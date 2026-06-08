Hỏi 1 câu về bảng cửu chương, bà mẹ bị "ném đá" dữ dội: "Chị làm sao thế? Có nghĩ tới con không?

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến phần bình luận bùng nổ.

Một bài đăng trong hội nhóm phụ huynh mới đây đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì nội dung khiến nhiều người không tin nổi. Người mẹ viết: "Có cách nào thuộc bảng cửu chương nhanh không các mẹ? Con mình 2022 học cả tuần chưa thuộc hết, sốt hết cả ruột".

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến phần bình luận bùng nổ. Lý do là bởi trẻ sinh năm 2022 hiện mới khoảng 4 tuổi, độ tuổi mà phần lớn các bé vẫn đang làm quen với ngôn ngữ, vui chơi và phát triển các kỹ năng cơ bản. Việc một đứa trẻ 4 tuổi được yêu cầu học thuộc bảng cửu chương khiến không ít người sửng sốt.

Nhiều phụ huynh thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu. "2022 học bảng cửu chương? Con tôi còn chưa thuộc hết bảng chữ cái nữa"; "Con tôi sắp vào lớp 3 còn chưa thuộc hết bảng cửu chương, vẫn đang mải chơi đây này".

Bên cạnh những ý kiến nghiêm túc, rất nhiều người lựa chọn cách phản ứng hài hước bằng những bình luận "khịa" đầy châm biếm. "Con mình 2025 học hết đạo hàm tích phân rồi"; "Con mình được 1 tháng tuổi đã giải đề đại học"; "Con tôi 2024 vừa biết nói mà đã giải được phương trình sóng Schrödinger rồi chị"...

Tuy nhiên, bỏ qua những bình luận hài hước thi điều đáng lo chính là áp lực học tập quá sớm.

Đừng ép trái non chín sớm

Một số phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng kỳ vọng quá cao ở trẻ nhỏ. Theo họ, mỗi độ tuổi đều có những nhiệm vụ phát triển riêng. Trẻ mầm non cần được vui chơi, vận động, giao tiếp và hình thành hứng thú học tập thay vì phải ghi nhớ những kiến thức vượt xa khả năng nhận thức.

Nhiều nghiên cứu cho thấy áp lực học tập sớm đôi khi còn khiến trẻ mất hứng thú với việc học, hình thành tâm lý sợ sai hoặc căng thẳng không cần thiết.

Giữa hàng trăm bình luận hài hước, có lẽ một trong những câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất là: "Con chưa thuộc bảng cửu chương không đáng lo bằng việc người lớn quá sốt ruột". Bởi ở tuổi lên 4, điều quan trọng với một đứa trẻ có lẽ vẫn là được chạy nhảy, khám phá thế giới và lớn lên trong cảm giác vui vẻ, thay vì phải mang trên vai những kỳ vọng vượt quá lứa tuổi của mình.

Những năm gần đây, không khó để bắt gặp các cuộc đua vô hình giữa các phụ huynh. Thấy con người khác biết đọc sớm, biết làm toán sớm hay nói tiếng Anh lưu loát từ khi còn nhỏ, nhiều cha mẹ lập tức lo lắng con mình đang bị chậm hơn. Từ đó, trẻ bị cuốn vào lịch học dày đặc dù chưa đến tuổi.

Áp lực này đôi khi không xuất phát từ nhu cầu thực sự của trẻ mà từ nỗi bất an của người lớn. Cha mẹ sợ con thua kém bạn bè, sợ bỏ lỡ "giai đoạn vàng", sợ sau này con không cạnh tranh được. Thế nhưng, việc học quá sớm không phải lúc nào cũng mang lại lợi thế lâu dài.

Các chuyên gia giáo dục nhiều lần nhấn mạnh rằng trẻ nhỏ học tốt nhất thông qua vui chơi, trải nghiệm và tương tác với môi trường xung quanh. Khi một đứa trẻ bị yêu cầu ghi nhớ những kiến thức vượt quá khả năng nhận thức, các em có thể học thuộc trong ngắn hạn nhưng khó hiểu bản chất. Điều đó dễ dẫn đến cảm giác chán nản, áp lực hoặc mất tự tin nếu liên tục bị so sánh với những kỳ vọng quá cao.

Thực tế, mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển khác nhau. Có em biết đọc từ rất sớm, có em lại nổi trội về giao tiếp, vận động hoặc khả năng sáng tạo. Thành công trong tương lai không được quyết định bởi việc thuộc bảng cửu chương lúc 4 tuổi hay 7 tuổi mà phụ thuộc vào sự phát triển toàn diện, khả năng tự học và niềm yêu thích khám phá tri thức.

Bởi vậy, thay vì hỏi "Con đã học được gì hơn các bạn?", có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là "Con có đang vui vẻ và hứng thú với việc học hay không?". Một tuổi thơ bình yên, được tôn trọng nhịp phát triển tự nhiên, đôi khi lại là món quà quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho con.