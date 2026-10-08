Chàng trai mua nhà 1,17 tỷ đồng sau 10 năm đi làm, sửa nhà hết 6 tháng tốn thêm 1,2 tỷ đồng

Hành trình sửa nhà cũng như chi phí bỏ ra không hề nhỏ nhưng thành quả phải gọi là mỹ mãn!

Đi làm kiếm tiền, tích góp để cố gắng mua nhà là mục tiêu của không ít người, trong đó có Cui Yu - Chàng trai người Đông Bắc (Trung Quốc). Sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Thương Hải (Trung Quốc), cuối cùng Cui Yu cũng mua được căn nhà đầu tiên vào năm 2020.

Trước đó, để tiết kiệm tiền mua nhà, Cui Yu chỉ thuê những căn phòng “siêu cũ và siêu bé” cho đỡ tốn tiền. Chàng trai này cho biết thời gian chủ yếu trong ngày chỉ ở văn phòng, thường 8-9h tối mới trở về nhà nên cũng không cần 1 căn phòng rộng hay quá đẹp vì như vậy sẽ rất tốn kém.

Mãi cho đến khi mua nhà, sửa nhà và chính thức dọn vào ở căn hộ đứng tên mình, Cui Yu mới biết thế nào là được sống trong một không gian đẹp.

Cui Yu sống cùng 1 chú mèo trong căn nhà đứng tên mình

Căn nhà đầu tiên không nhất thiết phải là nhà mới hay quá đắt

Với Cui Yu, căn nhà đầu tiên không nhất thiết phải là căn hộ mới, có đầy đủ nội thất. Điều quan trọng hơn là căn nhà phải phù hợp với khả năng tài chính và cách sống của mình. Vì ngân sách có hạn, Cui Yu dành hơn nửa năm để tìm kiếm, cân nhắc đồng thời giá nhà, chi phí cải tạo, môi trường xung quanh, giao thông, hướng nhà và cách bố trí không gian.

Cuối cùng, anh chọn mua 1 căn hộ tập thể cũ ở tầng 7, không có thang máy. Điều mà nhiều người cho là bất tiện lại được Cui Yu nhìn nhận theo hướng tích cực là giá rẻ, chỉ 300.000 NDT (1,17 tỷ đồng).

Tuy nhiên, mua nhà cũ đồng nghĩa với việc Cui Yu phải chuẩn bị thêm một khoản tiền đáng kể để cải tạo. Căn hộ trước đây thuộc về một người lớn tuổi sống một mình, đồ đạc chất đầy khiến không gian tối và bí. Ban công vốn được cơi nới, đóng kín để tăng diện tích phòng khách nhưng lại làm giảm lượng ánh sáng tự nhiên. Khi bắt tay vào cải tạo, Cui Yu nhận thấy một số phần tường và kết cấu bên trong đã xuống cấp nên không dám thay đổi quá nhiều.

Toàn bộ quá trình cải tạo kéo dài khoảng 6 tháng, với 350.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Trong đó, riêng tiền vận chuyển vật liệu và nội thất đã lên tới khoảng 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng) - đây là khoản phát sinh ngoài dự tính vì căn hộ nằm trên tầng 7, việc vận chuyển đồ bằng cầu thang khiến chi phí tăng theo từng tầng.

Màn lột xác của phòng khách sau khi cải tạo

Góc ban công 6,5m2 là nơi Cui Yu trồng cây

Căn hộ sau cải tạo của Cui Yu

Là người có tư duy thiết kế, Cui Yu không biến căn hộ thành một không gian quá cầu kỳ mà cố gắng tận dụng những gì căn nhà vốn có. Anh mở lại phần cửa ban công để kết nối với không gian bên ngoài, đồng thời mở rộng khu vực này lên khoảng 6,5 m2. Ban công được bố trí ghế ngồi, bàn nhỏ và chậu cây, trở thành nơi anh đọc sách, uống cà phê hoặc đơn giản là ngồi ngắm khung cảnh Thượng Hải. Phần chống thấm cũng được làm lại để hạn chế ảnh hưởng tới căn hộ bên dưới.

Bên trong, Cui Yu sử dụng nhiều vật liệu có cảm giác tự nhiên như gạch đất nung, tường xi măng màu be, gỗ cũ, đá rửa và tre. Anh cũng tận dụng một số món đồ trang trí đã mua trong những chuyến du lịch hoặc tìm được tại các khu chợ đồ cũ. Phòng khách có cửa sổ lớn để lấy ánh sáng, trong khi khu vực bếp và phòng khách được bố trí lại linh hoạt hơn. Một bức tường vốn ngăn cách phòng khách và phòng ăn được tháo bỏ, thay bằng quầy bar kiêm khu vực pha cà phê, làm việc, ăn uống và tiếp khách.

Căn hộ có hai phòng ngủ. Cui Yu sống một mình nên phòng ngủ chính được kết hợp thêm góc làm việc, còn phòng ngủ phụ dành cho khách hoặc khi bố mẹ lên thă,. Trước đây, khi còn thuê nhà, anh không có đủ không gian để bố mẹ ở lại nên họ thường phải thuê khách sạn. Sau khi có nhà riêng, dù bố mẹ chỉ thỉnh thoảng tới chơi, Cui Yu vẫn muốn dành cho họ một căn phòng để có thể thoải mái ở lại.

“Ở nhà của mình” là một cảm giác rất khác!

Sau khi hoàn thiện việc cải tạo và dọn vào ở, Cui Yu cho biết vẫn có những phần chưa thực hiện được như mong muốn, nhưng điều đó không khiến anh hối tiếc về quyết định mua nhà và chi thêm tiền cải tạo. Theo anh, với người trẻ có ngân sách hạn chế, một căn nhà cũ trong khu vực phù hợp đôi khi là lựa chọn thực tế hơn việc cố gắng theo đuổi một căn hộ mới vượt quá khả năng tài chính.

Sau khi có nhà, Cui Yu thường mời bạn bè đến chơi

Cui Yu cũng từng không muốn cải tạo quá nhiều khi còn đi thuê nhà. Theo anh, nếu bỏ một khoản tiền lớn để sửa sang nhà thuê thì sẽ khó dành dụm đủ tiền mua nhà, trong khi chủ nhà cũng không phải lúc nào đồng ý cho người thuê thoải mái sửa chữa căn nhà của họ. Vì vậy, anh chấp nhận sống trong những căn nhà thuê đơn giản trong nhiều năm, tập trung tích lũy, đến khi đủ khả năng mới bắt đầu thiết kế một không gian thực sự thuộc về mình.

Sau trải nghiệm mua và cải tạo căn nhà đầu tiên, Cui Yu 1 lần nữa nhấn mạnh người trẻ không nên đặt ra yêu cầu quá cao khi mua nhà. Với nhà cũ, những yếu tố như đường điện nước, chống thấm, cửa sổ và chất lượng kết cấu cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

“Nhà dù cũ hay nhỏ, chỉ cần hiểu rõ nhu cầu của mình thì vẫn có thể tạo ra cách sống mà mình mong muốn. Quan trọng nhất là được ở trong căn nhà của mình, đó là 1 cảm giác rất khác” - Cui Yu chia sẻ. Với anh, căn nhà đầu tiên sau 10 năm đi làm không cần phải là một tài sản hoàn hảo. Nó chỉ cần nằm trong khả năng chi trả, ở nơi anh muốn sống và đủ linh hoạt để trở thành không gian mang dấu ấn riêng của mình.

(Nguồn: The Paper)