Việt Nam bùng nổ trên màn ảnh thế giới 2022: Xuất hiện ở loạt bom tấn, có cả phim lập kỳ tích Oscar!

Thị trường Việt Nam đang được quốc tế chú ý khi trong năm 2022 vừa qua, đã có nhiều dự án lớn, thậm chí bom tấn có lồng ghép yếu tố Việt. Đó có thể là một món đồ, một cảnh phim, một diễn viên, hay thậm chí cả một ekip đứng sau, sản xuất cho dự án.

Xuất hiện trong các bom tấn

Một số ekip phim lớn đã không ngại lồng ghép nhiều hình ảnh Việt trong sản phẩm của mình. Hai hình ảnh nổi bật, được bàn tán nhiều nhất trong thời gian qua có những bức tranh vẽ Việt Nam trong tập cuối của phim Hàn Dưới Bóng Trung Điện, và hình ảnh chiếc cân xanh lá trong một bức ảnh hậu trường của Black Panther: Wakanda Forever của Marvel.

Tranh vẽ bối cảnh Việt Nam trong Dưới Bóng Trung Điện

Chiếc cân trong phần 2 của Black Panther

Đội ngũ đứng sau nhiều dự án "khủng"

Không chỉ được lồng ghép vào những dự án đình đám mà yếu tố Việt còn khiến khán giả tự hào ở khâu sản xuất. Nhiều dự án quốc tế gần đây có sự tham gia của đội ngũ ekip Việt, phần đông ở mảng kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh. Một số bộ phim nổi tiếng, có tên người Việt xuất hiện trải dài ở phần "credit" bao gồm hoạt hình Attack on Titan của Nhật Bản, phim Marvel như Doctor Strange 2, Black Panther 2...

Ekip Việt được vinh danh ở cuối những phim như Attack on Titan...

... và Black Panther 2

Hồng Châu - nữ diễn viên gốc Việt thành công nhất Hollywood năm nay

2022 chắc chắn là một năm đầy thành tựu của nữ diễn viên Hồng Châu khi cô có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án tầm cỡ của màn ảnh thế giới. Showing Up là dự án mở màn cho sự nghiệp của cô năm nay và là ứng cử viên sáng giá cho giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes. Bên cạnh đó, những dự án còn lại của cô như The Menu và The Whale đều được đón nhận nồng nhiệt, trong đó vai diễn của cô trong The Whale được dự đoán sẽ lọt vào danh sách đề cử Oscar sắp tới.

Hồng Châu

Bộ phim đầu tiên lọt top 15 đề cử của Oscar

Thị trường phim Việt tiếp tục đón nhận tin vui dịp cuối năm nay khi dự án tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Sương của đạo diễn Hà Lệ Diễm đã chính thức lọt vào danh sách rút gọn 15 phim cho hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc tại Oscar 2023. Những thước phim đậm chất Việt nhưng ẩn sau đó là thông điệp lên án hủ tục, khiến số phận nhiều thiếu nữ rơi vào cảnh bế tắc đã khiến giới phê bình vô cùng ấn tượng. Dự án này đang có khả năng cao lọt vào danh sách đề cử chính thức khi trước đó đã thắng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Những Đứa Trẻ Trong Sương lọt top 15 của Oscar 2023

Chưa kể, Việt Nam đang là thị trường có tầm ảnh hưởng về doanh thu trong khu vực. Nhiều bom tấn nước ngoài khi chiếu tại thị trường Việt đã đạt doanh thu khá ổn, đơn cử có Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru đạt con số cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam còn là thị trường duy nhất của Đông Nam Á trình chiếu hoạt hình Nhật Bản và đạt những kỷ lục doanh thu ấn tượng (với Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween đang nắm giữ con số cao nhất mọi thời đại - hơn 50 tỷ đồng).

Ảnh: Disney, IMDb