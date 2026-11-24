CSGT đề nghị 599 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị người dân tra cứu chủ động liên hệ để giải quyết theo nộp phạt nguội theo quy định.
Công an tỉnh An Giang vừa có thông báo danh sách 599 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/11 - 15/11/2026).
Danh sách cụ thể bao gồm:
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Loại phương tiện
Hành vi vi phạm
1
63B6-424.66
01-11-2026 07:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
68P1-776.99
01-11-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
68A1-026.60
01-11-2026 10:13
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4
68L1-355.28
01-11-2026 10:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5
68G1-581.16
01-11-2026 10:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
6
51L-895.38
01-11-2026 17:37
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
68C1-732.97
02-11-2026 06:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8
68AC-209.03
02-11-2026 08:03
Mô tô điện
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
9
67A-079.12
02-11-2026 08:15
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
68S1-544.94
02-11-2026 08:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11
68A-156.77
02-11-2026 08:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
12
66C-157.19
02-11-2026 09:19
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
13
84K1-499.03
02-11-2026 09:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14
68AB-184.22
02-11-2026 09:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15
68A-493.42
02-11-2026 09:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
16
68X1-021.04
02-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17
60K-887.29
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18
68A-338.23
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19
51A-953.33
02-11-2026 10:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20
68AB-382.82
02-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21
68A-107.34
02-11-2026 10:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22
68AB-200.61
02-11-2026 10:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23
94A-056.09
02-11-2026 10:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24
68A-654.43
02-11-2026 10:46
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
25
65A-456.02
02-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26
68H-158.47
02-11-2026 11:22
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
68S1-758.30
02-11-2026 11:28
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28
68A-315.35
02-11-2026 11:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29
67A-324.65
02-11-2026 11:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
68AC-561.39
02-11-2026 12:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
31
68A-635.07
02-11-2026 12:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
32
68D1-763.36
02-11-2026 12:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33
68AD-020.89
02-11-2026 12:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34
51L-881.36
02-11-2026 12:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35
68X1-021.04
02-11-2026 12:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36
68BA-096.91
02-11-2026 12:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37
68AB-446.90
02-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38
68BA-141.50
02-11-2026 12:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
39
68E1-598.50
02-11-2026 12:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40
68AA-641.14
02-11-2026 13:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41
68A-241.39
02-11-2026 13:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
42
67C1-724.33
02-11-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43
68X1-581.33
02-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
44
68A-545.03
02-11-2026 13:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
45
51M-725.85
02-11-2026 13:21
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
46
68S1-790.97
02-11-2026 13:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
47
51M-012.34
02-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
48
68AC-798.45
02-11-2026 13:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
49
68AB-161.64
02-11-2026 13:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
50
68P1-671.97
02-11-2026 13:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51
68AC-190.21
02-11-2026 13:48
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
52
68X1-363.11
02-11-2026 13:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
53
68T122803
02-11-2026 13:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
54
68X1-659.68
02-11-2026 14:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
55
65A-473.82
02-11-2026 14:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
56
68AD-032.31
02-11-2026 14:34
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
57
68A-271.31
02-11-2026 14:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58
68AB-765.78
02-11-2026 14:38
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
59
68A-598.08
02-11-2026 15:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60
68C1-131.56
02-11-2026 15:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61
68E-011.95
02-11-2026 15:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
62
64A-149.14
02-11-2026 15:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
63
65A-651.62
02-11-2026 16:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
64
68A-316.22
02-11-2026 16:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
65
68A-337.19
02-11-2026 16:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
66
65A-408.58
02-11-2026 16:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67
68A-740.34
03-11-2026 07:39
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
68
68A-346.53
03-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
69
68B-013.73
03-11-2026 08:42
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
70
68A-679.61
03-11-2026 08:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
71
68H-069.50
03-11-2026 09:33
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
72
68A-418.67
03-11-2026 09:49
Ô tô cứu thương
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73
68A-113.57
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
74
68H-127.60
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
75
93A-503.28
03-11-2026 10:00
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
76
60A-315.88
03-11-2026 10:19
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
77
68A-337.21
03-11-2026 10:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
78
51F-599.06
03-11-2026 10:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
79
68A-113.62
03-11-2026 11:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
80
68A-350.94
03-11-2026 11:37
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
81
68A-352.76
03-11-2026 12:03
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
64A-045.00
03-11-2026 12:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
83
94A-047.34
03-11-2026 12:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
84
95A-162.33
