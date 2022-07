Vị tỷ phú giàu có nhất hành tinh Elon Musk: Vượt qua quá khứ bị bắt nạt và bạo hành, trở thành "Iron Man" ngoài đời thực, đứng đầu giới công nghệ

Là CEO của SpaceX và Tesla, sáng lập công ty The Boring Company, và cũng là đồng sáng lập OpenAI và Neuralink… Elon chính là ông trùm đứng đằng sau tất cả những ý tưởng ngông cuồng nhất nhưng cũng từ đó mà hàng tỷ đô la được tạo ra. Không quá để nói nói rằng Elon Musk là một Tony Stark ngoài đời thực.



Tuổi thơ bị bắt nạt và cô lập

Elon Musk sinh ngày 28/6/1971 tại Pretoria, Nam Phi. Mẹ của Elon Musk là Maye – một chuyên gia dinh dưỡng và cũng là người mẫu. Bà từng xuất hiện trên vỏ hộp ngũ cốc Special K cũng như trang bìa của tạp chí Time. Năm 2017, khi đã ở tuổi 69, bà ký hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm CoverGirl.

Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 1979, Elon Musk khi ấy mới 9 tuổi cùng cậu em trai Kimbal quyết định sống với bố. "Đó không phải là một ý kiến hay", Elon Musk từng nói đến trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone về quyết định chuyển đến sống với cha mình.

Elon Musk từ nhỏ đã tỏ ra ham đọc sách và có niềm yêu thích với lập trình, theo CNBC. Năm học lớp 4, ông gần như dành trọn thời gian để đọc cuốn Encyclopedia Britannica (Bách khoa toàn thư Britannica), thay vì đi chơi như những đứa trẻ khác.

Khoảng thời gian đi học không hề dễ dàng với Elon Musk khi từng bị đánh đến mức phải nhập viện bởi những kẻ bắt nạt. Ông thậm chí còn bị xuống một dãy cầu thang và đánh đập cho đến khi bất tỉnh.

Tuy có một quá khứ khó khăn như vậy nhưng Elon Musk vẫn có thể tạo ra được những điều “phi thường” ngay từ khi còn nhỏ. Năm 1983 khi mới 12 tuổi, Elon Musk bán một trò chơi đơn giản có tên "Blastar" cho một tạp chí máy tính với giá 500 USD. Elon Musk mô tả đây là "một trò chơi tầm thường ... nhưng hay hơn Flappy Bird”.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Musk chuyển đến Canada, sống cùng với mẹ, chị gái Tosca và em trai Kimbal.

Ông đã học 2 năm ở trường Đại học Queen ở Kingston, Ontario và hoàn thành nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, thuộc bang Pennsylvania (Mỹ), thông qua chương trình chuyển tiếp đại học, sở hữu 2 tấm bằng chuyên ngành về Vật Lý và Kinh Tế.

Khi học tại trường Pennsylvania, Elon Musk cùng bạn học Adeo Ressi thuê một căn hộ 10 phòng ngủ và biến nó thành một câu lạc bộ đêm. Đây là một trong những trải nghiệm kinh doanh đầu tay của Elon Musk.

Sau khi tốt nghiệp tại trường Pennsylvania, Elon Musk đến Đại học Stanford để học tiến sĩ - nhưng hầu như không bắt đầu chương trình trước khi rời bỏ nó. Cụ thể, Elon Musk đã hoãn nhập học chỉ sau hai ngày ở California và quyết định thử vận may của mình trong thời kỳ bùng nổ Internet. Ông không bao giờ trở lại Stanford để hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Hành trình đến với thành công không hề dễ dàng

Sau khi bỏ dở chương trình tiến sĩ, Elon Musk cùng với em trai của mình, Kimbal, đã dùng 28.000 USD của bố và khởi nghiệp Zip2, một công cụ được sinh ra để thay thế cho quyển sổ địa chỉ thời đó.

Trong khi khởi nghiệp Zip2, Elon Musk gần như sống tại văn phòng. Nỗ lực của Elon Musk được đền đáp khi Compaq mua Zip2 trong một thỏa thuận trị giá 341 triệu đô la tiền mặt và cổ phiếu, mang về cho Elon Musk 22 triệu đô la. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của cả hai đó là vào năm 1995, rất khó để thuyết phục các doanh nghiệp tin rằng Internet có vai trò quan trọng, nhiều doanh nghiệp thời đó cho rằng, quảng cao trực tuyến là “chuyện ngớ ngẩn nhất mà họ từng nghe”. Tuy nhiên, ý tưởng táo bạo này cũng đã đủ để anh em nhà Musk tạo nên được một cuộc cách mạng trong ngành tra cứu ở nước Mỹ thời bấy giờ.

Tiếp theo, Musk thành lập X.com, một công ty ngân hàng trực tuyến. Ông đã thành lập công ty vào năm 1999 bằng cách sử dụng 10 triệu đô la số tiền mà ông có được từ việc bán Zip2. Khoảng một năm sau, X.com hợp nhất với Confinity, một công ty khởi nghiệp tài chính do Peter Thiel đồng sáng lập, để tạo thành PayPal.

