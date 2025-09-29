Việt Nam có loại quả mọc trắng xoá cả cây, từng gây chú ý trên mạng vì quá lạ mắt

Có những loại trái cây tưởng như bỏ đi, mọc dại ven đường, nhưng hoá ra lại là đặc sản gắn liền với ký ức tuổi thơ và còn có tác dụng như vị thuốc quý trong dân gian. Một đoạn video từng được chia sẻ trên TikTok đã khiến nhiều người ngỡ ngàng trước cảnh tượng cả cây phủ trắng bởi những chùm quả nhỏ xinh.

Trong clip, chủ nhân video mời gọi bạn bè: "Về quê mình, mình hái quả này cho mấy bạn ăn nhé". Hình ảnh những chùm quả trắng muốt, chỉ cần vuốt nhẹ là hái được cả nắm, khiến nhiều cư dân mạng tò mò không biết đây là trái gì. Dưới phần bình luận, nhiều người thú nhận chưa từng thấy loại quả này bao giờ, số khác thì lập tức nhận ra: đó chính là quả cơm nguội, hay còn được gọi là nổ trắng.

(Nguồn: @maithibichhanh)

"Quả này hồi bé mình toàn hái về nghịch chứ không nghĩ là ăn được", một tài khoản chia sẻ. Người khác thì hào hứng kể: "Ở quê mình gọi là cơm nguội, ăn ngọt ngọt, rất thích". Thậm chí, có bạn còn nhắc đến phiên bản khác: "Có loại màu đen ăn còn ngon hơn".

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh những chùm quả trắng muốt phủ kín cành, cây cơm nguội còn được biết đến trong dân gian như một vị thuốc quý. Theo các tài liệu dược liệu, cơm nguội (còn gọi là nổ trắng, mác ten, co cáng…) thuộc họ Đơn nem, thường mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, hay rải rác ở miền Trung và Tây Nam Bộ. Cây thường cao từ 1-2 mét, lá thuôn dài, hoa màu hồng nhạt và đặc biệt là quả hình cầu nhỏ, mọc thành chùm dày, khi chín sẽ chuyển từ màu trắng sang đen.

Quả cơm nguội có vị ngọt nhẹ, ăn được, và từ lâu đã được dân gian dùng như một vị thuốc thanh nhiệt, hỗ trợ chữa bệnh. Chính vì vậy, dù ít người thành phố biết đến, đây lại là một "đặc sản thầm lặng" gắn liền với tuổi thơ nhiều người ở nông thôn.

Có thể thấy, những hình ảnh tưởng chừng bình dị, chỉ là một cây mọc hoang ven đường, nhưng khi được chia sẻ lại trở thành điều thú vị, khiến nhiều người tò mò và thêm yêu những nét giản dị của làng quê Việt.