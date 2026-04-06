VIDEO: Show nghệ thuật, ẩm thực gần 2 triệu đồng ở trung tâm TPHCM có gì hấp dẫn?

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 đang diễn ra, khách du lịch trong nước và quốc tế có dịp trải nghiệm show diễn đa giác quan VietCharm được tổ chức ngay trong không gian Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

VietCharm show được thiết kế với không gian 360° trên diện tích 500 m2 - tạo trải nghiệm trọn vẹn và liền mạch cho khán giả.

Tạo các điểm chạm và cảm giác nhập vai: không chỉ xem show mà "đi qua một Việt Nam thu nhỏ".

Các tiết mục biểu diễn mang nét nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam, được chọn lọc và dàn dựng theo ngôn ngữ đương đại, dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình nghệ thuật liền mạch và giàu cảm xúc.

Du khách hòa mình vào không gian nghệ thuật độc đáo, thưởng thức ẩm thực đặc sắc...





Chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm ẩm thực VietCharm show ra mắt từ giữa tháng 2-2026

Nhiều người rất bất ngờ khi lần đầu hòa vào không gian sân khấu biểu diễn nghệ thuật độc đáo, khán giả không chỉ xem, mà còn có thể chạm, cảm nhận và trực tiếp tham gia vào không gian trình diễn văn hóa Việt

Show diễn tạo cảm giác đưa người xem di chuyển dọc Bắc - Trung - Nam, qua từng tiết mục biểu diễn cùng những món ăn vùng miền

Mỗi màn trình diễn là một "điểm chạm" đa giác quan (âm nhạc, vũ đạo, nghi lễ, điển tích sân khấu truyền thống...) mang đến cho du khách một trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn. Tất cả tiết mục biểu diễn giúp người xem đi qua từng vùng miền, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam

Ở nhiều phân đoạn trong show, nghệ sĩ di chuyển xuống khu vực bàn tiệc, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả. Một số khách mời còn được mời tham gia vào các hình thức giải trí dân gian

Đặc biệt, khách tham dự được khoác lên mình những trang phục di sản Việt, từ cung đình đến dân gian, để cảm nhận văn hoá không chỉ bằng thị giác mà bằng chính sự hiện diện và hòa mình trong không gian ấy. Anh Oriom Vuong, du khách Mỹ gốc Việt cùng bạn gái thưởng thức chương trình và cho biết rất hào hứng với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc

Sau mỗi tiết mục nghệ thuật, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực - nơi di sản được kể bằng hương vị, khi thực đơn được xây dựng như một hành trình ẩm thực xuyên suốt Bắc – Trung – Nam

Với thời lượng 90 phút, chương trình không chỉ là một show diễn nghệ thuật đa giác quan kết hợp thưởng thức ẩm thực, còn góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch mới – về đêm cho TPHCM, trong nỗ lực quảng bá hình ảnh, điểm đến của siêu đô thị. Giá vé cho mỗi khách là gần 2 triệu đồng.