03-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
85
68C-027.34
03-11-2026 12:56
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
86
61A-539.59
03-11-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
87
66A-163.05
03-11-2026 13:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88
66A-415.75
03-11-2026 13:33
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89
68A-299.88
03-11-2026 14:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90
68A-299.72
03-11-2026 14:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
91
65A-732.48
03-11-2026 14:46
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
92
68A-337.00
03-11-2026 15:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
93
99A-025.82
03-11-2026 15:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
94
60H-400.80
03-11-2026 15:16
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
95
51L-289.36
03-11-2026 15:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
96
68A-161.58
03-11-2026 15:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
97
68H-069.50
03-11-2026 15:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98
68A-186.88
03-11-2026 16:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99
68A-343.80
03-11-2026 16:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
100
67A-112.91
03-11-2026 16:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
101
98A-546.21
03-11-2026 16:40
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
67B2-186.72
03-11-2026 17:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
103
15K-156.78
04-11-2026 06:15
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
104
68A-430.05
04-11-2026 07:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
105
68A-191.57
04-11-2026 07:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
106
68A-518.58
04-11-2026 07:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
107
68A-430.05
04-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
108
68E-012.75
04-11-2026 08:16
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
68A-151.75
04-11-2026 08:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
110
68A-380.73
04-11-2026 08:45
Ô tô tải VAN
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
111
68H-069.50
04-11-2026 08:47
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
112
68A-173.15
04-11-2026 09:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
113
68D-009.91
04-11-2026 09:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
114
68A-294.49
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
115
68A-379.18
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
68A-270.45
04-11-2026 10:13
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117
68C-128.28
04-11-2026 10:20
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118
69A-295.47
04-11-2026 10:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
119
51M-250.42
04-11-2026 11:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
120
61A-137.50
04-11-2026 11:09
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
68A-249.35
04-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
122
68A-290.18
04-11-2026 11:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
123
68A-752.37
04-11-2026 11:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
124
95A-096.55
04-11-2026 11:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
125
68H-100.10
04-11-2026 12:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
126
68A-234.12
04-11-2026 12:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
127
68A-100.19
04-11-2026 12:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
128
67A-291.16
04-11-2026 12:25
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
129
68A-061.66
04-11-2026 12:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
130
71A-002.08
04-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
131
68D-009.91
04-11-2026 12:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
132
61T3-7717
04-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
60K-181.91
04-11-2026 12:54
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
134
68S1-808.21
04-11-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
68A-307.85
04-11-2026 13:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
136
68S3-3399
04-11-2026 13:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
68A-351.01
04-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
138
68C-157.83
04-11-2026 13:18
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
139
68S1-182.15
04-11-2026 13:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
71A-002.08
04-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
141
51F-980.75
04-11-2026 13:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
142
68A-416.43
04-11-2026 13:53
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
83A-056.99
04-11-2026 13:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
144
68A-351.01
04-11-2026 14:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
145
68A-243.11
04-11-2026 14:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
146
68K4-7514
04-11-2026 14:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
68H-012.55
04-11-2026 14:22
Ô tô tải thùng kín
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
148
68A-599.51
04-11-2026 14:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
149
68E1-460.16
04-11-2026 14:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
150
68S1-127.82
04-11-2026 15:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
51B-773.45
04-11-2026 15:01
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
68A-281.09
04-11-2026 15:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
153
68T9-5201
04-11-2026 15:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
68D1-591.22
04-11-2026 15:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
66P1-048.51
04-11-2026 15:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156
16K1-2398
04-11-2026 15:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
65A-188.58
04-11-2026 15:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
158
68T7-0036
04-11-2026 15:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
68A-113.57
04-11-2026 15:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
160
68D1-620.83
04-11-2026 15:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
161
68G1-357.11
04-11-2026 15:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
162
68X1-163.09
04-11-2026 15:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
163
65A-675.69
04-11-2026 15:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
164
68T1-075.87
04-11-2026 15:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
68D1-471.59
04-11-2026 15:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166
52U5-0352
04-11-2026 15:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
167
16K1-2398
04-11-2026 15:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
168
68A-617.43
04-11-2026 15:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
169
68S1-226.89
04-11-2026 15:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
170
68S1-155.29
04-11-2026 15:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171
68A-184.63
04-11-2026 15:58
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
172
67A-217.65
04-11-2026 16:11
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
173
68A-656.33
