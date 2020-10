Vì sao “ông hoàng kinh dị” Blumhouse làm phần hậu truyện của The Craft?

Có thể thấy, ông luôn nhắm đến những kịch bản sáng tạo, rùng rợn nhưng vẫn đậm ý nghĩa. Đây cũng là lý do mà "ông hoàng kinh dị" quyết định thực hiện phần tiếp theo của The Craft mang tên The Craft: Legacy (Phù Thủy Học Đường) sau 24 năm.

Poster phim The Craft: Legacy

Tác phẩm kinh điển mang màu sắc thời đại mới

Ở thời điểm vừa ra mắt, The Craft gây tranh cãi lớn trong cộng đồng phê bình lẫn khán giả. Nhưng sau nhiều năm, tác phẩm ngày càng có lượng fan đông đảo và trở thành một "cult classic" ngang hàng với các bộ phim kinh điển như The Shining (1980), Blade Runner (1982) hay Kill Bill (2003). Nhiều người chỉ ra rằng những chỉ trích trước đây xuất phát từ việc The Craft có phong cách làm phim, ý tưởng và thông điệp đi trước thời đại, vượt ra khỏi khuôn mẫu của những năm 1990. Phim đã làm bàn đạp phát triển cho những cái tên như Robin Tunney, Neve Campbell và còn giá trị cho đến tận ngày nay.

The Craft: Legacy mang đến làn gió mới cho tác phẩm gốc kinh điển

Giữ vững tinh thần đó, Jason Blum thực hiện phần hậu truyện The Craft: Legacy và thêm vào nhiều màu sắc thời đại mới. Phim không chỉ có phần nội dung gần gũi hơn mà còn là những vấn đề sát sườn của giới trẻ cùng phong cách hù dọa ma mị, bám sát phiên bản gốc. Dàn diễn viên lần này còn là những cái tên thực lực như David Duchovny, Michelle Monaghan và Cailee Spaeny. Đồng thời, tác phẩm cũng đề cao sự đa dạng khi chọn nữ đạo diễn Zoe Lister-Jones cầm trịch hay có Zoey Luna là nữ diễn viên chuyển giới.

Câu chuyện rùng rợn về ma thuật phù thủy thời hiện đại

Những bộ phim về phù thủy luôn nhuốm màu sắc kỳ bí. The Craft: Legacy cũng không phải ngoại lệ. Phần phim lần này sẽ bắt đầu khi Hannah (Cailee Spaeny) chuyển đến trường mới. Cô nàng liên tục bị các bạn nam trêu chọc và bắt nạt. Bộ ba Frankie (Gideon Adlon), Tabby (Lovie Simone) và Lourdes (Zoey Luna) kết nạp Hannah trở thành thành viên thứ tư của Hội Phù thủy. Từ đây, cả nhóm bắt đầu luyện tập những bùa phép quyền năng. Song, cũng vì ham mê quyền lực mà họ vô tình gây ra những sự kiện rùng rợn cũng như đánh thức một thực thể bí ẩn.

Phim sẽ mang đến những tình tiết bí ẩn và li kì

Với kinh nghiệm đa dạng trong thể loại kinh dị, từ những bộ phim máu me như The Purge cho tới ám ảnh như Insidious, Jason Blum chắc chắn sẽ biến The Craft: Legacy trở thành một trải nghiệm rùng rợn khó quên với khán giả. Phim không chỉ gói gọn trong những cơn ác mộng kinh hoàng mà đậm tính kì bí, ma mị nhờ sự góp mặt của đạo diễn hình ảnh của The Witch (2015) là Andrea Kristof.

The Craft: Legacy khai thác đề tài phù thủy tuổi teen vắng bóng màn ảnh rộng thời gian qua

Bộ phim về những cô gái trẻ bước vào tuổi trưởng thành

Có thể nói, Jason Blum là một trong những nhà làm phim có tư tưởng tiến bộ và dũng cảm. Ông không ngại xoáy sâu vào những chủ đề nhạy cảm hay lên án sự bất công xã hội. Các bộ phim kinh dị do ông sản xuất không chỉ rùng rợn mà còn sâu sắc với nhiều tầng ý nghĩa. Get Out (2017) và Us (2019) là tiếng nói của người da màu bởi tình trạng kì thị chủng tộc nặng nề ngay trong lòng nước Mỹ, Split khai thác hình những người bị tổn thương thể xác và tinh thần do chính người thân lạm dụng khi còn bé, The Invisible Man là câu chuyện nam tính độc hại và sự cam chịu của nữ giới trước bạo lực gia đình.

Phim là câu chuyện về những cô gái trẻ bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời…

Với The Craft: Legacy, Blumhouse tiếp tục khai thác câu chuyện những thiếu nữ bước vào tuổi trưởng thành và phải đối diện với những thử thách vượt quá sức mình. Douglas Wick - nhà sản xuất cũ của The Craft - được mời trở lại giúp đỡ phần phim mới. Ông chia sẻ: "Làm The Craft luôn là một thử thách rất lớn. Nhiều năm trước, tôi thực hiện tác phẩm này vì chỉ muốn làm phim về những cô gái bước vào tuổi trưởng thành. Rồi tôi đọc được một thần thoại cũ về việc trao cho phụ nữ quyền năng rồi lại sợ họ trở thành phù thủy. Vì thế mà tôi mới bắt tay hiện thực hóa ý tưởng này".

... nhưng được sở hữu sức mạnh to lớn và đối diện với trách nhiệm nặng nề

Thật vậy, The Craft vốn là bộ phim hiếm hoi ở thời điểm những năm 1990 đưa nữ giới trở thành nhân vật chính và trao cho họ sức mạnh. Những cô gái trẻ có thể làm mọi thứ mà mình thích và thoải mái quyết định tương lai nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ý nghĩa sâu sắc này đã truyền cảm hứng cho MV Dark Horse (2013) đình đám của Katy Perry và tiếp tục làm trung tâm của The Craft: Legacy sắp tới.

The Craft: Legacy (Phù Thủy Học Đường) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 30.10.2020.