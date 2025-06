Vì sao Siro ăn ngon Hải Bé của TikToker Hải Sen bị cảnh báo?

Tối 17-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé của Công ty TNHH Hải Bé (Ninh Bình) trong khi vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về Siro ăn ngon Hải Bé. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả giám định của Công an tỉnh Ninh Bình cho thấy sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé có các chỉ tiêu chất lượng chính như vitamin A, canxi, vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố. Đây là các thành phần tạo nên công dụng chính của sản phẩm.

Trước đó, sản phẩm này đã được Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 1121/2024/ĐKSP ngày 30-1-2024 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1121/2024/XNQC-ATTP ngày 7-6-2024.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và ông Lê Văn Hải, chủ tài khoản TikTok "Gia đình Hải Sen", đồng sáng lập công ty, để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lê Văn Hải thường xuyên quảng bá và bán các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm qua mạng xã hội, trong đó có Siro ăn ngon Hải Bé. Nhiều người tiêu dùng đã phản ánh tiêu cực về chất lượng sản phẩm.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Công ty TNHH Hải Bé đang kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến nay, công ty này đã bán hơn 800.000 sản phẩm qua các nền tảng như TikTok shop, Facebook, Shopee với các tên gọi "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen", trong đó riêng sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé đã tiêu thụ hơn 100.000 hộp.