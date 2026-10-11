Sáng 11/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.193 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đi ngang sau phiên phục hồi mạnh vào hôm qua. Các chuyên gia nhận định, giá dầu hạ nhiệt cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức đỉnh ghi nhận hôm thứ Tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi.

Giá dầu đi xuống khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt. Diễn biến này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới.

Giá vàng hôm nay 11/10: Đi ngang sau khi phục hồi

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ được ghi nhận hôm thứ Tư. Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt thường tạo thuận lợi cho vàng, tài sản không sinh lãi, do làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.193 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News công bố, trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 2 người dự báo giá giảm và 5 người còn lại cho rằng giá vàng đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng. Kết quả này cho thấy tâm lý giới phân tích đã cải thiện sau đợt phục hồi cuối tuần.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 206 nhà đầu tư cá nhân của Kitco cho kết quả thận trọng hơn: 45% dự báo giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% cho rằng giá đi ngang. Điều này cho thấy triển vọng phục hồi đang được giới chuyên gia ủng hộ nhiều hơn, nhưng thị trường chưa hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ về một đợt tăng giá bền vững.