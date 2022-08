Vì sao Yoo Jae Suk được mệnh danh là "MC quốc dân" tại Hàn Quốc?

Yoo Jae Suk nổi danh với khán giả Việt khi thường xuất hiện trên nhiều chương trình âm nhạc, thực tế Hàn Quốc, được xem là bảo chứng cân tỉ lệ người xem cho loạt chương trình truyền hình. Không phải tự nhiên mà nam danh hài Hàn Quốc được người dân xứ Kim chi mến mộ, ưu ái gọi bằng danh xưng "MC quốc dân". Câu chuyện về nam MC có nhân cách vàng, tính cách khiêm nhường, đời tư trong sạch suốt khoảng thời gian hoạt động trong làng giải trí đã khiến nhiều người kính nể, quý trọng.

Trên một chương trình, Yoo Jae Suk từng tiết lộ đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn, luôn phải nhìn trước ngó sau, e sợ suy nghĩ của người khác khi mới bắt đầu sự nghiệp. Bị một nhà sản xuất ra sức chèn ép, nam danh hài tiết lộ cách "trả thù" gây bất ngờ: "Giải quyết bằng cách anh trở thành ngôi sao ở nơi khác là được". Thay vì chăm chăm vào việc lấy lòng, nịnh bợ người từng ghét bỏ, không tôn trọng mình, Yoo Jae Suk đã quyết tâm trau dồi bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình và cuối cùng anh đã thành công.

Loạt "giai thoại" nhân cách vàng qua lời kể của người trong nghề

Không ít những câu chuyện về nhân cách vàng của "MC Quốc dân" được các sao Hàn chia sẻ khiến người hâm mộ lại càng thêm yêu mến và nể phục nhân cách tốt đẹp hiếm có của Yoo Jae Suk.

Thời NU'EST còn là tân binh, "MC quốc dân" đã âm thầm thanh toán bữa tiệc đắt đỏ của nhóm nhạc nam này khi vô tình gặp các hậu bối tại một nhà hàng sang trọng. Nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời Kim Ji Won cũng từng hết lời cảm ơn Yoo Jae Suk vì đã giúp cô nàng thoát khỏi nhiều hình phạt khắc nghiệt khi tham gia Running Man.

Diễn viên hài Kim Shin Young cũng từng kể lại một câu chuyện khiến cô thấy rất biết ơn "MC Quốc dân" Yoo Jae Suk: "Năm đó tôi chỉ ở độ tuổi 20, lần đầu tiên tôi được mời làm thành viên cố định trên show Come To Play và bắt đầu sự nghiệp diễn viên hài, thế nhưng suốt cả buổi tôi không nói được lời nào, cũng chẳng theo kịp cuộc trò chuyện của mọi người, tôi xấu hổ vô cùng và bắt đầu miên man suy nghĩ: 'Bản thân chỉ có thể như vậy thôi sao?'. Thế rồi đột nhiên Yoo Jae Suk đến gặp và nói riêng với cô rằng: 'Anh xin lỗi do anh chưa chăm sóc nhiều cho em, anh biết rõ trong lòng em sẽ tổn thương khi trở về nhà khi cả buổi quay không nói được câu nào. Không phải vì em không tốt. Đó là sự thiếu sót của anh. Tuần tới anh sẽ chú ý nhiều hơn nhé!'". Chính những lời động viên đó đã khiến Kim Shin Young bình tâm lại, đồng thời gạt bỏ suy nghĩ rút lui khỏi sự nghiệp diễn viên hài, nếu không làng giải trí đã không có một Kim Shin Young bản lĩnh như hiện tại.

Lee Kwang Soo - cựu thành viên Running Man cũng dành sự kính trọng cho tiền bối. Anh từng chia sẻ Yoo Jae Suk là kiểu người mình muốn trở thành: "Tôi xem trọng hạnh phúc của mình. Tôi muốn trở thành một người tốt, người chỉ tốt với người khác, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khi thể hiện sự quan tâm đến người khác. Ngay cả khi có một hành động tốt, thì cũng có một giới hạn nếu bạn không thoải mái với chính mình, phải không? Yoo Jae Suk cũng thể hiện sự quan tâm đến người khác, vì anh ấy hạnh phúc. Vì vậy, khi tôi thấy điều đó, tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận định nghĩa về người tốt".

Haha từng tiết lộ về lối sống của "MC quốc dân": "Anh Jae Suk thức dậy lúc 6 giờ sáng, đọc báo, chơi cờ vây, tập thể dục 3 tiếng mỗi ngày. Học tiếng Anh rồi học tiếng Trung nữa...". Fan ngỡ ngàng khi nghe Haha tiết lộ về lối sống lành mạnh của Yoo Jae Suk. Đó là lý do vì sao "MC quốc dân" lại sở hữu kiến thức uyên thâm đến thế!