04-11-2026 16:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
174
68A-217.29
04-11-2026 16:47
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175
68M1-481.11
04-11-2026 17:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
176
68A-557.50
04-11-2026 19:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
177
68HU3292
05-11-2026 06:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
178
68S108755
05-11-2026 06:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
179
68S127268
05-11-2026 06:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
180
68M49794
05-11-2026 07:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
181
68T77257
05-11-2026 07:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
182
68X1-452.88
05-11-2026 07:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
183
61FH1768
05-11-2026 07:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
68L104505
05-11-2026 07:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
185
68S1-512.64
05-11-2026 07:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
186
51L-473.64
05-11-2026 07:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
187
68S87683
05-11-2026 07:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188
68C105539
05-11-2026 07:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
189
61B1-351.24
05-11-2026 08:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
190
68S121428
05-11-2026 08:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
191
67G100825
05-11-2026 08:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
192
68AC28140
05-11-2026 08:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
193
68D112611
05-11-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
194
59C311945
05-11-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195
68X16797
05-11-2026 08:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
196
54Z70216
05-11-2026 08:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197
67A-221.10
05-11-2026 08:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
198
68C152657
05-11-2026 08:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
68AB25960
05-11-2026 08:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
200
68AB07734
05-11-2026 08:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
201
68F60753
05-11-2026 08:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
202
68X138767
05-11-2026 08:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
203
68C162550
05-11-2026 08:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
204
68AB54364
05-11-2026 09:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
205
68B119706
05-11-2026 09:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
206
68X155586
05-11-2026 09:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
207
69AM11455
05-11-2026 09:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
208
84L136693
05-11-2026 09:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
209
68S30164
05-11-2026 09:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
210
68C177314
05-11-2026 09:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
211
84D112548
05-11-2026 09:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212
68T117299
05-11-2026 09:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
213
68S152020
05-11-2026 09:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
214
68S124789
05-11-2026 09:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
215
68C152791
05-11-2026 09:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
216
68AB13594
05-11-2026 09:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
217
68AB-088.51
05-11-2026 09:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
218
68AB95407
05-11-2026 09:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
219
68AC93547
05-11-2026 09:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
220
68B124375
05-11-2026 09:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
221
68P130628
05-11-2026 09:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
222
68D1-657.31
05-11-2026 09:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
223
68C103509
05-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
224
52L90561
05-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
225
68X128647
05-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
226
51C-535.20
05-11-2026 10:05
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
227
68X156094
05-11-2026 10:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
228
68S110528
05-11-2026 10:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
229
68S17987
05-11-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
230
68AA-173.46
05-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
231
68AC33935
05-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
232
68X1-641.06
05-11-2026 10:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
233
68AA-641.01
05-11-2026 10:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
234
68G160940
05-11-2026 10:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
235
68H-100.10
05-11-2026 10:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
236
68S18081
05-11-2026 10:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
237
68AA64953
05-11-2026 10:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
238
68C126819
05-11-2026 10:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
239
68AB38165
05-11-2026 10:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
240
68AB66600
05-11-2026 11:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
241
68T88200
05-11-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
242
65A-210.09
05-11-2026 11:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
243
68AC15053
05-11-2026 11:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
244
68A-069.63
05-11-2026 11:39
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
245
68AB00967
05-11-2026 11:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
246
68E129987
05-11-2026 11:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
247
68AB-948.57
05-11-2026 11:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
248
68H61458
05-11-2026 12:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249
68AC18007
05-11-2026 12:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
250
66C-183.46
05-11-2026 12:23
Ô tô tải có mui
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
251
68H61458
05-11-2026 12:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
252
68F60753
05-11-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
253
68S151682
05-11-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
254
68A-256.57
05-11-2026 12:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
255
68L126740
05-11-2026 12:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
256
68AB74462
05-11-2026 12:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
257
68AC-494.54
05-11-2026 12:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
258
68A-435.76
05-11-2026 12:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
259
68AC-689.57
05-11-2026 12:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
260
68E-009.62
05-11-2026 12:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
261
68AA68516
05-11-2026 12:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
262
68H61458
05-11-2026 12:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