Musk được bầu là giám đốc điều hành của PayPal - nhưng nó sẽ không kéo dài lâu. Vào tháng 10 năm 2000, ông bắt đầu một cuộc chiến lớn giữa những người đồng sáng lập PayPal bằng cách thúc đẩy họ chuyển các máy chủ của mình từ hệ điều hành Unix miễn phí sang Microsoft Windows. Người đồng sáng lập PayPal và sau đó là CTO Max Levchin đã kịch liệt phản đối việc này. Trong khi đang trên đường đến Australia để có một kỳ nghỉ, hội đồng quản trị của PayPal đã sa thải Elon Musk và đưa Thiel trở thành CEO mới.

Dù vậy, Musk vẫn là người đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của công ty và là nhân tố cốt lõi trong thương vụ bán PayPal cho eBay với giá 1,5 tỷ USD vào năm 2002. Là cổ đông cá nhân lớn nhất của PayPal, Elon Musk bỏ túi 165 triệu USD khi mới 31 tuổi.

Những ý tưởng điên rồ và tầm nhìn ra ngoài cả vũ trụ

Năm 2002, trước khi thương vụ bán PayPal cho eBay hoàn tất, Musk đã bắt đầu nghiên cứu về công nghệ tên lửa. Vào đầu năm 2002, Musk thành lập công ty có tên Space Exploration Technologies (hay SpaceX), với 100 triệu USD số tiền nhận được từ việc bán PayPal. Mục tiêu của Elon Musk là làm cho giá vé bay vào không gian rẻ hơn gấp 10 lần.

SpaceX ra mắt tàu vũ trụ SpaceX Dragon, được đặt tên theo bài hát "Puff the Magic Dragon". Cái tên được xem là đòn trả đũa của Elon Musk cho những kẻ từng nói rằng SpaceX không bao giờ đưa được tàu vũ trụ vào không gian.

Mục tiêu dài hạn của SpaceX là đưa con người lên sao Hỏa với mức giá vừa túi tiền. Elon Musk cho biết SpaceX sẽ không thực hiện IPO (bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) cho tới khi "cỗ máy vận chuyển cư dân sao Hỏa" bay ổn định.

Ngoài mục tiêu lên sao Hỏa, Elon Musk cũng rất bận rộn với các mục tiêu tại trái đất – cụ thể ở đây là Tesla Motors. Năm 2004, Elon Musk đầu tư 70 triệu đô la vào Tesla, công ty xe điện đồng sáng lập bởi Martin Eberhard. Elon Musk đóng một vai trò quan trọng tại Tesla. Elon Musk giúp phát triển chiếc xe đầu tiên của hãng, Roadster. Roadster chạy hoàn toàn bằng điện ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006, khi Elon Musk đang giữ chức chủ tịch Tesla. Hiện Elon Musk cũng đang là CEO của Tesla.

Song những điều trên dường như vẫn chưa đủ với Elon Musk. Ông nảy ra ý tưởng thành lập SolarCity, một công ty năng lượng mặt trời. Elon Musk đã cấp vốn cho hai người em họ là Peter và Lyndon Rive vốn lưu động để đưa SolarCity khởi nghiệp vào năm 2006. (Cuối năm 2016, Tesla đã mua lại SolarCity trong một thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ đô la).

“Iron man” sống ngoài đời thực và là người đàn ông giàu có nhất hành tinh

Sự nghiệp phi thường của Elon Musk bắt đầu được Hollywood chú ý. Vai diễn Tony Stark của Robert Downey Jr. trong phim "Người sắt" ít nhất một phần dựa trên hình mẫu của Elon Musk. Elon Musk thậm chí còn đóng vai khách mời trong "Iron Man 2".

Việc kinh doanh của Elon Musk đi lên như diều gặp gió. Tính đến cuối năm 2015, SpaceX đã thực hiện 24 lần phóng với các nhiệm vụ như tiếp tế cho Trạm vũ trụ quốc tế và thiết lập rất nhiều các kỷ lục. Năm 2016, SpaceX Falcon 9 đã thực hiện chuyến hạ cánh thành công đầu tiên trên đại dương của một tên lửa quỹ đạo có thể tái sử dụng.

Vào năm 2015, Elon Musk đồng sáng lập OpenAI, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và đảm bảo nó không hủy diệt loài người. Năm 2017, Elon Musk thành lập thêm một công ty nữa có tên Neuralink. Công ty đặt mục tiêu chế tạo các thiết bị có thể cấy ghép vào bên trong não người.

Ngày 8/1/2021, ông chủ Tesla - Elon Musk chính thức vượt mặt Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới, khi tài sản chạm mức kỷ lục 188,5 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với CEO Amazon.

Trong thời khắc lịch sử, Elon Musk chỉ đăng trạng thái trên Twitter với vài từ đơn giản: "How strange" (thật kỳ lạ) và "Well, back to work..." (Tạm dịch: Chà, quay lại công việc thôi).

Vị tỷ phú 50 tuổi này chia sẻ, ông không hề có ý định chết giàu mà sẽ dành phần lớn tài sản của mình để đầu tư vào các dự án xây dựng căn cứ trên sao Hỏa để có thể đưa con người lên hành tinh này sinh sống.

Nguồn: Business Insider.

https://cafebiz.vn/vi-ty-phu-giau-co-nhat-hanh-tinh-elon-musk-vuot-qua-qua-khu-bi-bat-nat-va-bao-hanh-va-tro-thanh-iron-man-ngoai-doi-thuc-dung-dau-gioi-cong-nghe-20220724145108902.chn