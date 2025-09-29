Tất tần tật cẩm nang tích điểm khi order đồ ăn qua app: Dân văn phòng thắng đời 1-0 chỉ sau vài bước

Dù là sinh viên mới ra trường bận rộn, nhân viên văn phòng chỉn chu hay anh chàng marketing luôn tất bật, ai cũng cần một bữa ăn nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng để kịp "nạp pin" tiếp tục công việc.
Cũng vì lẽ đó, bữa trưa hay bữa xế của dân văn phòng luôn gắn liền với app đặt đồ ăn, đơn cử là GrabFood. Và thú vị hơn, theo chia sẻ của nhiều dân công sở, đặt đồ ăn qua GrabFood không chỉ để no bụng, mà còn giúp họ tích thêm điểm để nhận ưu đãi cho đơn hàng sau, "nhẹ ví" hơn một chút.
Với dân văn phòng, đặt đồ ăn qua app đã trở thành thói quen gắn liền từng bữa trong ngày. Chỉ cần chú ý hơn trong mỗi lần đặt đơn, bạn đã có thể tích thêm điểm thưởng, dùng để giảm giá cho đơn hàng kế tiếp. Giữ thói quen nhỏ này, mỗi lần đặt đồ ăn đều có thể trở thành một trải nghiệm tiện lợi và đáng mong chờ.
Bạn có biết?
GrabRewards là chương trình tích điểm dành cho người dùng Grab, giúp tăng thêm tiện ích và quyền lợi mỗi lần sử dụng dịch vụ. Giờ đây, người dùng không chỉ được tích điểm sau mỗi lần sử dụng dịch vụ Grab, mà còn có thể tích thêm điểm dễ dàng nhờ 3 bí kíp đơn giản sau:
+ Làm trưởng nhóm khi "Đặt đơn nhóm" trên GrabFood: +200 điểm*
+ Đặt bữa sáng vào khung giờ 7–9h: +50 điểm*
+ Chọn món từ các quán ăn trong Bộ sưu tập Quán ngon đặc tuyển: +50 điểm*
Ngoài ra, trở thành hội viên GrabUnlimited cũng giúp bạn tích thêm điểm khi đặt Grab, với mỗi 7.000đ chi tiêu = 1 điểm.
Điểm tích lũy có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn hàng GrabFood tiếp theo; hoặc đổi thành ưu đãi giảm giá cho các dịch vụ khác của Grab như di chuyển, giao hàng, đi chợ; hoặc đổi thành voucher từ các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, mua sắm và du lịch.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình tích điểm và (*) xem thêm điều khoản & điều kiện áp dụng tại đây.