263
68S119670
05-11-2026 13:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
264
68B101920
05-11-2026 13:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
265
67L55238
05-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
266
68A-226.26
05-11-2026 13:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
267
68S146560
05-11-2026 13:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
268
68AA-708.90
05-11-2026 13:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
269
68G-003.56
05-11-2026 13:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
270
51A-237.72
05-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
271
68X1-621.45
05-11-2026 13:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
272
60H-332.69
05-11-2026 13:29
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
273
68AD-285.40
05-11-2026 13:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
274
69K1-329.87
05-11-2026 13:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
275
68P14725
05-11-2026 13:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
276
51A-909.62
05-11-2026 13:54
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
277
68H-157.57
05-11-2026 13:54
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
278
63A-392.38
05-11-2026 13:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
279
68A-723.42
05-11-2026 14:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
280
68X1-561.93
05-11-2026 14:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
281
68A-344.25
05-11-2026 14:46
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
282
68AC-209.03
05-11-2026 15:01
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
283
68A-598.08
05-11-2026 15:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
284
68AC-108.23
05-11-2026 15:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
285
68H-102.52
05-11-2026 15:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
286
68A-545.23
05-11-2026 15:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
287
68A-300.91
05-11-2026 15:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
288
65A-206.85
05-11-2026 15:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
289
68M1-394.68
05-11-2026 16:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
290
60H-204.06
05-11-2026 16:07
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
291
68A-419.88
05-11-2026 16:16
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
292
68A-435.76
05-11-2026 16:38
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
293
65A-498.99
05-11-2026 17:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
294
29L1-585.60
05-11-2026 17:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
295
68E-001.82
06-11-2026 15:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
296
68A-651.85
06-11-2026 16:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
297
67A-252.30
06-11-2026 16:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
298
64A-122.71
06-11-2026 16:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
299
29A-828.86
06-11-2026 17:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
300
60F01120
08-11-2026 06:05
Ô tô khách giường
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
301
68A16956
08-11-2026 06:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
302
67H06115
08-11-2026 06:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
303
68C10749
08-11-2026 06:48
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
304
68A73203
08-11-2026 06:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
305
68A47095
08-11-2026 07:58
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
306
68A69492
08-11-2026 09:15
Ô tô chở tiền
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
307
67A04320
08-11-2026 09:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
308
68A61953
08-11-2026 09:25
Ô tô tải tập lái
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
309
68A37457
08-11-2026 09:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
310
68A34631
08-11-2026 09:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
311
68A44177
08-11-2026 10:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
312
67A12562
08-11-2026 10:32
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
313
68A03534
08-11-2026 10:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
314
68A51737
08-11-2026 11:17
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
315
68A02020
08-11-2026 11:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
316
68A23727
08-11-2026 11:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
317
67A25421
08-11-2026 11:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
318
68A08449
08-11-2026 11:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
319
51M10547
08-11-2026 11:44
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
320
67C09297
08-11-2026 12:08
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
321
68A47503
08-11-2026 12:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
322
67D00224
08-11-2026 12:26
Ô tô tải VAN
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
323
89H17006
08-11-2026 12:28
Ô tô tải bảo ôn
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
324
51A-418.15
08-11-2026 12:48
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
325
68A26713
08-11-2026 12:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
326
68A37457
08-11-2026 12:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
327
66A25355
08-11-2026 13:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
328
51B-804.97
08-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
329
65A08135
08-11-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
330
66A41575
08-11-2026 13:34
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
331
68A25079
08-11-2026 13:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
332
67A33177
08-11-2026 13:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
333
68A57009
08-11-2026 14:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
334
51F-429.19
08-11-2026 14:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
335
69A30848
08-11-2026 14:09
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
336
68C04770
08-11-2026 14:11
Ô tô tải thùng kín
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
337
65A73310
08-11-2026 14:42
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
338
65C18471
08-11-2026 14:55
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
339
69A30848
08-11-2026 14:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
340
67A33803
08-11-2026 15:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
341
68A73145
08-11-2026 15:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
342
68A00175
08-11-2026 15:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
343
68H16975
08-11-2026 15:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
344
60H38695
08-11-2026 15:37
Ô tô khách giường
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
345
68A21516
08-11-2026 15:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
346
68A31838
08-11-2026 16:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
347
68A31497
08-11-2026 16:22
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
348
51M10547
08-11-2026 16:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
349
71A-011.20
