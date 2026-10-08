5 sai lầm khi chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm

Chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm chỉ vì thấy lãi suất cao, gửi càng lâu càng tốt hoặc bỏ qua thời điểm mình có thể cần tiền là những sai lầm khá phổ biến.

Kỳ hạn phù hợp không chỉ phụ thuộc vào mức lãi, mà còn liên quan đến kế hoạch sử dụng khoản tiền sau đó.

Chỉ nhìn lãi suất mà bỏ qua thời điểm cần tiền

Một trong những cách đơn giản nhất để chọn kỳ hạn là nhìn vào bảng lãi suất và chọn mức cao hơn. Tuy nhiên, kỳ hạn có lãi suất cao nhất chưa chắc phù hợp với khoản tiền mình đang có.

Chẳng hạn, một người đang có 200 triệu đồng nhưng dự kiến khoảng 5-6 tháng nữa sẽ dùng một phần tiền để mua xe. Nếu gửi toàn bộ vào kỳ hạn dài chỉ vì lãi suất tốt hơn, khoản tiền này có thể trở nên kém linh hoạt khi kế hoạch mua xe đến gần.

Trước khi chọn kỳ hạn, điều cần xác định trước là khoản tiền này có thể được sử dụng vào thời điểm nào. Nếu đã có kế hoạch tương đối rõ, kỳ hạn nên được cân nhắc dựa trên mốc thời gian đó thay vì chỉ nhìn vào con số lãi suất.

Nghĩ rằng kỳ hạn càng dài thì càng có lợi

Kỳ hạn dài thường đi kèm mức lãi suất hấp dẫn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa cứ gửi càng lâu thì càng tốt.

Một khoản tiền có thể chưa cần dùng trong vài tháng nhưng chưa chắc sẽ nhàn rỗi trong cả năm. Nếu kế hoạch tài chính thay đổi và người gửi phải rút tiền trước ngày đáo hạn, phần lãi nhận được có thể thấp hơn đáng kể so với trường hợp khoản tiền được gửi đúng kỳ hạn.

Vì vậy, kỳ hạn dài phù hợp hơn với những khoản tiền thực sự có thể để riêng trong thời gian dài. Với tiền có khả năng cần dùng sớm, tính linh hoạt đôi khi quan trọng không kém mức lãi suất.

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Gửi toàn bộ tiền vào một kỳ hạn

Có 200 triệu đồng không có nghĩa là cả 200 triệu nhất thiết phải được gửi cùng một kỳ hạn.

Nếu toàn bộ số tiền được khóa trong một khoản tiền gửi dài hạn, khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền, người gửi có thể phải cân nhắc việc rút trước hạn.

Thay vào đó, một số người có thể chia khoản tiền thành nhiều phần và lựa chọn các kỳ hạn khác nhau. Cách này giúp các khoản tiền đáo hạn ở những thời điểm khác nhau, từ đó giảm tình huống toàn bộ tiền đều đang nằm trong một kỳ hạn chưa đến ngày đáo hạn.

Cách chia cụ thể còn phụ thuộc vào số tiền, nhu cầu sử dụng và điều kiện của từng sản phẩm tiền gửi. Điều quan trọng là không mặc định rằng khoản tiền nhàn rỗi phải được gửi thành một sổ duy nhất.

Không tính đến khả năng phải rút tiền trước hạn

Nhiều người chỉ quan tâm đến lãi suất tại thời điểm gửi mà chưa tìm hiểu chuyện gì xảy ra nếu cần tiền trước ngày đáo hạn.

Đây là thông tin nên kiểm tra ngay từ đầu. Người gửi cần biết khoản tiền có được rút trước hạn hay không, có thể rút một phần hay phải tất toán toàn bộ, phần tiền rút trước hạn được tính lãi như thế nào và phần tiền còn lại có tiếp tục hưởng lãi theo thỏa thuận ban đầu hay không.

Đặc biệt với khoản tiền lớn, những điều kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến số tiền lãi thực nhận. Việc đọc kỹ quy định của khoản tiền gửi trước khi xác nhận cũng giúp người gửi tránh chọn một kỳ hạn quá dài so với nhu cầu thực tế.

Chọn kỳ hạn theo thói quen thay vì mục đích của khoản tiền

Có người luôn gửi 12 tháng vì cho rằng đây là kỳ hạn “chuẩn”, có người lại luôn chọn 3 hoặc 6 tháng vì muốn tiền dễ xoay xở hơn. Cả hai cách đều có thể không phù hợp nếu không xuất phát từ mục đích sử dụng tiền.

Một khoản tiền dành cho học phí trong vài tháng tới sẽ có nhu cầu khác với khoản tiền được xác định để dành trong vài năm. Tiền dự phòng cũng khác với khoản tiền đang tích lũy để mua nhà, mua xe hoặc thực hiện một kế hoạch lớn trong tương lai.

Vì vậy, trước khi chọn kỳ hạn, người gửi có thể bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: Khoản tiền này có thể cần đến khi nào?

Từ mốc thời gian đó mới tiếp tục cân nhắc kỳ hạn, lãi suất, khả năng rút trước hạn và cách chia khoản tiền. Cùng một số tiền nhưng nếu mục đích sử dụng khác nhau, kỳ hạn phù hợp cũng có thể khác nhau.

Chọn kỳ hạn phù hợp không chỉ là chọn mức lãi cao

Kỳ hạn gửi tiết kiệm thực chất là sự cân bằng giữa mức lãi nhận được và khả năng sử dụng tiền khi cần.

Một kỳ hạn dài hơn có thể mang lại mức lãi tốt hơn, nhưng nếu khoản tiền có khả năng phải sử dụng trước ngày đáo hạn thì lợi ích này có thể không còn nhiều ý nghĩa. Ngược lại, chọn kỳ hạn quá ngắn cho một khoản tiền chắc chắn chưa cần dùng trong thời gian dài cũng có thể khiến người gửi bỏ lỡ mức lãi tốt hơn.

Vì vậy, thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?”, người gửi có thể bắt đầu từ thời điểm mình có khả năng cần đến khoản tiền đó. Đây mới là cơ sở để cân nhắc kỳ hạn phù hợp.