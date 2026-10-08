30 chuyên gia đầu ngành, 700 đại biểu dự báo khó tin về giá vàng, bạc 12 tháng tới

Đây có thể là tin vui lớn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ vàng, bạc.

Cuộc khủng hoảng năng lượng dai dẳng, lạm phát kéo dài và lợi suất trái phiếu tăng vọt vẫn tiếp tục tạo ra những trở ngại đáng kể trong ngắn hạn đối với vàng và bạc. Tuy nhiên, những thách thức này hầu như không làm lung lay niềm tin lạc quan dài hạn của ngành kim loại quý.

Thực tế, tâm lý tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu năm 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) cho thấy cơ sở nền tảng cho vàng đang được củng cố và mở rộng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, sự phân mảnh địa chính trị định hình lại hệ thống tiền tệ toàn cầu, và nợ công gia tăng làm dấy lên nghi ngờ về vai trò "hầm trú ẩn an toàn" truyền thống của trái phiếu chính phủ.

Theo khảo sát giá thường niên tại hội nghị, các đại biểu dự báo giá vàng sẽ giao dịch ở mức khoảng 5.013,30 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, tương đương mức tăng khoảng 20% so với hiện tại.

Triển vọng lạc quan này được đưa ra sau khi dự báo của năm ngoái có sai lệch đáng kể so với thực tế. Tại hội nghị năm 2025, các đại biểu từng kỳ vọng giá vàng sẽ ở mức khoảng 4.980 USD/ounce.

Vàng đã trải qua một năm 2026 đầy khó khăn khi cuộc chiến Mỹ-Iran đẩy giá dầu lên cao, thúc đẩy lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn lên mức cao nhất trong khoảng 20 năm qua.

Tuy nhiên, một chủ đề xuyên suốt hội nghị kéo dài hai ngày này là bản chất của các yếu tố vốn được coi là bất lợi cho vàng đang trở nên ngày càng phức tạp.

Các chuyên gia tỏ ra lạc quan về giá vàng, bạc trong 1 năm tới.

Lợi suất trái phiếu cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng (tài sản không sinh lời), nhưng các diễn giả cũng lưu ý rằng nợ công gia tăng và tình hình tài khóa suy yếu đang đẩy "phần bù kỳ hạn" (term premia) lên cao, đồng thời đặt ra câu hỏi về độ tin cậy dài hạn của nợ chính phủ.

"Tôi cho rằng, theo một cách nào đó, vàng đang gửi đi thông điệp rằng nợ toàn cầu có thể đang chạm tới điểm bùng phát, nơi nguồn cung các loại giấy tờ nợ có khả năng sẽ vượt xa nhu cầu," ông Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý Quỹ tại Nippon India Mutual Fund, phát biểu trong một phiên thảo luận. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là một chủ đề quan trọng khác, khi các nhà quản lý dự trữ ngày càng coi vàng không chỉ đơn thuần là công cụ phòng ngừa lạm phát hay rủi ro địa chính trị.

Theo kết quả Khảo sát Quản lý Dự trữ mới nhất của UBS Asset Management được công bố tại hội nghị, 65% người tham gia khảo sát coi đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng. Vàng cũng nằm trong nhóm các tài sản hàng đầu mà các ngân hàng trung ương dự định bổ sung vào kho dự trữ trong 12 tháng tới.

Nhiều quan chức ngân hàng trung ương nhấn mạnh vị thế độc đáo của vàng như một loại tài sản không phải là khoản nợ của bất kỳ bên nào khác. Các diễn giả lưu ý rằng sự phân mảnh địa chính trị, các lệnh trừng phạt và lo ngại về rủi ro tín dụng quốc gia đã làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ một tài sản không đi kèm rủi ro đối tác hay rủi ro vỡ nợ.

Đồng thời, các nhà phân tích cho rằng tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và nợ chính phủ gia tăng tiếp tục thúc đẩy xu hướng đầu tư phòng ngừa sự mất giá tiền tệ khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua trước sự suy giảm giá trị dài hạn của các loại tiền pháp định.

Các đại biểu thậm chí còn lạc quan hơn về triển vọng của bạc, dự báo giá sẽ tăng lên mức 94,70 USD/ounce trong 12 tháng tới. Mức dự báo này thể hiện mức tăng hơn 54% so với giá hiện tại. Giá bạc giao ngay gần nhất ở mức 61,23 USD/ounce, tăng 0,50% trong ngày.

Giá bạc hiện đã vượt mức dự báo 59,10 USD được đưa ra tại hội nghị năm 2025, bất chấp việc trải qua đợt điều chỉnh đáng kể từ mức đỉnh trong năm nay.

Diễn biến giá vàng, bạc quốc tế trong 1 năm qua.

Mặc dù giá cao buộc các doanh nghiệp sử dụng bạc trong công nghiệp phải cắt giảm tiêu thụ ở những khâu có thể, những người tham dự hội nghị cho biết nhu cầu mang tính cơ cấu vẫn duy trì ở mức tốt.

Các nhà sản xuất thiết bị quang điện (pin năng lượng mặt trời) tiếp tục tìm cách tiết kiệm lượng bạc sử dụng khi chi phí gia tăng, nhưng các diễn giả lưu ý rằng kim loại này vẫn rất khó bị thay thế hoàn toàn trong công nghệ năng lượng mặt trời. Trong khi đó, sự phát triển không ngừng của cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và xu hướng điện hóa trên diện rộng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu dài hạn cho cả bạc và vàng.

Nhu cầu đầu tư vào bạc vật chất cũng duy trì sự ổn định; các đại lý báo cáo rằng vào đầu năm nay, có những thời điểm nguồn cung hạn chế và lực mua mạnh khiến họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tóm lại, thông điệp chính từ hội nghị là các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những biến động tiếp diễn khi kim loại quý phải cạnh tranh với môi trường lãi suất và lợi suất trái phiếu đang ở mức cao. Tuy nhiên, các đại biểu nhận định rằng nhu cầu mang tính cơ cấu từ các ngân hàng trung ương, những lo ngại về nợ công, sự bất định về địa chính trị và nhu cầu tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp ngày càng tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ mức giá cao hơn trong dài hạn.