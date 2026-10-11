Vì sao mua vàng xong đã lỗ?

Mua vàng hết 10 triệu đồng, nhưng nếu bán lại ngay có thể chỉ thu về 9,7 triệu đồng. Vì sao chưa kịp làm gì đã lỗ?

Lý do nằm ở khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại tiệm vàng.

Giá mua và giá bán lại không giống nhau

Khi mua vàng tại tiệm, bạn trả theo giá bán ra. Nhưng khi mang vàng đến bán lại, số tiền nhận được tính theo giá mua vào của tiệm. Hai mức giá này thường có một khoảng chênh lệch.

Ví dụ, một tiệm niêm yết giá vàng bán ra là 10 triệu đồng/chỉ, trong khi giá mua vào là 9,7 triệu đồng/chỉ. Nếu mua một chỉ vàng rồi bán lại ngay theo mức giá này, bạn chỉ nhận được 9,7 triệu đồng, tức thấp hơn số tiền đã bỏ ra 300.000 đồng.

Khoản chênh lệch này chính là lý do người mua có thể lỗ ngay sau khi giao dịch, dù giá vàng trên bảng niêm yết chưa hề giảm. Các con số trên chỉ là ví dụ để minh họa, không phải giá vàng thực tế.

Giá vàng tăng vẫn chưa chắc đã có lãi

Giả sử bạn mua vàng ở mức 10 triệu đồng/chỉ. Sau đó, giá vàng tăng và tiệm nâng giá bán ra lên 10,3 triệu đồng/chỉ. Nghe qua, bạn có thể nghĩ mình đã có lãi 300.000 đồng.

Tuy nhiên, điều cần xem là giá tiệm mua vào tại thời điểm bạn muốn bán. Nếu mức này chỉ là 10 triệu đồng/chỉ, bạn vẫn chưa thu được khoản lãi nào so với số tiền ban đầu. Nếu giá mua vào thấp hơn 10 triệu đồng/chỉ, bạn vẫn có thể lỗ.

Vì vậy, khi tính lời lỗ, không nên chỉ nhìn giá bán ra đang tăng bao nhiêu. Con số quan trọng hơn là số tiền thực tế bạn có thể nhận được nếu bán vàng ở thời điểm đó.

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Mỗi loại vàng có thể có mức chênh lệch khác nhau

Không phải loại vàng nào cũng có giá mua vào và bán ra giống nhau. Vàng miếng, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức có thể được áp dụng mức giá và điều kiện thu mua khác nhau tùy sản phẩm, thương hiệu và chính sách của cửa hàng.

Với vàng trang sức, số tiền bán lại còn có thể chịu ảnh hưởng bởi tuổi vàng, trọng lượng vàng thực tế và cách cửa hàng kiểm định. Tiền công chế tác đã trả khi mua cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thu hồi được toàn bộ khi bán lại.

Bởi vậy, nếu mua vàng để tích lũy, bạn nên kiểm tra giá mua vào - bán ra của đúng loại vàng mình định mua, thay vì chỉ so sánh giá vàng nói chung.

Khi nào bán vàng mới thực sự có lãi?

Để xác định có lãi hay không, bạn cần so sánh tổng số tiền đã bỏ ra với số tiền thực tế nhận được khi bán lại. Nếu số tiền thu về cao hơn chi phí mua ban đầu, bạn có lãi; nếu thấp hơn, bạn đang lỗ.

Chẳng hạn, nếu mua một chỉ vàng với giá 10 triệu đồng và sau này bán được 10,5 triệu đồng, khoản chênh lệch là 500.000 đồng trước khi tính các chi phí phát sinh khác, nếu có.

Ngược lại, nếu giá vàng tăng nhưng giá mua vào của tiệm vẫn chưa vượt mức bạn đã trả lúc mua, việc bán ra lúc đó vẫn có thể khiến bạn lỗ.

Giá vàng có thể thay đổi theo thời gian, còn mức chênh lệch mua vào - bán ra cũng có thể thay đổi theo thị trường và từng cửa hàng. Vì vậy, trước khi mua vàng, hãy xem cả hai mức giá và thử tính số tiền mình có thể nhận được nếu bán lại. Đây là cách đơn giản để tránh nhầm lẫn giữa giá vàng đang tăng và khoản lãi thực tế của mình.