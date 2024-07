Vì sao sự trở lại của 2NE1 gây "chấn động"?

Vào đúng 0h ngày 22/7 (giờ Hàn Quốc), YG Entertainment gây sốc khi công bố poster comeback cùng đoạn video do Giám đốc sản xuất Yang Hyun Suk đích thân tiết lộ về kế hoạch của 2NE1 trong năm 2025. Theo thông báo, sau 15 năm kể từ khi ra mắt, nhóm nhạc nữ biểu tượng của Kpop sẽ có tới 3 đêm diễn trong năm 2024 tại Seoul, Osaka, Tokyo kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Không chỉ thế, YG còn không ngần ngại tuyên bố 2NE1 sẽ có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2025 để kỷ niệm 15 năm ra mắt nhóm.

Poster comeback của 2NE1 được YG công bố

Ngay sau khi công bố, thông tin 2NE1 tái xuất đã gây “chấn động” mạng xã hội toàn cầu. Trên trang fanpage chính thức của YG - YG Family, poster comeback của 2NE1 đã thu về đến gần 900 nghìn lượt tương tác, gần 70 nghìn lượt bình luận và hơn 260 nghìn lượt chia sẻ.

Hay như bài đăng về sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại Kpop Gen 2 trên nền tảng X (Twitter) cũng thu hút 20 triệu lượt xem cùng hơn 300 nghìn lượt thả tim, tương tác của người hâm mộ. Điều này khiến cho không ít non-fan (người không phải fan) thắc mắc, điều gì khiến cho màn comeback của 2NE1 lại gây “náo loạn” mạng xã hội đến thế.

Bài đăng trên fanpage chính thức của YG Family thu hút gần 900 nghìn lượt tương tác

Bài đăng trên nền tảng X (Twitter) về sự trở lại của 2NE1 cũng nhận về 20 triệu lượt xem

Sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại, “đỉnh lưu” Gen 2 Kpop

Năm 2009, một kỷ nguyên mới của Kpop chính thức mở ra khi YG Entertainment ra mắt tân binh 2NE1 với 4 thành viên: CL (Lee Chae Rin), Dara (Sandara Park), Minzy (Gong Minzy) và Park Bom. Chỉ với màn debut đầu tiên, 2NE1 đã làm chao đảo cả thị trường Kpop lúc bấy giờ với hai bản hit là FIRE và I Don’t Care. Trong đó, ca khúc debut FIRE đã nhanh chóng trở thành hit lớn của 2NE1 với chất nhạc hip-hop gây “nghiện”.

2 MV Fire với 2 phiên bản “street ver.” và “space ver.” thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ. Đây là thành tích được xem là niềm mơ ước của rất nhiều nhóm nhạc Kpop cùng thời. Và cũng chỉ sau 6 tháng debut, 2NE1 đã càn quét các lễ trao giải và giành về nhiều giải thưởng ấn tượng như Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MelOn Music Awards và Bài hát của năm tại Mnet Asian Music Awards.

MV FIRE - 2NE1

MV debut FIRE của 2NE1 khuynh đảo thị trường ngay khi được “thả xích”

Phải nói rằng khi đặt cạnh các girl group thế hệ thứ 2 Kpop, 2NE1 đã tạo nên sự khác biệt mà không phải nhóm nhạc nào cũng làm được. Từ concept cho đến âm nhạc khác biệt của 2NE1 đều mang đến trải nghiệm mà sau 15 năm, những dư âm cảm xúc đó vẫn mãi đọng lại cho khán giả.

Hàng loạt những bản hit “sống mãi với thời gian” của 2NE1 có thể gọi tên như Lonely, Ugly hay I Am The Best. Những ca khúc này đã đưa 2NE1 vào thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp và ghi danh vào lịch sử Kpop. Trong đó, I Am The Best - siêu hit Electro House kết hợp Hip Hop sôi động đã trở thành Music Video hiếm hoi của Kpop đạt được 100 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2014.

Không chỉ thị trường âm nhạc Hàn Quốc, 2NE1 còn khuynh đảo thị trường âm nhạc Âu Mỹ và là thế hệ mở đường “tấn công” vào “mảnh đất” đầy chông gai này. Thế nhưng những gì 2NE1 làm được lại khiến những khán giả khó tính nhất cũng phải ngả mũ kính nể. Đó có thể kể tới như bản hit I Am The Best đã đạt No.1 BXH World Digital Songs của Billboard sau hơn 3 năm phát hành. Sức nóng của ca khúc này còn giúp cho 2NE1 và I Am The Best xuất hiện trong danh sách phát nhạc ở các đài phát thanh tại New York hay Boston (Mỹ). Vào năm 2017, Billboard còn đưa 2NE1 vào danh sách các nhóm nhạc nữ Kpop số 1 của thập niên.

