Vì sao danh sách đấu giá biển số ô tô có nhiều số 49, 53?

Không phân biệt biển số nào “xấu” hay “đẹp”



Mới đây Bộ Công an, đã công bố danh sách 153.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá trong phiên thứ nhất để người dân tham gia. Đợt đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 20/8. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng nhiều dãy biển số được Bộ Công an đưa ra chưa đẹp khi có rất nhiều biển đuôi 49, 53, hay đủ cả bộ số 4953.

Ảnh chụp màn hình trong danh sách 153.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá trong phiên thứ nhất để người dân tham gia

Về vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, cơ quan quản lý không đưa ra khái niệm số đẹp, số xấu. Bởi theo vị này, việc số đẹp hay xấu là do cảm tính, sở thích của từng người dân.

"Với một số người coi biển số 49, 53 là xấu nhưng cũng có người lại coi đó là biển số đẹp. Do đó, việc xấu hay đẹp là do quan niệm, sở thích của từng người. Còn danh sách dãy biển số này đã được Bộ Công an duyệt và công bố công khai", đại diện Cục CSGT chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề người dân bấm phải biển số định danh là số "49, 53" có được đổi lại?, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, tại thông tư 24 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 thì việc cấp lại, cấp đổi biển số xe chỉ trong một số trường hợp như: Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe khi xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại.

Gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại thông tư.

"Như vậy, theo quy định, chỉ các trường hợp nêu trên mới được đổi lại biển số xe. Còn vì lý do biển số xe “xấu” kể cả trong thông tư mới cũng không có quy định, nói cách khác, không thuộc trường hợp được đổi lại biển số", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Ảnh minh họa

Không nhất thiết phải chuyển loại biển xe có 3, 4 số sang biển 5 số

Nhiều người dân thắc mắc, biển số định danh là loại biển có 5 số vậy những loại xe có 3, 4 số trước đây có phải chuyển đổi không? về vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết, tại Điều 39 Thông tư 24 có quy định, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Theo quy định trên, có thể hiểu biển số định danh sẽ là các loại xe biển 5 số hiện nay.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, tại khoản 4 Điều 39 quy định, các xe này sẽ tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu: LD (xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu), DA (xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư), MĐ (xe máy điện), R (rơ moóc, sơmi rơmoóc) thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

“Như vậy, các loại biển số xe 3 số, 4 số được cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh ngay theo quy định tại Thông tư 24/2023”, đại diện Cục CSGT cho hay.