09-11-2026 06:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
350
51F-788.32
09-11-2026 06:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
351
67A-433.15
09-11-2026 06:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
352
68A-113.62
09-11-2026 06:54
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
353
62A-579.39
09-11-2026 07:03
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
354
68B-029.35
09-11-2026 07:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
355
68A-190.61
09-11-2026 07:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
356
68A-348.49
09-11-2026 07:38
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
357
68A-342.60
09-11-2026 07:42
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
358
68A-189.06
09-11-2026 08:42
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
359
68A-546.39
09-11-2026 08:48
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
360
94C-026.10
09-11-2026 09:06
Ô tô tải
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
361
69A-298.69
09-11-2026 09:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
362
68B-022.28
09-11-2026 09:12
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
363
65A-744.15
09-11-2026 09:13
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
364
68A-337.53
09-11-2026 09:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
365
68A-337.25
09-11-2026 09:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
366
68A-777.27
09-11-2026 09:39
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
367
68A-296.43
09-11-2026 09:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
368
68A-438.48
09-11-2026 09:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
369
68C-091.07
09-11-2026 10:32
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
370
68A-155.94
09-11-2026 11:22
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
371
68A-193.81
09-11-2026 11:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
372
68A-092.72
09-11-2026 11:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
373
65A-351.25
09-11-2026 11:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
374
68A-450.77
09-11-2026 11:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
375
68A-435.47
09-11-2026 12:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
376
68A-282.84
09-11-2026 12:35
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
377
68A-630.07
09-11-2026 12:40
Ô tô con pickup
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
378
63A-301.15
09-11-2026 12:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
379
67A-297.58
09-11-2026 12:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
380
68A-470.95
09-11-2026 13:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
381
68A-639.82
09-11-2026 13:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
382
67A-310.07
09-11-2026 13:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
383
68A-662.10
09-11-2026 13:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
384
68A-366.61
09-11-2026 14:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
385
68A-427.11
09-11-2026 14:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
386
68A-546.39
09-11-2026 14:34
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
387
68A-616.47
09-11-2026 14:49
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
388
68A-296.66
09-11-2026 14:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
389
68A-101.88
09-11-2026 15:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
390
68A-319.06
09-11-2026 15:24
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
391
68A-438.02
09-11-2026 15:45
Ô tô tải
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
392
68A-616.47
09-11-2026 15:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
393
51C-256.68
09-11-2026 15:57
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
394
68A-722.51
09-11-2026 16:07
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
395
68A-073.35
09-11-2026 16:16
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
396
63A-437.40
09-11-2026 16:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
397
68AD-032.14
10-11-2026 06:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
398
68X1-574.70
10-11-2026 06:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
399
68H6-3021
10-11-2026 06:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
400
68LA-116.82
10-11-2026 06:41
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
401
66H-001.68
10-11-2026 08:21
Ô tô tải đông lạnh
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
402
51L-391.91
10-11-2026 08:57
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
403
61E1-165.98
10-11-2026 09:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
404
69H-013.34
10-11-2026 09:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
405
50H-901.50
10-11-2026 09:09
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
406
68AB-838.85
10-11-2026 09:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
407
68A-195.74
10-11-2026 09:28
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
408
68H-054.86
10-11-2026 09:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
409
69A-277.71
10-11-2026 09:32
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
410
68T1-540.65
10-11-2026 09:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
411
69H-026.81
10-11-2026 09:51
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
412
68G2-088.80
10-11-2026 09:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
413
68A-170.70
10-11-2026 10:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
414
68P1-817.47
10-11-2026 10:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
415
68H-141.76
10-11-2026 10:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
416
50H-947.57
10-11-2026 10:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
417
69A-298.69
10-11-2026 10:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
418
35H-149.46
10-11-2026 10:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
419
68A-203.82
10-11-2026 10:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
420
68F-010.39
10-11-2026 10:31
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
421
68H-131.91
10-11-2026 10:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
422
68H-122.56
10-11-2026 10:42
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
423
36H-163.39
10-11-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
424
68A-096.96
10-11-2026 10:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
425
68A-274.29
10-11-2026 10:58
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
426
68X1-655.13
10-11-2026 11:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
427
68AB-936.16
10-11-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
428
68S1-322.33
10-11-2026 11:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
429
68AB-195.33
10-11-2026 11:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
430
68A-546.39
10-11-2026 11:31
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
431
68D1-300.33
10-11-2026 11:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
432
50H-398.70
10-11-2026 11:55
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
433
68C1-694.05
10-11-2026 11:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
434
68S1-644.42
10-11-2026 11:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
