Văn Hậu du lịch Hội An cùng gia đình Doãn Hải My, tình yêu được phụ huynh ủng hộ

Kết thúc trận đấu với CLB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân hôm 2/7, Đoàn Văn Hậu không trở về Hà Nội cùng đội bóng chủ quản Công an Hà Nội mà nán lại để hội ngộ cùng bạn gái Doãn Hải My đang cùng gia đình đang du lịch tại đây.

Tối 3/7, Văn Hậu chia sẻ hình ảnh ngồi thuyền thả đèn hoa đăng cùng người yêu trên sông Hoài. Doãn Hải My khoác tay Văn Hậu tình tứ chụp ảnh. Hậu vệ sinh năm 1999 nở nụ cười hạnh phúc bên bạn gái.

Ở một góc máy khác, hình ảnh Văn Hậu và Hải My đang tình tứ lọt vào máy ảnh của bà Mai Đoàn - mẹ của Doãn Hải My. Đôi trai tài gái sắc ngồi thuyền riêng khi thả hoa đăng còn mẹ và em trai Hải My đi thuyền bên cạnh. Có thể thấy mẹ của Doãn Hải My khá thoải mái và ủng hộ chuyện tình cảm của con gái để đôi bạn trẻ vô tư thể hiện tình cảm khi đi du lịch cùng gia đình.

Đoàn Văn Hậu đi du lịch Hội An cùng gia đình Doãn Hải My

Về phía nhà Văn Hậu, bố mẹ anh cũng thể hiện sự yêu mến với Doãn Hải My. Họ gọi cô bằng danh xưng thân mật "con" hay biệt danh "Thóc" khi Hải My cùng Văn Hậu về thăm quê nhà Thái Bình.

Gần đây, trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Doãn Hải My đi cổ vũ cùng bố mẹ Văn Hậu. Cô thân mật ôm lưng mẹ Văn Hậu còn anh cũng thoải mái nắm tay bạn gái không nỡ rời đi trước sự chứng kiến của bố mẹ.

Văn Hậu và Hải My cùng thả hoa đăng ở Hội An

Mẹ Hải My cũng chứng kiến hành động tình cảm của con gái và bạn trai

Vòng 13 V.League 2023 đã khép lại một nửa mùa giải với vị trí số 1 thuộc về CLB Công an Hà Nội - đội bóng đang sở hữu dàn tuyển thủ Việt Nam đình đám như Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh,... Dù thất bại trên sân khách Đà Nẵng với tỉ số 0-1, Văn Hậu và các đồng đội vẫn có thể tạm hài lòng khi dẫn đầu cuộc đua vô địch với vị trí đứng đầu. Sau vòng 13, các đội bóng được tạm nghỉ đến 15/7 mới bước vào giai đoạn hai với hai nhóm đua vô địch và tranh suất trụ hạng.