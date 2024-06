Cô gái 22 tuổi rơi từ tầng 3 xuống khi đang chạy bộ cùng bạn trai ở phòng gym, camera hé lộ toàn bộ diễn biến kinh hoàng

Mới đây, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra tại Pontianak, Tây Kalimantan (Indonesia) và nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông nước này. Theo đó, vụ tai nạn này được cho là xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày 18/06 tại một phòng gym và đã khiến một cô gái khoảng 22 tuổi thiệt mạng tại chỗ.

Vào ngày xảy ra sự việc cô gái này đã đến phòng gym để cùng bạn trai và các thành viên khách trong gia đình tập thể dục. Ban đầu, người bạn trai rủ cô tập ở khu vực tầng 2 nhưng cô lại quyết định lên tầng 3 để sử dụng máy chạy bộ.

Khoảng khắc cô gái gặp sự cố được camera phòng gym ghi lại

Sau đó, cô gái bắt đầu chạy trên máy chạy bộ khoảng 30 phút. Khi chuẩn bị kết thúc buổi chạy, cô gái bắt đầu giảm tốc độ và chuyển dần từ chạy sang đi bộ. Tuy nhiên, trong quá trình này, cô vô tình bị ngã và đổ người, rồi rơi từ cửa sổ xuống từ phía sau. Do rơi từ tầng 3 xuống, cô gái đã không may tử vong tại chỗ do bị thương ở đầu dù đã được đi cấp cứu ngay lập tức.

Sự việc đang nhận được sự chú ý của truyền thông tại Indonesia

Cảnh sát điều tra cho biết, vụ tai nạn xảy ra một phần là do khoảng cách giữa cửa sổ và máy chạy bộ chỉ là 60 cm, từ sàn đến đáy cửa sổ khoảng 30 cm, cửa sổ rộng khoảng 90 cm. Ngoài ra, dán nhãn cảnh báo cấm mở cửa sổ tại phòng tập cũng bị hỏng. Báo cáo của cảnh sát cũng cho biết, thông thường, huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập ngoài việc giám sát các khách hàng đến tập luyện còn thường xuyên phải chú ý đến khu vực cửa nhưng vào thời điểm xảy ra sự việc, huấn luyện viên lại đang nghỉ ngơi, khiến vụ việc thương tâm xảy ra.

Hiện tại, phòng tập đã tạm thời đóng cửa để hỗ trợ cảnh sát địa phương điều tra vụ việc.

Nguồn: Detik, ET Today