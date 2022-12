Vệ binh quốc gia Mỹ tới từng nhà ở Buffalo để kiểm tra do lo ngại có người chết do bão tuyết

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong đợt bão tuyết vừa qua ở Hạt Erie, chủ yếu ở thị trấn Buffalo nơi có thác nước nổi tiếng Niagara. Lực lượng vệ binh quốc gia của bang New York hiện đang tới từng nhà để kiểm tra sức khỏe của người dân trong Hạt Eri do lo ngại có người có thể đã tử vong do mất điện trong đợt bão vừa qua.

Hiện có gần 1.000 ngôi nhà không có điện tại Eri và những người không có điện từ 72 giờ trở lên có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền tiện ích cho thực phẩm hư hỏng và thuốc men.

Ảnh: AP

Tuyết phủ dày tới 1,5m tại nhiều nơi thuộc Hạt Eri, vùi lấp nhiều phương tiện, nhà cửa, đường xá và thậm chí cả con người. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng vào cuối tuần này, tuy nhiên, có thể có lũ lụt nhỏ khi tuyết tan.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul cho biết bang này đã sẵn sàng triển khai gần 800 nghìn bao cát và hơn 300 máy bơm cùng máy phát điện nhằm ứng phó với lũ lụt nếu cần thiết.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Buffalo Niagara đã mở cửa trở lại sau 5 ngày mặc dù nhiều chuyến bay vẫn tiếp tục bị hủy./.