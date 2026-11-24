Tập đoàn PC1 bị xử phạt do hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin một số Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ,...

Ảnh minh họa: PC1

Ngày 23/11/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1; trụ sở chính: Tầng 1, 2 và KT Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội).

Theo đó, PC1 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đối với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT chỉnh sửa đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua; Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HoSE đối với các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-PC1-HĐQT ngày 13/10/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/11/2026, PC1 chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 617 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của PC1 sẽ tăng từ gần 4.113 tỷ đồng lên mức gần 4.730 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, Chủ tịch HĐQT Trịnh Khánh Linh đang sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, ước tính nhận về 200.000 cổ phiếu cổ tức. Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn nắm giữ 87,94 triệu cổ phiếu, ước tính nhận về gần 4,4 triệu cổ phiếu. Vợ ông Trịnh Văn Tuấn là bà Lê Thị Thoi nắm giữ 7,7 triệu cổ phiếu, ước tính nhận về gần 387.000 cổ phiếu.