MV I Am The Best - 2NE1

I Am The Best - một trong những siêu hit của 2NE1 trong sự nghiệp

Ca khúc đạt 378 triệu view sau 13 năm phát hành và góp phần giúp tên tuổi 2NE1 khuynh đảo thị trường âm nhạc Âu Mỹ

Sự trở lại chứng minh không có gì là không thể sau màn tan rã gây sốc và đầy tiếc nuối vào năm 2014

Năm 2014 có lẽ là một năm khó quên với cộng đồng fan Kpop nói chung và các Blackjack (fandom 2NE1) nói riêng. Chỉ sau khi bùng nổ với Crush - album gặt hái được nhiều thành tích góp phần tạo nên kỷ nguyên của 2NE1 thì người hâm mộ không thể tin vào mắt mình khi phải chứng kiến nhóm nhạc huyền thoại ấy kết thúc thời kỳ hoàng kim với thông tin tan rã và rời nhóm của thành viên nhỏ tuổi nhất - Minzy.

Mọi chuyện bắt đầu từ sự việc gây tiếc nuối của Park Bom. Năm 2014 khi đang cùng 2NE1 ở đỉnh cao sự nghiệp, Park Bom bất ngờ vướng vào scandal vận chuyển chất cấm chấn động toàn châu Á. Giọng ca chính của 2NE1 bị tố nhập lậu thuốc có chứa amphetamine ngụy trang thành hộp kẹo dẻo từ Mỹ vào Hàn Quốc.

Dù ra sức thanh minh, khẳng định đó chỉ là thuốc chữa bệnh và bản thân không biết rằng đó là chất cấm ở Hàn, Park Bom cũng chẳng thể khiến cơn giận của công chúng nguôi ngoai. Hậu quả khiến nữ idol phải tạm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển sang tập trung vào dự án solo. Đây được xem chính là nguồn cơn châm ngòi cho chuỗi sự việc khiến 2NE1 tan rã.

Scandal vận chuyển chất cấm của Park Bom gián tiếp hủy hoại sự nghiệp của 2NE1

Chỉ sau đó vài tháng, thành viên Minzy bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với YG vào ngày 5/4/2016. Chủ tịch YG Yang Hyun Suk đã viết tâm thư xin lỗi fan, bác bỏ tin đồn 2NE1 tan rã và đảm bảo 2NE1 sẽ trở lại vào mùa Hè năm 2016 với đội hình 3 người. Nhưng cuối cùng, người hâm mộ vẫn phải trải qua cảm xúc hụt hẫng tột độ khi YG thông báo 2NE1 chính thức tan rã vào tháng 11/2016. Thông tin này khiến cộng đồng fan Kpop như hẫng một nhịp vì sự kết thúc dang dở đầy tiếc nuối của nhóm nhạc “độc nhất vô nhị” Kpop.

2NE1 chính thức tan rã vào tháng 11/2016, tạo nên “nỗi đau” khó quên cho người hâm mộ

Và sự trở lại hứa hẹn mang đến làn gió mới giữa một thị trường Kpop bão hòa như hiện tại

Trong bối cảnh Kpop đang dần bão hòa với concept girlcrush, hàng loạt drama nối dài gây mệt mỏi, những màn encore thảm họa tạo nên “nỗi xấu hổ” cho lứa idol thế hệ mới và cả các nhóm nhạc Kpop “đỉnh lưu” đang “nhập ngũ” theo cả nghĩa đen - nghĩa bóng thì màn tái xuất của girlgroup huyền thoại 2NE1 tạo nên sự phấn khích theo một cách khó tin với người hâm mộ.

Sau màn biểu diễn tái hợp bùng nổ tại Coachella 2022, các fan của 2NE1 từng lo sợ rằng đây thực sự là sân khấu cuối cùng với đầy đủ 4 thành viên. Bởi chẳng có một cơ sở nào để họ có thể tin rằng nhóm sẽ trở lại với đội hình 4 người trong tương lai. Ấy thế sau 2 năm, YG và 2NE1 đã biến giấc mơ đó trở thành sự thật khi không chỉ một show diễn mà có tới 3 đêm concert trong năm 2024 và chuỗi tour lưu diễn không tưởng trong năm 2025.

Trong 2 O'Clock Escape Cultwo Show phát sóng ngày 26/7 vừa qua, thành viên Dara đã rơi nước mắt và chia sẻ: “Đây vẫn như một giấc mơ vậy. Cảm giác thật tuyệt mặc dù chúng tôi rất khó để luyện tập. Chúng tôi đã bắt đầu luyện tập vào tuần này và chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi nhảy liên tục trong bảy giờ và cả bốn chúng tôi đều làm việc chăm chỉ vì chúng tôi biết khoảnh khắc này rất quý giá. Dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui và dễ chịu”.

Dara từng tâm sự cô không thể tin rằng 2NE1 sẽ tan rã và có lẽ ở thời điểm hiện tại, Dara hay CL, Park Bom, Minzy cũng chẳng thể tin cả 4 thành viên sẽ tái hợp để mang đến concert riêng dành cho người hâm mộ sau quãng thời gian 7 năm. Sau tất cả, dù 7 năm, 15 năm hay lâu hơn thế nữa, 2NE1 vẫn là một “hệ tư tưởng” và là nhóm nhạc huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Chắc chắn rằng sự trở lại đầu tiên của 2NE1 vào tháng 10 tới đây sẽ tạo nên cơn “địa chấn” và cả sự xúc động, bồi hồi cho cộng đồng fan Blackjack đã luôn chờ đợi nhóm suốt thời gian qua.