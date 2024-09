Video: Người đàn ông bị thanh tạ 104kg đè vào cổ đến suýt chết do mắc lỗi "muôn thuở" của dân tập gym

Mới đây, một người đàn ông tại Đài Loan (Trung Quốc) đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi thanh tạ 104kg rơi trúng cổ trong lúc tập luyện. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tại các phòng tập thể hình.



Theo truyền thông, vụ tai nạn xảy ra tại một phòng tập gym ở thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) và được camera an ninh ghi lại. Đoạn clip cho thấy người đàn ông đang thực hiện bài tập đẩy tạ trên ghế nghiêng. Trong lúc hoàn thành động tác cuối cùng, có vẻ như do kiệt sức và bất cẩn, anh đã mất kiểm soát, để rơi thanh tạ nặng 104kg xuống cổ.

Sự cố đáng sợ trong phòng gym ghi lại từ camera an ninh

Nạn nhân vùng vẫy trong tuyệt vọng, chân tay co giật do thiếu oxy chỉ trong thời gian rất ngắn. Những người xung quanh ban đầu không nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Chỉ đến khi thấy chân của người đàn ông co giật mạnh, một người đàn ông và một phụ nữ mới lao tới hỗ trợ. Họ cùng nhau nâng thanh tạ lên, giải thoát cho nạn nhân. Ngay sau đó, người đàn ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, nhiều người chỉ trích sự chậm trễ của nhân viên phòng tập. Các chuyên gia nhấn mạnh, phòng tập có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng và có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Người đàn ông tập tạ nặng một mình và suýt chết nếu không được phát hiện kịp thời

Sự việc này gợi nhớ đến những tai nạn tương tự xảy ra gần đây. Năm ngoái, một phụ nữ ở Indonesia đã tử vong sau khi ngã từ máy chạy bộ đang chạy tốc độ cao. Tại Bali, một vận động viên thể hình cũng tử vong do tạ rơi trúng cổ.

Để ngăn chặn rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tập luyện cùng bạn bè, người quen và thường xuyên kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng, luôn đảm bảo có người hỗ trợ trong lúc tập luyện, đặc biệt là khi thực hiện các bài tập nâng tạ nặng.

Nguồn: The Sun