435
68AA-235.85
10-11-2026 12:12
Xe máy điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
436
69A-272.41
10-11-2026 12:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
437
68AD-249.12
10-11-2026 12:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
438
69A-161.18
10-11-2026 12:32
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
439
68T1-727.80
10-11-2026 12:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
440
68AA-531.35
10-11-2026 12:43
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
441
68X1-165.25
10-11-2026 12:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
442
67C1-724.33
10-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
443
68H-102.35
10-11-2026 13:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
444
69K1-329.87
10-11-2026 13:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
445
68X1-377.13
10-11-2026 13:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
446
68A-337.98
10-11-2026 13:31
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
447
67H-061.15
10-11-2026 13:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
448
68C1-817.95
10-11-2026 13:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
449
68A-642.10
10-11-2026 13:37
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
450
68T1-289.70
10-11-2026 13:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
451
68C1-383.72
10-11-2026 13:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
452
68A-279.92
10-11-2026 14:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
453
68A-690.11
10-11-2026 14:06
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
454
51M-715.14
10-11-2026 14:12
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
455
68A-444.85
10-11-2026 14:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
456
68H08347
10-11-2026 14:14
Ô tô con
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
457
68T1-575.38
10-11-2026 14:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
458
68C-164.17
10-11-2026 14:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
459
68X1-505.38
10-11-2026 14:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
460
68C1-715.21
10-11-2026 14:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
461
67A-275.46
10-11-2026 14:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
462
68X1-628.20
10-11-2026 14:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
463
65A-142.71
10-11-2026 15:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
464
67C-181.95
10-11-2026 15:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
465
68AA-699.04
10-11-2026 15:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
466
95A-166.26
10-11-2026 15:26
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
467
68A-546.39
10-11-2026 15:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
468
68A-615.39
10-11-2026 15:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
469
68AB-096.32
10-11-2026 16:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
470
68A-439.60
10-11-2026 16:52
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
471
68AA-274.30
10-11-2026 16:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
472
68T1-245.00
10-11-2026 16:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
473
68AC-907.47
10-11-2026 16:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
474
66H-073.35
11-11-2026 09:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
475
68A-042.82
11-11-2026 09:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
476
68H-139.00
11-11-2026 09:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
477
37H-132.80
11-11-2026 09:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
478
68H-123.05
11-11-2026 09:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
479
65E-002.32
11-11-2026 09:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
480
68E-002.14
11-11-2026 09:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
481
68H-044.99
11-11-2026 09:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
482
29H-513.22
11-11-2026 09:26
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
483
68H-090.82
11-11-2026 09:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
484
68A-232.11
11-11-2026 09:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
485
15K-644.29
11-11-2026 09:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
486
68H-005.03
11-11-2026 10:02
Ô tô tải bảo ôn
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
487
68A-330.78
11-11-2026 10:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
488
74A-210.79
11-11-2026 10:14
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
489
68H-158.05
11-11-2026 10:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
490
68H-089.37
11-11-2026 10:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
491
68H-126.05
11-11-2026 10:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
492
68E-012.14
11-11-2026 10:37
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
493
68A-423.41
11-11-2026 10:38
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
494
67E-002.19
11-11-2026 10:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
495
63B3-823.27
12-11-2026 09:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
496
54T48197
12-11-2026 09:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
497
68MA-045.01
12-11-2026 09:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
498
35B2-425.01
12-11-2026 09:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
499
68A-330.77
12-11-2026 09:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
500
68A-349.58
12-11-2026 09:28
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
501
68B1-282.06
12-11-2026 09:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
502
68P1-436.63
12-11-2026 09:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
503
83P2-757.80
12-11-2026 09:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
504
51M-578.31
12-11-2026 09:34
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
505
92K1-129.11
12-11-2026 09:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
506
51N-044.44
12-11-2026 09:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
507
68C-136.78
12-11-2026 09:41
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
508
62P2-219.08
12-11-2026 09:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
509
50F-034.83
12-11-2026 09:51
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
510
68P1-352.97
12-11-2026 09:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
511
70A-545.65
12-11-2026 09:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
512
29Y50948
12-11-2026 09:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
513
68P1-351.46
12-11-2026 09:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
514
86C1-873.63
12-11-2026 09:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
515
29E1-773.63
12-11-2026 09:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
516
68C-179.18
12-11-2026 09:57
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
517
18C-131.82
12-11-2026 09:58
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
518
67H-040.50
12-11-2026 09:58
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
519
67N1-372.11
12-11-2026 10:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
520
62AA-567.92
12-11-2026 10:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
