Vì sao Phạm Đình Thái Ngân được cử đi thi MTV EMA 2022?

Phạm Đình Thái Ngân sẽ đại diện âm nhạc Việt Nam tham dự MTV EMA 2022

Phạm Đình Thái Ngân và MV "Gặp may" của Wren Evans đã chiến thắng tại giải MTV Fan Choice 2022 (diễn ra từ ngày 15 đến 31-7), lần lượt với giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất và Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất.

Vì vậy, cả hai sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở Giải thưởng Âm nhạc MTV châu Âu - MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2022 và Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian TV Awards 2022.

Trong đó, Phạm Đình Thái Ngân tranh tài ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" (Best Southeast Asia Act) tại MTV EMA 2022 cùng các đối thủ đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan.

MV "Gặp may" của Wren Evans tiếp tục được MTV Việt Nam gửi đi tham gia tranh tài ở hạng mục "Video âm nhạc hay nhất" (Best Music Video) tại Asian TV Awards 2022, cạnh tranh với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc…

Thái Ngân

Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993, được khán giả biết đến từ cuộc thi truyền hình thực tế X-Factor 2014. Anh trở nên nổi tiếng sau khi lồng tiếng cho nhân vật chính và hát nhạc trong phim điện ảnh "Mắt biếc".

Thái Ngân đã có gần 10 năm hoạt động trong nghề, thực hiện hàng loạt sản phẩm âm nhạc được yêu thích như "Cần một ai đó", "Bạn của tôi ơi", "Yêu nhau nhé bạn thân", "Tay nắm tay rời"...

Trong khi đó, với vẻ ngoài cá tính, khác biệt và chất nhạc bắt tai, đi ngược xu hướng chung của thị trường Vpop, Wren Evans đã nhanh chóng tạo được sự chú ý và ủng hộ của đông đảo khán giả.

Wren Evans tranh tài ở cuộc thi Asian TV Awards 2022.

Wren Evans luôn tạo nên sự khác biệt, phá cách trong các sản phẩm âm nhạc của mình. MV "Gặp may" được tạo nên từ chính những trải nghiệm của Wren Evans, sau khoảng thời gian mất đi nhiều mối quan hệ. Câu chuyện ở "Gặp may" có thể hiểu theo 2 cách là chàng trai vừa chia tay người yêu hoặc cố theo đuổi một người không thích mình.