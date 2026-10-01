Vì sao đã có nước máy, nhiều gia đình vẫn sử dụng nước giếng khoan?

Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn lý do tại sao nhiều hộ gia đình vẫn lựa chọn sử dụng nước giếng khoan dù đã có nước máy.

Nước giếng khoan là nước gì?

Nước giếng khoan là nguồn nước ngầm nằm sâu trong các tầng địa chất của lòng đất được khai thác bằng cách khoan những đường ống sâu qua các lớp đất đá đến túi nước ngầm rồi dùng máy bơm để hút lên bề mặt. Do được lọc tự nhiên qua nhiều tầng đất đá trầm tích nên nguồn nước này thường khá trong, ít chứa các loại tạt chất lơ lửng hay vi khuẩn từ bề mặt hơn so với nước ao hồ sông suối.

Ảnh minh họa: truongtien.com.vn

Tuy nhiên tùy thuộc vào đặc điểm địa chất của từng vùng mà nước giếng khoan rất dễ bị nhiễm các kim loại nặng như sắt, mangan khiến nước có mùi tanh, vị chua và chuyển sang màu vàng đục sau khi tiếp xúc với không khí.

Ngoài ra trong bối cảnh hiện nay nguồn nước ngầm này cũng đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng từ các loại hóa chất bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp hoặc asen nên đòi hỏi các gia đình phải qua hệ thống lọc chuyên dụng trước khi đưa vào sử dụng trong sinh hoạt.

Lý do vì sao nước giếng khoan vẫn được sử dụng phổ biến

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt đáng kể: Nước máy được tính phí theo bậc thang, càng dùng nhiều đơn giá càng cao. Việc sử dụng nước giếng khoan cho các nhu cầu tiêu tốn nhiều nước như tưới cây, dội rửa sân vườn, rửa xe, hay xả bồn cầu giúp các gia đình giảm được từ 30% - 50% hóa đơn tiền nước

Nguồn nước dồi dào và chủ động: Sử dụng nước giếng khoan giúp gia đình hoàn toàn không phụ thuộc vào áp lực đường ống công cộng. Vào những giờ cao điểm hoặc khi nhà máy nước máy gặp sự cố rò rỉ đường ống, mất nước đột ngột, gia đình vẫn có nguồn nước giếng dự phòng dồi dào để sinh hoạt mà không bị gián đoạn.

Tận dụng hạ tầng có sẵn: Nhiều gia đình tại các vùng ven đô hoặc nông thôn đã đầu tư hệ thống giếng khoan, máy bơm và bể lọc cát từ trước khi có nước máy. Do thiết bị vẫn hoạt động tốt, họ chọn cách giữ lại để khai thác song song nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu thay vì bỏ hoang gây lãng phí.

Thói quen và sở thích sử dụng: Nước giếng khoan bơm từ lòng đất sâu thường có đặc tính rất mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, tạo cảm giác dễ chịu khi rửa chân tay hoặc tắm giặt. Nhiều người, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, vẫn giữ thói quen dùng nước ngầm vì không ngửi được mùi hóa chất clo khử trùng nồng nặc vốn thường xuất hiện trong nước máy.

Lời khuyên cho các gia đình vẫn đang dùng nước giếng khoan

Đối với các gia đình vẫn đang sử dụng nước giếng khoan, việc đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần mang mẫu nước đến các trung tâm y tế dự phòng để kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện kịp thời các chất độc hại như asen, chì hay các loại vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Nước giếng khoan dễ lẫn tạp chất và cần được lọc sạch trước khi sử dụng. (Ảnh minh họa: greenhouses.com.vn)

Gia đình bắt buộc phải xây dựng một hệ thống bể lọc cát nhiều lớp gồm cát thạch anh, than hoạt tính, cát mangan và sỏi quặng để xử lý triệt để tình trạng nước bị nhiễm phèn chua, sắt hoặc mùi tanh trước khi đưa vào bồn chứa sinh hoạt. Bạn cần duy trì thói quen sục rửa vật liệu lọc và xả đáy bồn chứa định kỳ khoảng ba đến sáu tháng một lần nhằm loại bỏ lớp bùn đất, cặn vàng tích tụ lâu ngày làm giảm hiệu quả lọc.

Trong quá trình ăn uống, tuyệt đối không được sử dụng nước giếng trực tiếp từ vòi mà bắt buộc phải đun sôi kỹ hoặc cho qua máy lọc nước RO gia đình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của các thành viên. Bạn cũng nên chú ý kiểm tra vị trí của giếng khoan, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu từ mười lăm đến hai mươi mét cách xa các nguồn ô nhiễm như bể phốt, chuồng trại chăn nuôi hoặc rãnh nước thải để tránh nguy cơ ngấm bẩn chéo vào mạch nước ngầm.

Khi mùa mưa bão đến, hãy chủ động che chắn và tôn cao miệng giếng nhằm ngăn chặn nước ngập mang bẩn, rác rưởi và vi sinh vật độc hại từ bề mặt tràn trực tiếp xuống lòng giếng. Đối với hệ thống đường ống, nếu gia đình sử dụng song song cả nước máy thì phải lắp đặt các van một chiều và tách biệt hoàn toàn hai mạng lưới đường ống để tránh nước giếng khoan chưa xử lý chảy ngược làm ô nhiễm nguồn nước sạch.

Cuối cùng, do nguồn nước ngầm ngày càng có nguy cơ suy thoái và ô nhiễm sâu, bạn nên có kế hoạch chuyển dần sang sử dụng nước máy cho việc nấu nướng, tắm giặt hằng ngày và chỉ giữ nước giếng cho mục đích tưới cây, rửa sân để vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.