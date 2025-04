Việt Nam có 4 loại quả bổ dưỡng, chống tia UV tốt ngang kem chống nắng, biết tận dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe

Cà chua

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong cà chua có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn da bị đỏ và cháy nắng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Da liễu Anh tập trung vào lợi ích của việc ăn cà chua cho thấy chất chống oxy hóa lycopene và lutein trong loại quả này tăng đáng kể khả năng bảo vệ da khỏi tia UV của mặt trời. Ăn nhiều loại thực phẩm giàu lycopene và lutein, bao gồm cà chua nguyên quả, nước ép và nước sốt là một cách để tối ưu hóa khả năng chống nắng tự nhiên của da.

Cà chua cung cấp nhiều vitamin A, C tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe làn da, tóc. Carotenoids, lutein và zeaxanthin trong loại quả này đã được chứng minh là hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Theo một nghiên cứu năm 2022, chế độ ăn nhiều cà chua giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột, quá trình tiêu hóa cân bằng và sức khoẻ tổng thể.

Dưa hấu

Dưa hấu giàu chất chống oxy hoá lycopene hơn so với cà chua, có lợi trong việc hỗ trợ chống tia UV cho làn da. Dưa hấu rất giàu vitamin A, C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene tốt cho sức khỏe. Thành phần chủ yếu trong loại quả này là nước, ít calo, phù hợp với chế độ ăn của người muốn kiểm soát cân nặng.

Các vitamin trong dưa hấu đóng vai trò như chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và tăng cường miễn dịch. Loại quả này được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hiệu quả trong việc kiểm soát huyết áp và cholesterol, đồng thời giảm viêm nhiễm và đau nhức cơ bắp, cải thiện sức khỏe mắt, da và tóc…

Nho đỏ

Nho đỏ chứa đầy resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh có thể cải thiện khả năng bảo vệ của làn da chống lại các tia nắng mặt trời gay gắt. Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Antioxidants đã phát hiện ra việc ăn nho trong thời gian ngắn có thể ngăn ngừa thành công tình trạng cháy nắng do tiếp xúc với tia UV.

Chất chống oxy hoá polyphenol trong loại quả này cũng làm giảm tác động của bức xạ UV, ngăn ngừa tình trạng viêm da và làm chậm quá trình lão hoá. Nho đỏ còn chứa enzyme làm chậm sự tích tụ cholesterol, tăng cường sức khoẻ tim mạch. Một số lợi ích khác của loại quả này có thể kể đến như giảm huyết áp, giúp duy trì sức khỏe não bộ, cải thiện sức khoẻ xương…

Dâu tây

Quả mọng như dâu tây cũng giàu vitamin C và các chất chống oxy hoá, giúp bảo vệ làn da khỏi tổn thương do stress oxy hóa, gốc tự do, tăng sinh collagen hiệu quả, làm chậm quá trình lão hoá. Một đánh giá của Clinics in Dermatology năm 2021 đã kết luận rằng việc tiêu thụ nhiều loại thực phẩm chứa vitamin C có thể làm giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Vitamin C còn ức chế sản xuất melanin, nguyên nhân có thể dẫn đến các đốm đen và làn da không đều màu.

Kết hợp các loại quả mọng vào chế độ ăn uống có thể làm giảm các dấu hiệu lão hoá như nếp nhăn, đốm đồi mồi, giúp làn da trẻ trung và rạng rỡ hơn. Dâu tây chứa hàm lượng nước cao, các axit béo thiết yếu giúp cấp nước và giữ ẩm cho da. Quả mọng như dâu tây cũng được biết đến với tác dụng chống viêm, có thể làm dịu da bị kích ứng và giảm mẩn đỏ.

Dâu tây còn nguồn cung cấp kali dồi dào, cải thiện chức năng tim mạch, giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thường xuyên ăn các loại quả mọng như dâu tây sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, hỗ trợ ổn định đường huyết, duy trì sức khoẻ tiêu hoá…

(Theo EverydayHealth)