Quốc lộ 4A qua đèo Khau Múc liên tục bị sạt lở
Thời gian qua, Quốc lộ 4A đoạn qua đèo Khau Múc có nhiều đèo dốc, với những khúc cua tay áo hiểm trở liên tục bị sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện di chuyển.
Ngày 24/11, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, do mưa và thời tiết nồm kéo dài thời gian qua dẫn đến nền đất, sườn đá ẩm ướt gây sạt lở mái taluy trên QL4A đoạn qua đèo Khau Múc. Cùng với chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, cảnh báo nguy hiểm tại hiện trường, Sở Xây dựng Cao Bằng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị có liên quan huy động máy móc san gạt, thu dọn sớm lượng đất đá đổ xuống đường, tránh việc giao thông bị ảnh hưởng kéo dài.
Theo Tiền phong Copy link
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