Tính cách khiêm nhường, cư xử đúng mực với phái nữ

Dù là người nổi tiếng nhưng Yoo Jae Suk vẫn rất khiêm tốn khi đứng trước mọi người, điều mà không phải bất kỳ ngôi sao nào cũng làm được. Trong 1 tập phát sóng Running Man, nhân cách của Yoo Jae Suk từng được tiết lộ qua bài kiểm tra nói dối. Các thành viên phải đưa ra những câu hỏi hóc búa để "MC Quốc dân" phải nói dối trên 3 lần. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã thất bại và Yoo Jae Suk đã giành chiến thắng nhờ tính cách trung thực và ngay thẳng hiếm có.

Nhận được câu hỏi: "Running Man thành công là nhờ có Yoo Jae Suk?", anh đã chẳng chần chừ phủ nhận: "Running Man thành công là nhờ sự đóng góp của tất cả thành viên, nhà sản xuất". Một câu hỏi nhạy cảm so sánh với đồng nghiệp Kang Ho Dong cũng chẳng làm khó được Yoo Jae Suk chính là "Tôi - Yoo Jae Suk giỏi hơn Kang Ho Dong". Nghe qua câu hỏi, "MC quốc dân" nhanh chóng phủ nhận. Được ca ngợi là "MC Quốc dân" nhưng dường như Yoo Jae Suk cũng chưa từng có suy nghĩ giỏi hơn bất cứ ai, kể cả đồng nghiệp Kang Ho Dong. Câu trả lời của Yoo Jae Suk cũng đã được máy kiểm chứng là thật lòng.

Cách hành xử chừng mực của Yoo Jae Suk với phái nữ cũng được từng fan chia sẻ rộng rãi trên MXH và khen ngợi hết lời. "Bàn tay lịch thiệp" và hành động vô cùng tinh tế của Yoo Jae Suk khiến nhiều người đều bày tỏ sự cảm thán và ngưỡng mộ trước nhân cách tốt đẹp của "MC quốc dân".

Dù là với đồng nghiệp hay người hâm mộ, Yoo Jae Suk luôn giữ "bàn tay lịch thiệp"

Nằm trong danh sách ngôi sao làm từ thiện nhiều nhất Hàn Quốc

Yoo Jae Suk cũng là một trong những sao Hàn làm từ thiện nhiều bậc nhất xứ Kim chi. Anh từng tiết lộ bản thân không có ý định truyền lại khối tài sản kếch xù cho con cái. Thay vào đó, nam danh hài đã quyên góp lượng lớn tài sản cho trẻ em nghèo, bệnh nhân bệnh viện và các quỹ từ thiện.

Năm 2019, Hiệp hội cứu trợ thiên tai "Hope Bridge Korea" tiết lộ Yoo Jae Suk đã quyên góp gần 1 tỉ đồng cho các tổ chức cứu trợ và hỗ trợ những nạn nhân của cơn bão. Anh còn đóng góp 50 triệu won (gần 900 triệu đồng) cho tổ chức để giúp các cô gái vị thành niên có thu nhập thấp mua các sản phẩm phụ nữ.

Yoo Jae Suk cũng chính là người đã quyên góp để trợ cấp chi phí phẫu thuật cho những bệnh nhân không đủ khả năng chi trả viện phí. Một tài khoản MXH gần đây đã có bài đăng gây chú ý khi tiết lộ bạn mình vừa được "cứu sống" khỏi căn bệnh nguy hiểm nhờ tiền quyên góp của một nhà nhân đạo, đó không ai khác là Yoo Jae Suk: "Bệnh viện có một hệ thống hỗ trợ những người có nhu cầu, vì vậy tất cả các chi phí bệnh viện đã được thanh toán bằng số tiền quyên góp của một nhà tài trợ duy nhất" - người đăng tải giải thích - "Chỉ người nhận được số tiền quyên góp được thông báo tên. Và tên là người đó là Yoo Jae Suk". Theo như nhiều nguồn tin chia sẻ, Yoo Jae Suk trả tiền cho ca phẫu thuật của những người có hoàn cảnh khó khăn khoảng một tháng một lần.

Với những câu chuyện bên lề do chính đồng nghiệp, người xung quanh kể lại, có thể thấy Yoo Jae Suk vô cùng xứng đáng với danh xưng "MC quốc dân". "Nhân cách vàng" của nam danh hài được người người coi trọng, hết sức kính nể, khiến khó ai có thể thay thế vị trí anh trong lòng người dân Hàn Quốc suốt hơn chục năm qua.

Ảnh: Running Man, FC Yoo Jae Suk