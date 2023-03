Vì sao chúng ta nhìn già hơn so với tuổi?

"Vì sao chúng ta lại nhìn già hơn so với tuổi?"

Chính vì phái đẹp luôn muốn mình trẻ hơn so với tuổi nên rất nhiều người bị "ám ảnh" với câu hỏi này. Có những người ngoài 30 nhưng nhìn vẫn trẻ trung, trong khi có người lại nhìn chững chạc già dặn hơn hẳn so với tuổi thật. Nhiều khi tuổi tác chỉ là những con số, nó không quyết định tất cả sự trẻ trung của nhan sắc hay sự dẻo dai của cơ thể.

Trường hợp của Angelina Jolie là một ví dụ

Do khủng hoảng tâm lý sau khi ly hôn, Angelina Jolie từng có một thời gian sống "buông thả" với chính sức khỏe và nhan sắc của mình. Cô từng xanh xao, già nua tong teo chỉ vì lối sống không lành mạnh.

Khi tái xuất trên thảm đỏ với sự kiện quảng bá phim Eternals, công chúng toàn cầu bất ngờ với sự lột xác của Angelina Jolie. Ở tuổi U50, cô gợi cảm, kiêu sa, gương mặt tươi tắn với làn da hồng hào trẻ trung khác xa với những gì công cúng nghĩ về cô trước kia.

Bước vào tuổi U50, lượng collagen trong da của Angelina Jolie đã bị hao hụt khá nhiều nhưng sự hồng hào tươi trẻ vẫn gây ấn tượng mạnh . Sau khi thoát khỏi khủng hoảng tâm lý, cô dần thay đổi thói quen sinh hoạt của mình và nâng cao nhận thức về việc chăm sóc da của bản thân. Đặc biệt Angelina Jolie không bao giờ lơ là việc bôi kem chống nắng, ngay cả khi cô đã 47 tuổi.

Chăm sóc cẩn thận mà da vẫn không đẹp hơn, hãy xem lại thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày

Ăn kiêng, nhịn ăn hay chế độ ăn uống không cân bằng, protein cần thiết cho làn da là không đủ, các sợi collagen bị đứt gãy kéo theo da mất đi độ đàn hồi, da chảy xệ hay nếp nhăn in hằn là điều không tránh khỏi. Đồng thời, giảm cân sai cách sẽ khiến nước, cơ và mỡ tiêu hao.

Khi không có sự hỗ trợ của cơ và mỡ, mật độ và độ dày của sợi collagen giảm, các sợi đàn hồi của da bị tổn thương, da sẽ bị lão hóa. trông lỏng lẻo và chảy xệ. Đó cũng chính là lý do vì sao nhìn da dẻ hay gương mặt của bạn già hơn so với tuổi thật.

Chất chống oxy hóa tự nhiên hiệu quả nhất là từ nhiều loại thực phẩm giàu vitamin. Nền tảng da tốt là sự bổ sung từ chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học chứ không chỉ từ các sản phẩm chăm sóc da.

Các vấn đề lão hóa da của phụ nữ cũng liên quan mật thiết đến nồng độ hormone trong cơ thể, mà sự dao động của hormone thường liên quan chặt chẽ đến lối sống (chế độ sinh hoạt, giờ giấc ngủ nghỉ...). Khi sự tiết estrogen giảm đi, khả năng giữ nước của da sẽ ngày càng kém đi, sau đó quá trình lưu thông máu cũng trở nên kém đi, hiệu quả cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho tế bào da cũng giảm đi đáng kể, và từ đó da sẽ trở nên thô ráp và nhợt nhạt.

Từ chế độ ăn uống bổ sung nhiều đậu, ngũ cốc, rau củ có thể giúp bổ sung thêm estrogen. Đồng thời tập luyện đều đặn mỗi ngày cũng sẽ làm tăng estrogen và progesteron, giúp cơ thể từng bước đốt cháy mỡ thừa và lấy lại vóc dáng chuẩn, một cách hiệu quả giải phóng dopamine để có làn da trẻ trung hơn.

Da trắng chưa chắc đã trẻ; nhưng da khỏe, hồng hào thì chắc chắn trẻ hơn so với tuổi

Vậy tình trạng da như thế nào có thể được gọi là trẻ? Có phải nó chỉ đơn giản là trắng và mịn màng. Thực tế, 3 yếu tố tạo nên một làn da trẻ hơn so với tuổi thật chính là: Săn chắc, đều màu và mịn màng. Thay vì theo đuổi sự trắng trẻo, căng mọng thì sự căng tràn, săn chắc mới là điều bạn thực sự mong muốn khi muốn mình trẻ hơn so với tuổi thật.

Kem chống nắng vừa chống nắng vừa chống già

Khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, tia UV sẽ xâm nhập vào lớp hạ bì của da, làm giảm collagen, làm cho lớp hạ bì của da mỏng hơn, dần trở nên lỏng lẻo do mất tính đàn hồi, lâu dần sinh ra nếp nhăn. Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính cũng có thể khiến da lão hóa nhanh hơn. Đó chính là lý do vì sao mà tất cả các bác sĩ da liễu đều khuyên bạn nên bôi kem chống nắng 356 ngày/năm bất kể mưa hay nắng và ngay cả khi ở nhà không ra ngoài.

Chống nắng là chìa khóa chống lão hóa nhưng cũng là "con dao hai lưỡi"

Chống nắng để bảo vệ da, hạn chế tác nhân gây lão hóa da nhưng thực tế nếu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da của bạn cũng không thực sự khỏe đẹp.

Điều thú vị là, chống nắng và chống lão hóa cũng có hai mặt của cùng một vấn đề.

Ngoài những tác nhân gây hại, ánh nắng mặt trời còn có vitamin D. Vitamin D được sản xuất sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời qua da, và độ chắc khỏe của xương cũng cần vitamin D và canxi. Phơi nắng vừa phải có thể làm giãn nở nhẹ các mao mạch trên da, thúc đẩy tuần hoàn máu, trao đổi chất, cải thiện tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi, giúp làn da nhìn săn chắc và tươi trẻ.

Bản thân ánh nắng mặt trời có thể kích hoạt và tái tạo tế bào, đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, elastin, axit hyaluronic (HA) và các chất khác trong lớp hạ bì của da.. Nhìn chung, tắm nắng có rất nhiều lợi ích, nhưng mấu chốt nằm ở thời gian.

Thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chỉ nên kéo dài trong vòng 15 phút vào trước 7 giờ sáng. Muộn hơn sẽ là lúc tia UV bắt đầu gây hại nhiều hơn cho làn da.

Tẩy da chết đúng cách có thể giúp làn da mịn màng, đều màu hơn

Làn da xỉn màu sẽ khiến bạn trông già đi, nhưng nó không nhất thiết liên quan đến việc bạn có bị rám nắng hay không. Bất kể là độ tuổi nào, chất sừng cũ thải ra đều sẽ tạo thành lớp da chết bám trụ trên bề mặt khiến da thô ráp, không đều màu.

Sự tích tụ quá nhiều dầu và chất sừng da chết sẽ khiến da nhìn nhợt nhạt, xỉn màu. Vì vậy việc tẩy da chết là rất quan trọng đối với bất kỳ lứa tuổi nào, vào mùa đông có thể sử dụng các sản phẩm chứa salicylic acid 1 - 2 lần/tuần để giúp da chết trung hòa với các thành phần axit nhẹ hòa tan trong chất béo.

Trong nhiều sản phẩm chăm sóc da dành cho da trưởng thành (ngoài 30 tuổi), do nhu cầu cấp ẩm và khóa nước cao nên tương ứng sẽ có nhiều thành phần gốc dầu hơn. Sau khi gặp lớp biểu bì già cỗi thải ra sẽ kết dính và vón cục, cản trở tiến độ tẩy tế bào chết của lớp biểu bì, khiến lỗ chân lông tắc nghẽn. Khi đó, các dẫn xuất vitamin A (ví dụ retinol...) sẽ giúp loại bỏ lớp sừng da chết thông qua nguyên tắc làm khô, đồng thời bạn cũng cần những thành phần dưỡng, cấp ẩm sâu hơn cho làn da của mình.

Tuy nhiên, vì các thành phần có tính axit luôn khiến làn da nhạy cảm với ánh nắng nên da cần tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bạn cần chống nắng thật sự cẩn thận, ngoài kem chống nắng, còn cần chuẩn bị mũ nón cẩn thận khi phải ra ngoài.

Da xỉn màu khiến gương mặt bị sạm thâm, nhìn già hơn so với tuổi

Khi bước vào tuổi ngoài 30, các sắc tố da dần dần lắng đọng để tạo thành các đốm nâu và tình trạng da không đều màu ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Mức độ tăng sắc tố có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các thành phần dưỡng trắng như vitamin C, niacinamide, axit tranexamic, bosein và axit ellagic...

Làn da trưởng thành phải đối mặt với các dấu hiệu lão hóa tích tụ và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu muốn cải thiện độ mịn màng và sắc tố da của mình, cặp đôi "Morning C - Night A" là công thức linh hoạt và hiệu quả rất nhất đáng để thử.

Thứ thực sự đóng vai trò dưỡng ẩm là dẫn xuất vitamin A (ví dụ retinol), mặc dù nó sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của tế bào biểu bì nhưng nó cũng sẽ làm tăng glycosaminoglycans (GAG), thúc đẩy tăng sinh collagen, sửa chữa các tế bào bị tổn thương, nhờ đó khả năng giữ nước và các yếu tố giữ ẩm tự nhiên của da sẽ được cải thiện, khi đó da mới có thể thực sự dưỡng ẩm. Vitamin A cũng là chất chống oxy hóa, cải thiện nếp nhăn hiệu quả mà các chuyên gia da liễu luôn tin tưởng.

Đối với làn da tiết dầu mạnh, dẫn xuất vitamin A còn có thể chuyển hóa chất sừng và ức chế tiết bã nhờn, vì vậy "Night A" nên được thêm vào routine skincare hàng ngày.

Nhờ khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, vitamin C có thể chống lại tác hại của các gốc tự do, có tác dụng rõ rệt đối với da không đều màu, xỉn màu và lão hóa. Sử dụng vào ban ngày, vitamin C có thể cải thiện khả năng chống lại tia UV của da, đồng thời có thể tăng cường tổng hợp collagen trong da.

Kết luận

Vẫn biết lão hóa da theo từng độ tuổi là điều không thể tránh khỏi nhưng chỉ cần bạn chú ý điều chỉnh là chế độ sinh hoạt, ăn uống và lựa chọn một liệu trình chăm sóc da phù hợp là bạn có thể hạn chế được sự "già" của làn da, để bản thân có một làn da săn chắc, trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình.

Nguồn: Vogue