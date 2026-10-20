Vì sao sau tuổi 35, ngày càng nhiều người không còn tham dự các buổi họp lớp?

Sau tuổi 35, nhiều người không còn hào hứng với những buổi họp lớp vì thay đổi trong suy nghĩ, mối quan hệ và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống khi trưởng thành.

Trước dịp nghỉ lễ, một người bạn bất ngờ đăng tin nhắn trong nhóm lớp cũ, đề nghị tổ chức buổi gặp mặt sau nhiều năm không liên lạc. Thế nhưng, lời kêu gọi chỉ nhận được vài phản hồi ngắn ngủi. Một số người lấy lý do bận rộn, những người khác đọc nhưng không trả lời. Cuối cùng, buổi họp lớp không diễn ra, nhóm trò chuyện lại chìm vào im lặng.

Tôi từng nghĩ những buổi họp lớp là dịp để bạn bè ôn lại kỷ niệm, hỏi thăm cuộc sống và tìm lại cảm giác thân thuộc của thời thanh xuân. Nhưng khi bước qua tuổi 35, tôi nhận ra lý do ngày càng có nhiều người không còn mặn mà với những cuộc hội ngộ như vậy.

Họp lớp có thể không còn là cuộc gặp gỡ vô tư như thời trẻ

Trước mỗi buổi họp lớp, tôi thường có những suy nghĩ trái ngược. Nếu không đi, tôi tò mò muốn biết bạn bè cũ hiện sống ra sao. Nhưng nếu tham dự, tôi lại lo cuộc sống bình thường của mình trở thành đề tài so sánh, nhất là khi những người từng ngồi chung bàn nay đã có điều kiện kinh tế khác nhau.

Những người thành đạt trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Họ kể về công việc kinh doanh, tài sản và cuộc sống sung túc, khiến những người xung quanh ngưỡng mộ. Trong khi đó, những người có cuộc sống bình thường khó tìm được tiếng nói chung, thậm chí cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông.

Sau khi tốt nghiệp, cách chúng ta nhìn nhận nhau đã thay đổi đáng kể. Khi còn đi học, mọi người có thể thân thiết vì cùng lớp, cùng trường, bất kể hoàn cảnh gia đình. Nhưng sau nhiều năm, mỗi người bước vào một hành trình riêng, với những thành tựu và khó khăn khác nhau. Dù câu chuyện bắt đầu bằng những kỷ niệm cũ, nó vẫn dễ dàng chuyển sang những vấn đề thực tế của cuộc sống hiện tại.

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Tôi cho rằng điều khiến một số người ngại họp lớp không đơn thuần là sự chênh lệch về điều kiện sống. Đó còn là cảm giác phải liên tục tự đánh giá bản thân qua cuộc sống của người khác. Khi một cuộc gặp gỡ khiến người ta thêm tự ti, thay vì cảm thấy được kết nối, ý nghĩa ban đầu của nó cũng dần phai nhạt.

Sau tuổi 35, ai cũng có những trách nhiệm không thể gác lại

Tuy nhiên, không phải ai vắng mặt trong các buổi họp lớp cũng vì ngại bị so sánh. Với nhiều người sau tuổi 35, lý do đơn giản hơn: họ thực sự không còn đủ thời gian. Họ phải cân bằng công việc, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ và giải quyết vô số trách nhiệm gia đình.

Trong hoàn cảnh ấy, dành một ngày cho buổi họp lớp không phải là lựa chọn dễ dàng. Quan trọng hơn, sau những ngày làm việc căng thẳng, không phải ai cũng muốn dành ngày nghỉ cho một cuộc gặp mà họ chưa chắc tìm thấy niềm vui.

Tôi dần hiểu rằng sự vắng mặt không nhất thiết đồng nghĩa với lạnh nhạt. Có người đang phải ưu tiên những trách nhiệm thiết thực hơn, có người cần nghỉ ngơi, cũng có người muốn dành thời gian cho gia đình thay vì tham gia những hoạt động xã giao.

Càng trưởng thành, con người càng biết chọn lọc các mối quan hệ

Một lý do khác khiến nhiều người không còn hào hứng với họp lớp là cách họ nhìn nhận các mối quan hệ đã thay đổi.

Khi còn trẻ, chúng ta thường muốn có nhiều bạn bè, thích những cuộc gặp đông người và mong được biết cuộc sống của tất cả những người từng thân thiết. Nhưng sau nhiều năm trải nghiệm, không ít người nhận ra rằng số lượng mối quan hệ không quyết định chất lượng cuộc sống.

Thay vì cố gắng duy trì những mối quan hệ đã ít gắn kết, họ muốn dành thời gian cho những người thực sự quan tâm đến mình. Điều đó không có nghĩa là tình bạn cũ không còn giá trị. Một người bạn lâu năm có thể không liên lạc suốt nhiều tháng, nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe khi ta cần. Ngược lại, những người thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc chưa chắc đã có sự gắn bó sâu sắc.

Tôi tin rằng vài người bạn chân thành đôi khi quý giá hơn hàng trăm mối quan hệ xã giao. Khi thời gian và năng lượng đều có giới hạn, việc chọn lọc các mối quan hệ cũng là cách mỗi người bảo vệ chất lượng cuộc sống của mình.

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Họp lớp có thể mở rộng quan hệ, nhưng không bảo đảm tình bạn

Dẫu vậy, tôi không cho rằng những buổi họp lớp hoàn toàn vô nghĩa. Sau nhiều năm, những người bạn cũ có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, sở hữu kinh nghiệm và nguồn lực mà chúng ta chưa có cơ hội tiếp cận. Một cuộc gặp gỡ đôi khi mở ra cơ hội nghề nghiệp, hợp tác hoặc hỗ trợ con cái trong học tập.

Trong một chương trình truyền hình gần đây tôi xem, một khách mời gây chú ý khi đưa ra quan điểm rằng họp lớp có thể giúp mỗi người mở rộng các mối quan hệ và tạo thêm cơ hội cho bản thân cũng như gia đình.

Quả thực, khi vòng tròn xã hội chủ yếu giới hạn trong đồng nghiệp và những người có hoàn cảnh tương tự, việc gặp lại bạn bè cũ có thể giúp chúng ta tiếp cận những góc nhìn mới.

Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phân biệt giữa việc xây dựng quan hệ và kỳ vọng nhận được lợi ích từ một buổi tiệc. Nếu tham dự chỉ để tìm kiếm cơ hội, nhờ vả hoặc chứng minh vị thế của bản thân, chúng ta rất dễ thất vọng. Những cuộc trò chuyện thân mật trong một buổi tối không thể tự động tạo ra sự tin tưởng. Người khác có thể nhiệt tình chào hỏi tại bàn tiệc nhưng chưa chắc sẵn lòng giúp đỡ khi cuộc sống của chúng ta gặp khó khăn.

Bởi vậy, nếu một buổi họp lớp thực sự đem lại niềm vui, giúp mọi người kết nối và chia sẻ chân thành, đó vẫn là dịp đáng trân trọng. Nhưng nếu việc tham dự chỉ xuất phát từ áp lực phải có mặt, nỗi sợ bị đánh giá hoặc mong muốn thể hiện bản thân, việc từ chối cũng không phải điều đáng trách.