521
73F-002.65
12-11-2026 10:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
522
68P1-706.24
12-11-2026 10:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
523
68P1-541.71
12-11-2026 10:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
524
59X2-541.65
12-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
525
68H-138.14
12-11-2026 10:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
526
72AC-216.92
12-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
527
68AC-059.78
12-11-2026 10:21
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
528
68A-354.98
12-11-2026 10:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
529
68C-179.77
12-11-2026 10:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
530
67B1-362.75
12-11-2026 10:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
531
68A-422.26
12-11-2026 16:05
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
532
67F-004.93
13-11-2026 09:54
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
533
60X-526.26
13-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
534
68H-078.79
13-11-2026 10:01
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
535
79A-496.91
13-11-2026 10:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
536
68E-014.63
13-11-2026 10:16
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
537
68AB-151.57
13-11-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
538
68E-002.17
13-11-2026 10:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
539
68H-143.65
13-11-2026 10:34
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
540
68A-417.40
13-11-2026 10:43
Ô tô tải có cần cẩu
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
541
68H-117.80
13-11-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
542
68H-157.08
13-11-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
543
37K-035.04
13-11-2026 10:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
544
60H-376.95
13-11-2026 10:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
545
68H-054.31
13-11-2026 10:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
546
68H-136.32
13-11-2026 10:57
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
547
68H-075.37
13-11-2026 10:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
548
68P-697.21
13-11-2026 11:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
549
68H-046.71
13-11-2026 11:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
550
18A-184.09
13-11-2026 11:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
551
65HA-087.71
13-11-2026 11:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
552
71H-037.42
13-11-2026 11:39
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
553
69AA86428
13-11-2026 11:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
554
68H-102.78
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
555
68H-142.74
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
556
68A-194.94
13-11-2026 11:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
557
68A-697.26
13-11-2026 11:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
558
30L-495.70
13-11-2026 11:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
559
68A-099.06
13-11-2026 11:54
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
560
68A-099.60
13-11-2026 11:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
561
68A-670.56
13-11-2026 11:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
562
50E-611.78
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
563
68H-054.47
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
564
36H-175.97
13-11-2026 11:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
565
29E-977.57
13-11-2026 12:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
566
68H-054.47
13-11-2026 12:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
567
68E-012.89
13-11-2026 12:21
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
568
99A-896.10
13-11-2026 12:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
569
68H-056.60
14-11-2026 09:22
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
570
68H-119.61
14-11-2026 09:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
571
68A-354.48
14-11-2026 10:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
572
30B-885.97
14-11-2026 10:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
573
68A-519.91
14-11-2026 10:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
574
68PA-056.37
14-11-2026 10:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
575
59NA-093.49
14-11-2026 10:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
576
60A-549.22
14-11-2026 10:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
577
68H-046.25
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
578
68H-112.40
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
579
69H-023.39
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
580
36B5-697.32
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
581
68E1-323.31
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
582
68P1-798.39
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
583
68P1-103.75
15-11-2026 08:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
584
68H-071.70
15-11-2026 08:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
585
65H-028.56
15-11-2026 08:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
586
68A-316.87
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
587
68H-122.33
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
588
68H-064.18
15-11-2026 08:18
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
589
68H-123.33
15-11-2026 08:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
590
71B4-380.37
15-11-2026 08:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
591
68E-015.91
15-11-2026 08:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
592
68H-050.84
15-11-2026 08:20
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
593
68B1-296.57
15-11-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
594
68H-053.77
15-11-2026 08:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
595
68P1-626.71
15-11-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
596
89H-155.90
15-11-2026 08:25
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
597
68H-088.54
15-11-2026 08:28
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
598
94AH-098.91
15-11-2026 08:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
599
68H-045.00
15-11-2026 08:29
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với lỗi này, người vi phạm không bị trừ điểm giấy phép lái xe.
Trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt là 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt tăng đáng kể đối với một số hành vi vi phạm giao thông.
Theo đó, người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, trong khi mức phạt trước đây là 4-6 triệu đồng. Với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, mức phạt được nâng lên 4-6 triệu đồng, thay cho mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trước đây.
Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, qua đó quản lý quá trình chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện.
Để kiểm tra phương tiện có vi phạm giao thông hay không, người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức như website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý.