Vì sao đàn ông ngày càng ít đăng Facebook nhưng lại dành nhiều thời gian xem YouTube?

Khi bước qua những năm tháng bốc đồng, người đàn ông hiện đại dần nhận ra mạng xã hội truyền thống không còn là sân chơi của họ, và họ chọn cách lùi lại để tìm kiếm một bến đỗ bình yên hơn.

Nếu bạn vô tình ghé thăm trang cá nhân của một người đàn ông trưởng thành, thứ đập vào mắt bạn rất có thể là một khoảng không tĩnh lặng. Bức ảnh đại diện từ vài năm trước, dòng trạng thái gần nhất có lẽ là một lời chúc mừng sinh nhật được hệ thống tự động nhắc nhở, hoặc một đường link chia sẻ bài báo từ rất lâu. Cuốn nhật ký số từng ồn ào những năm tuổi hai mươi giờ đây dường như đã bị bỏ ngỏ. Thế nhưng, đằng sau sự vắng bóng trên bảng tin Facebook ấy không phải là một người đàn ông đang tách biệt khỏi thế giới.

Nếu mở lịch sử YouTube của anh ta, bạn sẽ thấy một nhịp sống hoàn toàn khác, dày đặc những video cập nhật mỗi đêm. Sự dịch chuyển từ việc chủ động phô diễn bản thân sang việc thụ động tiếp nhận thông tin không phải là sự lười biếng, mà là một cuộc di cư về mặt tâm lý. Khi bước qua những năm tháng bốc đồng, người đàn ông hiện đại dần nhận ra mạng xã hội truyền thống không còn là sân chơi của họ, và họ chọn cách lùi lại để tìm kiếm một bến đỗ bình yên hơn, sâu sắc hơn.

Vì sao đàn ông dùng MXH lại thích YouTube?

Facebook từng là một quán nhậu vỉa hè đầy niềm vui, nơi những gã trai trẻ khao khát khẳng định cái tôi qua từng lượt thích, từng lời tung hô vô thưởng vô phạt. Nhưng theo thời gian, quán nhậu ấy đã bị biến dạng thành một phòng họp khổng lồ, chật chội và đầy toan tính. Bảng tin giờ đây là một mớ hỗn độn của hàng trăm mối quan hệ phức tạp đan chéo vào nhau. Một lời bình luận trêu đùa bỗng chốc trở nên hớ hênh trước mắt sếp cũ, một tấm ảnh tụ tập bạn bè vào cuối tuần lại vô tình tạo ra sự so sánh ngầm đầy độc hại. Áp lực phải duy trì một "nhân dạng số" hoàn hảo đã biến những thao tác lướt phím trở thành một thứ lao động mệt mỏi về mặt cảm xúc.

Hơn thế nữa, mạng xã hội bề nổi đang dần trở thành một bãi mìn giăng sẵn. Ở đó, người ta liên tục bị bủa vây bởi sự mệt mỏi khi cứ phải nâng cao cảnh giác trước những luồng thông tin độc hại.

Sự ồn ào của những cuộc tranh cãi vô bổ, kết hợp với các nguy cơ lừa đảo tinh vi, đã bóp nghẹt chút hứng thú cuối cùng. Họ nhận ra, việc đăng một dòng trạng thái giờ đây giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ đang có bão, chẳng tạo ra bất kỳ giá trị thực tế nào ngoài sự phiền phức.

Và thế là họ chọn cách im lặng.

Họ ngừng đăng bài hay bình luận tương tác, khóa bảo vệ trang cá nhân, biến mình thành những bóng ma vô hình trên mạng, chỉ để đổi lấy một đặc quyền xa xỉ nhất của người trưởng thành: sự bình yên trong tâm trí.

Khi cánh cửa Facebook khép lại, người đàn ông tìm thấy sự giải thoát tại YouTube. Nếu mạng xã hội là nơi bắt bạn phải nói, thì nền tảng video này lại cho phép bạn được quyền im lặng lắng nghe. Ở đó, tính ẩn danh là một lớp giáp bảo vệ hoàn hảo. Không ai quan tâm bạn là ai, làm chức vụ gì, kiếm được bao nhiêu tiền. Họ đến đây thuần túy để thỏa mãn sự khao khát tri thức, thông tin và những đam mê cá nhân sâu kín nhất, những thứ mà đôi khi họ chẳng thể chia sẻ cùng ai ở đời thực.

Dữ liệu từ báo cáo Digital 2025 cho thấy YouTube tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng video số một tại Việt Nam với hơn 62 triệu người dùng, trong đó tỷ lệ nam giới chiếm mức 51,5%. Tương tự, khảo sát của Pew Research Center năm 2025 tại Mỹ cũng củng cố xu hướng này khi tỷ lệ nam giới luôn thấp hơn nữ giới ở các mạng xã hội thiên về phô diễn hình ảnh cá nhân, nhưng lại chiếm ưu thế ở các nền tảng video và diễn đàn thảo luận chiều sâu.

Hãy thử nhìn vào lịch sử xem video của một người đàn ông trưởng thành, bạn sẽ thấy đó là một thế giới ngầm vô cùng rực rỡ và lý trí. Anh ta có thể thao thức đến hai giờ sáng, không phải để nhắn tin tán tỉnh ai đó, mà để say sưa theo dõi một đoạn video mổ xẻ phần cứng, phân tích sâu về cuộc chiến chuỗi cung ứng khốc liệt giữa Apple và Samsung. Anh ta sẵn sàng cày trọn vẹn một series lịch sử dài tập, cẩn trọng đối chiếu những ghi chép chân thực từ chính sử Tam Quốc Chí thay vì bị cuốn theo những tình tiết tiểu thuyết hóa mộng mơ của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

YouTube còn là khán đài riêng, nơi cảm xúc cuồng nhiệt của phái mạnh được giải phóng trọn vẹn. Không cần những lời bình luận sáo rỗng, họ tự chìm đắm vào những pha giao tranh nảy lửa, những cú macro lật kèo đỉnh cao trong các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, PUBG hay Liên Quân Mobile...

Ngay cả khi đối mặt với những quyết định mua sắm thực tế, YouTube cũng là người bạn đồng hành tin cậy. Trước khi đưa ra lựa chọn, họ sẽ âm thầm "nhai nuốt" hàng chục video review so sánh thông số kỹ thuật, đánh giá thực tế độ bền của chiếc iPhone mới hay mức độ phù hợp của pin xe máy điện VinFast so với sự bền bỉ của động cơ xe tay ga Honda.

Ở YouTube, đàn ông không cần ai bấm nút thích cho lựa chọn của mình, họ chỉ cần một không gian đủ sâu để tự mình đưa ra quyết định.

Khép lại thế giới ảo

Sự rời bỏ mạng xã hội bề nổi của nam giới không phải là một bi kịch của sự cô đơn, mà là quá trình chắt lọc lại những giá trị cốt lõi. Khi những con số tương tác ảo mất đi sức nặng, họ bắt đầu chuyển hóa năng lượng của mình vào những kết nối mang tính nền tảng. Thay vì lãng phí hàng giờ đồng hồ để gõ phím cãi vã với một người xa lạ về một vấn đề thời sự, họ nhận ra khoảng thời gian đó quý giá hơn nhiều khi dùng để kiên nhẫn ngồi cạnh bố mẹ, tỉ mỉ hướng dẫn đấng sinh thành cách cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID...

Nhu cầu giao tiếp của họ không hề biến mất, nó chỉ được dịch chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Họ không còn mặn mà với những nhóm chat hàng trăm người ồn ào. Thay vào đó, họ trân trọng những buổi cà phê lặng lẽ với người bạn thân thiết vừa trở về nước sau bốn năm du học Pháp. Họ tìm thấy sự thoải mái trong những nền tảng nhắn tin chuyên biệt, bảo mật cao như Lotus Chat hay Telegram, nơi họ có thể bàn luận về những biến động thị trường, về gia đình, hay những góc khuất trong công việc mà không sợ bất kỳ sự phán xét nào. Việc tắt đi ánh sáng chói lòa của sân khấu Facebook chính là cách họ bật lên ngọn đèn ấm áp cho cuộc sống thực tại của chính mình.

Sự im lặng của người đàn ông trên không gian mạng không phải là dấu hiệu của sự lụi tàn, mà là minh chứng cho một sự trưởng thành sâu sắc. Facebook là bến đò ồn ào của tuổi trẻ, còn YouTube là bến đỗ của sự chiêm nghiệm. Người đàn ông không hề biến mất khỏi thế giới, họ chỉ đang học cách hiện diện ở một phiên bản tĩnh lặng hơn, thực tế hơn. Việc từ chối sống cho những ánh nhìn của người khác đã mở ra cho họ một chân trời mới, nơi họ tự do làm giàu thế giới nội tâm và dành trọn vẹn sức lực để vun đắp cho những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời.