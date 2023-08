Váy đăng quang của Lê Hoàng Phương: Đính hơn 1000 viên đá, pha lê, giá khoảng 80 triệu, tên gọi gây bất ngờ

Tân Miss Grand Vietnam 2023 cuối cùng cũng gọi tên Lê Hoàng Phương - ứng viên xuất sắc nhất tới từ Khánh Hòa. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, cách ứng xử đi vào lòng người mà trang phục cô diện trong khoảnh khắc đăng quang cũng khiến người ta phải chú ý.

Được biết, đây là một sáng tạo của NTK Lê Ngọc Lâm và có tên gọi "Seasick" - Say Sóng. Lý giải về điều đặc biệt này, anh cho biết: "Khi nghe tên 'Say sóng', nhiều người nghĩ đây là một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên tôi khai thác cái tên này với ý nghĩa về sự say mê, khát khao đắm chìm vào biển cả".

Lấy cảm hứng từ những cơn sóng cuộn trào tuôn bọt trắng xóa của Khánh Hòa - vùng biển quê hương của tân Hoa hậu, chiếc váy có tông trắng và bạc chủ đạo, sử dụng kỹ thuật đính kết tinh xảo để tạo hình những ngọn sóng 3D ôm trọn vào phần ngực. Thân váy đính sợi tua rua sắp xếp ngẫu nhiên, khi di chuyển sẽ tạo độ chuyển động như những cơn sóng, nhờ vậy tôn vinh những bước đi uyển chuyển của tân hoa hậu.

Để tạo nên độ bắt sáng tuyệt đối cho Lê Hoàng Phương khi trình diễn trên sân khấu, ekip 5 thợ thủ công của NTK Lê Ngọc Lâm đã mất khoảng 300 giờ đính kết hơn 1000 viên đá, pha lê, cườm. Tổng thời gian hoàn thiện lên đến 30 ngày và giá trị của bộ váy ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Ngoài ra, mẫu váy này còn có điểm nhấn ở phần xẻ tà cao, nhờ vậy tôn lên đôi chân thẳng dài thẳng tắp lẫn vóc dáng nóng bỏng của Lê Hoàng Phương. Bản thân Phương cũng là người có cá tính mạnh và gai góc. Tuy nhiên từ khi tham gia các cuộc thi hoa hậu, cô đã dần thay đổi theo hướng nữ tính, nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, NTK Lê Ngọc Lâm phải cân chỉnh thiết kế để tạo ra những bộ không quá sexy mà tập trung vào phong cách thanh lịch, gợi cảm chừng mực cho người đẹp này.