trạng thái nguy hiểm hay hạ thân nhiệt quá mức. Sự chuyên nghiệp này khiến mình hoàn toàn yên tâm phó mặc bản thân cho trải nghiệm. Sau khi kết thúc chu trình luân phiên nóng lạnh, bước ra ngoài và lau khô người, mình thấy cơ thể như được thay một lớp áo mới. Mình cảm thấy cơ thể, tâm trí này nhẹ bẫng, sảng khoái, mọi mệt mỏi trôi tuột đi đâu mất rồi

Góp ý nhỏ cho một trải nghiệm 10 điểm tròn trịa

Nếu có thể tham lam một chút, mình thực sự mong muốn nơi đây có thêm một góc "workcation" nhỏ xinh. Hãy thử vẽ ra viễn cảnh này xem: Sau khi bước ra khỏi bồn đá 13 độ C, người ngợm sảng khoái tột độ, bạn khoác vội chiếc áo choàng, gọi một ly trà ít ngọt thanh mát, rồi ôm laptop thả mình xuống một chiếc ghế lười ở góc phòng ngập tràn ánh sáng. Sau khi cơ thể được nạp đầy dopamine và não bộ đạt trạng thái minh mẫn nhất, việc ngồi làm việc giữa không gian thư giãn này chắc chắn sẽ đẩy hiệu suất lên mức tối đa.

Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là những người làm trong ngành công nghiệp nội dung số, không tách rời rạch ròi giữa vui chơi và làm việc nữa. Họ thích sự linh hoạt, thích những điểm đến đa nhiệm nơi vừa có thể detox cơ thể, vừa có thể chạy nước rút cho kịp dự án quan trọng. Nếu trạm phục hồi này bổ sung thêm một góc bàn làm việc siêu xịn trang bị ổ cắm đầy đủ, mình dám cá đây sẽ là "thánh địa" mới mà không một ai có thể chối từ. Ừ thì thực tế là mình đã u mê không thể chối từ ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên rồi.

THÔNG TIN BỎ TÚI CHO AI MUỐN THỬ TRẢI NGHIỆM “ĐÓNG BĂNG NÃO”:

Địa chỉ: Match Up Rest & Wellness (Your New Recovery Spot) 28 Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM Giờ hoạt động: 7 giờ sáng đến 8 giờ tối Hotline chốt lịch: 0587 046 688 (Một lưu ý nhỏ là dạo này page đang bị quá tải tin nhắn chờ, nên mọi người cứ nhấc máy gọi thẳng hotline hoặc nhắn qua Zalo để được hỗ trợ nhanh gọn lẹ nhất nha).

Kinh nghiệm đi ngâm bồn “sành điệu”: • Về trang phục: Mọi người nhớ chuẩn bị 2 bộ quần áo nhé. Cần một bộ đồ thể thao gọn nhẹ hoặc đồ bơi để thoải mái nhảy ùm xuống bồn và một bộ đồ khô xinh xắn để thay ra lúc đi về. • Về đồ dùng cá nhân: Không cần phải xách theo lỉnh kỉnh khăn tắm hay nước uống đâu. Ở đây dịch vụ chăm sóc tận răng, trang bị đầy đủ sẵn sàng từ A đến Z hết rồi, bạn chỉ việc mang một tâm thế sẵn sàng đón nhận cú sốc nhiệt như mình vừa trải nghiệm là đủ.

Tổng kết lại cho một ngày đi tìm lại chính mình, thì phải thừa nhận phương pháp này thực sự có tác dụng tác động cực kỳ mạnh mẽ lên cả thể chất lẫn tinh thần. Sự chuyển đổi đột ngột giữa bồn nóng 40 độ C và bồn lạnh 13 độ C là một cú kích thích vật lý vô cùng cần thiết để đánh thức những giác quan đang ngủ quên trong nhịp sống bận rộn. Nếu bạn cũng đang muốn một lần nếm trải cảm giác tắt nguồn mọi muộn phiền, được nhảy ùm vào trạng thái hưng phấn lạ lẫm như thế này thì đừng ngần ngại nữa, tắt điện thoại và đi ngâm bồn cùng mình nha.