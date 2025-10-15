Vì sao logo Đại học Bách khoa Hà Nội lại được dán trên robot nhập khẩu?

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, sau khi tham gia triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục & Đào tạo từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã nhận được một số ý kiến về robot hai chân dán tem giấy logo của đơn vị.

Liên quan vấn đề này, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Robot hai chân có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp từ công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí (chính xác gọi tắt là RPMEC thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội) cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao.

Robot hai chân trưng bày tại triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục & Đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội gây xôn xao khi sản phẩm nhập khẩu được dán logo của đơn vị.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của Đại học chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới , với những kết quả cụ thể như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; Tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; Đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp Al và điều khiển chuyển động.

Sản phẩm về robot hai chân đã được giới thiệu tại khu vực triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục & Đào tạo. Tuy nhiên, khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau. Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản.

“Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm. Mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo của Đại học để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc”, Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định.

Với sự việc đã diễn ra, đơn vị này cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự.

Về trách nhiệm, đơn vị đã lập tức rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu. Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên.