Vay mua nhà 8,1 tỷ đồng, trả góp gần 31 triệu/tháng: Thất nghiệp phải bán nhà, lỗ gần 3 tỷ

Căn nhà đầu tiên mua được nhưng không giữ được...

Khoảng thời gian này cách đây 2 năm, Yu - Cô gái 31 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc), bắt đầu tìm kiếm trên mạng xem "điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngừng trả tiền thế chấp". Vào thời điểm đó, giá nhà ở Thâm Quyến đang giảm và hiệu quả kinh doanh của công ty cô cũng trì trệ.

Yu bị mắc kẹt trong khoản vay thế chấp mua nhà nhưng đến đầu năm nay, tình thế mới thực sự căng thẳng khi cô bị sa thải. Thu nhập về 0 khiến Yu lo lắng về việc không thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Bán nhà xong lỗ hơn 2,9 tỷ đồng

Theo chia sẻ của Yu với Deutsche Welle (DW), năm 2021 khi sự nghiệp của bản thân ở thời kỳ đỉnh cao, cô quyết định mua nhà. Khi ấy, thu nhập của Yu là 400.000 NDT/năm (khoảng 1,54 tỷ đồng), chưa tính tiền thưởng. Với con số này, Yu tin rằng mình có thể tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn trong những năm tiếp theo.

Cô quyết định mua một căn nhà tại Thâm Quyến với giá 2,1 triệu NDT (khoảng 8,1 tỷ đồng). Sau khi vét sạch tiền tiết kiệm, Yu vẫn phải vay thêm ngân hàng mới đủ. Mỗi tháng, cô phải trả 8.000 NDT/tháng (khoảng 30,9 triệu đồng) cho khoản vay mua nhà.

Khi thu nhập vẫn tăng trưởng, khoản thanh toán này chưa phải gánh nặng quá lớn. Tuy nhiên, quyết định mua nhà của cô lại trùng với thời điểm thị trường bất động sản Thâm Quyến ở vùng giá cao. Từ cuối năm 2023, giá nhà tại thành phố này bắt đầu đi xuống, trong khi lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng qua livestream mà Yu làm cũng dần hạ nhiệt.

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Công việc của Yu vì thế không còn thuận lợi như trước. Lượng người xem và hiệu quả kinh doanh suy giảm, kéo theo doanh thu của doanh nghiệp đi xuống. Thu nhập của Yu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Sau khi bị sa thải hồi đầu năm nay, Yu bắt đầu gửi hàng trăm hồ sơ xin việc, song số cơ hội phỏng vấn nhận được rất ít. Ngay cả khi tìm được công việc mới, cô cũng khó có thể kiếm lại mức thu nhập cao như trước đây. Trong khi đó, khoản nợ vay mua nhà vẫn đều đặn tạo áp lực lên số tiền tiết kiệm còn lại.

Kết cục, Yu đành phải bán nhà. Cô nhờ môi giới rao bán căn nhà với giá 1,5 triệu NDT (khoảng 5,79 tỷ đồng). Cô cho biết nhiều chủ nhà trong cùng khu dân cư cũng muốn bán nhà nên người mua có nhiều lựa chọn. Cuối cùng, Yu chấp nhận bán căn hộ của mình với giá 1,35 triệu NDT (5,21 tỷ đồng). Như vậy cô đã chịu lỗ gần 3 tỷ đồng.

Điều khiến Yu day dứt là khoản tiền trả trước và số tiền trả góp đã bỏ ra trong những năm qua có nguy cơ không thu hồi được. Cô từng nghĩ mua nhà là bước tiến quan trọng để ổn định cuộc sống, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với khả năng vừa mất tài sản, vừa tiếp tục mang nghĩa vụ tài chính với ngân hàng.

Về quê ở với bố mẹ

Sau khi bán nhà ở Thâm Quyến, Yu trở về quê sống cùng bố mẹ. Dù vẫn còn nhiều day dứt và nuối tiếc khi không giữ được căn nhà của mình, Yu cho biết việc tạm thời thoát khỏi áp lực phải kiếm tiền trả nợ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đây, vì mang khoản vay mua nhà lớn, cô thường xuyên làm thêm giờ, cố gắng chạy doanh số.

Có lần trong dịp lễ mua sắm Ngày Độc thân 11/11, dù bị cảm nặng, cô vẫn thức trắng đêm viết nội dung cho các streamer, đến mức vừa truyền nước ở bệnh viện, vừa làm việc.

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Trở về quê, Yu phụ giúp bố mẹ làm nông. Với kinh nghiệm từng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, cô cũng nghĩ đến việc bán nông sản trực tuyến để tìm hướng kiếm sống mới. Tuy nhiên, cô chưa vội quyết định tương lai mà muốn dành thời gian phục hồi sức khỏe và ổn định lại cuộc sống trước.

Câu chuyện của Yu cho thấy rủi ro khi quyết định vay mua nhà dựa quá nhiều vào mức thu nhập ở thời điểm hiện tại và kỳ vọng công việc sẽ tiếp tục thuận lợi. Khi nguồn thu nhập đột ngột biến mất, một khoản trả góp từng nằm trong khả năng chi trả có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng. Với Yu, việc trở về quê không đồng nghĩa mọi khó khăn đã được giải quyết, nhưng ít nhất, cô đã tạm dừng được vòng xoáy làm việc quá sức chỉ để duy trì một căn nhà mà mình không còn đủ khả năng gánh vác.

(Nguồn: Deutsche Welle)