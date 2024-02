Vay 70% mua căn nhà đầu tiên 2,3 tỷ đồng: Con gái độc thân ngoài 30 tuổi nên sở hữu nhà riêng?

Vay nợ đến 70% giá trị căn nhà

Hải Sâm (sinh năm 1990, làm trong lĩnh vực marketing) đã mua căn nhà đầu tiên năm 2022. Đây là căn hộ 48m2, giá 2,3 tỷ đồng ở Hà Nội. Cô vay trả góp 70% giá trị căn nhà trong vòng 25 năm, miễn lãi suất 2 năm đầu. Dự định của Hải Sâm là dành 2 năm đầu để chuẩn bị và sẽ trả hết nợ trong vòng 5 năm. Bởi vì nếu “gánh nợ” trong 25 năm thì sẽ rất áp lực.

“Thật ra mình không muốn mua nhà khi còn độc thân. Mình cũng chưa từng suy nghĩ mua nhà cho tới khi bác mình nói rằng: Con gái ngoài 30 tuổi nên sở hữu nhà riêng, không cần phải quá lớn. Mình luôn nghĩ sau này khi lập gia đình, vợ chồng cố gắng mua 1 căn nhà, xây dựng tổ ấm. Nhưng duyên chưa đến, mình vẫn độc thân, đi làm và ở trong căn phòng thuê chật hẹp chưa đến 20m2. Nó ảnh hưởng đến môi trường sống và chất lượng cuộc sống nên mình quyết định vay nợ mua nhà”.

Hải Sâm

Trên thực tế, mua nhà khi còn độc thân gây áp lực rất lớn trên khía cạnh tài chính. Hải Sâm đong đếm khá nhiều và nỗ lực tích lũy tiền bạc mua nhà. Tuy nhiên, giá BĐS tăng khá mạnh mẽ nên cô quyết định nghĩ đơn giản đi. Vay nợ mua nhà để có tài sản riêng tạo động lực vượt qua giới hạn bản thân, nỗ lực làm những điều mà trước đây bản thân chưa dám nghĩ tới. Trước đó cô làm đồng thời 2 công việc nhưng không thường xuyên. Từ sau khi mua nhà, cô đã duy trì nguồn thu nhập đa dạng đều đặn hơn.

“Sau khi mua nhà, mỗi tháng mình không phải bỏ 4 triệu/tháng thuê nhà. Mình đang học cách tối ưu hóa chi phí sinh hoạt, tiết kiệm tiền trả nợ. Hơn thế nữa, có không gian sống tốt hơn, đảm bảo sức khỏe làm việc. Mình được sống trong môi trường văn minh, hiện đại, tinh thần cũng được cải thiện rất nhiều”.

Hải Sâm cho rằng mọi người nên sở hữu nhà từ sớm, nỗ lực kiếm tiền ngay khi còn trẻ. Tất nhiên bạn cũng nên cân bằng cuộc sống, không phải cứ lao đầu vào kiếm tiền quên đi sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh đó, hãy học cách quản lý tài chính bằng việc phân chia chi tiêu hợp lý, tối ưu hóa khoản tiền tiết kiệm. Ví dụ, các bạn mua quần áo vừa đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày, sắm những bộ đồ chất lượng, mặc được lâu dài mà vẫn hợp thời. Hãy mua những đồ thật sự cần dùng tới thường xuyên thay vì đầu tư cho những món đồ 1 năm chỉ dùng có 1-2 lần. Đừng quên cân nhắc và có kế hoạch đi du lịch sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nổi hứng lên là đi. Nếu có thể, hãy đa dạng hóa nguồn thu nhập để giúp tiết kiệm tốt hơn, phòng tránh những trường hợp công việc bị ảnh hưởng do nền kinh tế.

Những điểm cần cân nhắc khi đầu tư thiết kế

Bàn về tiêu chí mua nhà, Hải Sâm cho rằng quan trọng nhất là phải hiểu được bản thân muốn gì. Chẳng hạn, cô thích chung cư vì cảm thấy an toàn và có nhiều tiện ích hơn so với nhà đất. Còn nếu mua nhà mặt đất, cô muốn sở hữu căn nhà rộng chỉ 1 tầng và có vườn, hoàn toàn không dễ tìm kiếm với mức giá phải chăng ở thời điểm hiện tại. Cô thích mua nhà từ chủ đầu tư để an tâm hơn. Cô cũng tìm hiểu nhiều nơi, tuy nhiên chỉ có một vài dự án đảm bảo về tiêu chí cho vay 70% và miễn lãi suất trong 2 năm đầu tiên.

Vị trí của căn hộ ưu tiên thuận tiên hơn trong việc đi lại sau này cũng như xem xét các tiện ích xung quanh. Tiếp theo, bạn cần tìm một chủ đầu tư uy tín để đảm bảo BĐS không gặp phải các vấn đề về pháp lý.

Căn nhà đầu tiên của Hải Sâm

Cuối cùng là thiết kế nhà, Hải Sâm thích những căn hộ có thiết kế ban công ở phòng khách và phòng ngủ hoặc phòng ngủ có cửa kính tràn viền siêu to. Điều này giúp căn nhà tràn ngập ánh sáng. May mắn, cô đã tìm được căn hộ đúng với mong muốn của bản thân.

“Mình nghĩ mua nhà dù mới hay cũ cũng nên cân nhắc mua sắm đồ nội thất. Hãy dành một khoản ngân sách vừa đủ để làm nội thất. Bạn nên dùng những nội thất mới, chất lượng tốt, phù hợp với phong cách cá nhân, thiết kế vừa đủ, không nên làm rườm rà mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Nếu bạn sử dụng những đồ không phù hợp, nhìn căn nhà sẽ rất lộn xộn. Chú ý là hãy làm nội thất trước khi vào ở. Nếu không sau này vào ở rồi mới làm nội thất, không gian sống sẽ rất bụi bẩn, mất thêm phí và thời gian dọn dẹp”, Hải Sâm chia sẻ.

Ngoài ra, chủ nhà cũng cần cân nhắc về thời gian ở trong căn nhà này. Chẳng hạn tương lai bạn sẽ bán để nâng cấp căn hộ lớn hơn hoặc bạn sẽ cho thuê thì có nên đầu tư vào nội thất không? Bạn cần trả lời được câu hỏi trước khi đưa ra quyết định ngân sách đầu tư cho thiết kế nội thất của căn nhà.

Trong trường hợp đầu tư mạnh tay vào nội thất, nếu cho thuê, bạn có thể sẽ rất khó để tìm kiếm khách. Thông thường khi đi thuê, mọi người thường thích những căn nhà nội thất tối giản để giá thuê rẻ hơn. Nếu bạn bán, chắc chắn căn nhà đầu tư nhiều nội thất sẽ khó bán hơn vì mỗi người đều có gu thiết kế khác nhau. Trong trường hợp bạn sửa sang lại các bức tường hoặc làm nội thất liền tường quá nhiều, căn hộ sẽ bị xuống cấp nhanh hơn.

“Do nhà khá nhỏ, ngay sau khi mua mình đã chuẩn bị để tìm hiểu về các phong cách thiết kế. Mình cần căn hộ tiện nghi, thông minh, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt nhưng phải nằm trong ngân sách đã đề ra. Sau khi nghiên cứu, mình lựa chọn phong cách Bắc Âu (Scandinavian) với màu chủ đạo là trắng, nâu, vàng nhạt. Phong cách đơn giản nhưng lại rất sang, ấm áp. Mình luôn hướng đến việc mọi thứ đều vừa đủ, tiết chế, gọn gàng không quá phô trương”, Hải Sâm chia sẻ.