Vì sao ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại có tên là World Cup?

Phía sau tên gọi World Cup là cả một lịch sử thú vị đó!

Khi cả thế giới đang đếm ngược từng ngày hướng về Bắc Mỹ, nơi ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử FIFA World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh từ ngày 11 tháng 6, bầu không khí cuồng nhiệt đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Kỳ đại hội năm nay mang tính lịch sử khi lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Mexico và mở rộng quy mô lên tới 48 đội tuyển tham dự.

Cái tên World Cup xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo, mạng xã hội và trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao giải đấu này lại mang một danh xưng ngắn gọn, quyền lực là "World Cup" mà không phải là một cái tên nào khác? Trên thực tế, đằng sau cụm từ quốc dân này không đơn thuần là một cách gọi ngẫu nhiên, mà là cả một hành trình dịch chuyển về lịch sử, ngôn ngữ và chiến lược thương hiệu toàn cầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Để hiểu được gốc rễ của tên gọi này, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về cột mốc năm 1930 tại Uruguay, kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

World Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 tại Uruguay (Ảnh: Getty Images)

Vào thời điểm khai sinh, giải đấu hoàn toàn không mang cái tên tiếng Anh đại chúng như hiện tại. Tổ chức khai sinh ra giải đấu là FIFA vốn được thành lập tại Paris (Pháp) và những người đặt nền móng đầu tiên như Jules Rimet hay Henri Delaunay đều là người Pháp. Chính vì vậy, tên gọi chính thức đầu tiên của giải đấu được viết bằng tiếng Pháp là Coupe du Monde , hoặc phiên bản tiếng Anh mang tính hành chính khô khan là World Football Championship (Giải vô địch bóng đá thế giới).

Chữ Coupe trong tiếng Pháp dịch sang tiếng Anh chính là Cup , mang nghĩa là chiếc cúp, chiếc chén thánh dành cho người chiến thắng. Cái tên này gắn liền với phần thưởng duy nhất thời bấy giờ là chiếc cúp vàng mang tên "Victory" (Chiến thắng), sau này được đổi tên thành cúp Jules Rimet để vinh danh vị chủ tịch có công lao lớn nhất.

Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của cụm từ World Cup trong dòng chảy lịch sử bắt nguồn từ sự lên ngôi của truyền thông tiếng Anh và nhu cầu đơn giản hóa thuật ngữ. Trong báo chí và đời sống thể thao, thuật ngữ Cup vốn dĩ được dùng để chỉ các giải đấu có thể thức loại trực tiếp (knock-out), nơi các đội bóng phải vượt qua từng vòng đấu để chạm tay vào chiếc cúp vật lý ở trận chung kết, phân biệt rõ rệt với thuật ngữ League (giải đấu vòng tròn tính điểm kéo dài).

Khi giải vô địch thế giới ngày càng mở rộng quy mô, cụm từ mang tính mô tả World Football Championship tỏ ra quá dài dòng, phức tạp cho các dòng tít báo chí lẫn khẩu hiệu cổ động. Người ta bắt đầu kết hợp từ World (Thế giới) và Cup (Giải đấu loại trực tiếp có cúp vô địch) để tạo nên một danh từ riêng ngắn gọn. Sự kết hợp này mang tính biểu tượng rất cao, vừa khẳng định quy mô toàn cầu, vừa tạo ra cảm giác thiêng liêng về một đích đến duy nhất.

Hình ảnh đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty Images)

Một điểm thắc mắc thú vị khác mà rất nhiều người hay bỏ qua, đó là sự khác biệt giữa cách gọi World Cup thông thường và danh xưng chính thức FIFA World Cup . Trên thực tế, thuật ngữ World Cup không phải là sở hữu độc quyền của môn bóng đá. Rất nhiều môn thể thao khác từ bóng rổ, bóng rugby, bóng chuyền cho đến cricket đều có giải vô địch thế giới của riêng họ và đều gọi là World Cup.

Đến năm 1974, khi chiếc cúp Jules Rimet vĩnh viễn thuộc về Brazil và FIFA ra mắt chiếc cúp vàng phiên bản mới (hình hai lực sĩ nâng cao Địa Cầu) tồn tại cho đến tận ngày nay, tổ chức này đã chính thức chuẩn hóa thương hiệu toàn cầu với tên gọi FIFA World Cup . Việc thêm chữ FIFA vào trước không chỉ giúp khẳng định quyền sở hữu trí tuệ tối cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, tránh mọi tranh chấp pháp lý với các bộ môn khác, mà còn giúp phân biệt rạch ròi với các giải đấu lớn khác tại khu vực Bắc Mỹ như giải World Series của môn bóng chày.

Như vậy, từ một cụm từ tiếng Pháp mang tính bản địa, trải qua gần một thế kỷ dịch chuyển ngôn ngữ và chiến lược truyền thông, World Cup đã trở thành một trong những thương hiệu đắt giá nhất hành tinh. Cái tên tưởng chừng như đơn giản ấy chứa đựng cả một tư duy quản trị thương hiệu đỉnh cao, biến một chiếc cúp vật lý thành biểu tượng của vinh quang, của giấc mơ và của sự gắn kết mọi sắc tộc, quốc gia trên toàn thế giới.

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