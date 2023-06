Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My về thăm quê, nắm tay nàng đi từ khán đài đến liveshow

Cuối tuần qua, khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam cũng như thi đấu xong vòng 12 V.league 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã lái xe đưa bạn gái Doãn Hải My về thăm quê lúa Thái Bình. Cặp đôi ngồi trên xế hộp sang chảnh, vui vẻ check-in ghi dấu hành trình. Doãn Hải My diện áo phông trắng đơn giản vẫn trẻ trung, xinh đẹp nổi bật.

Đây không phải lần đầu Hải My về thăm gia đình Văn Hậu. Mỗi lần về quê bạn trai, Hải My thường chọn phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Nàng WAG còn biết cách ghi điểm trong mắt bố mẹ Văn Hậu bởi sự chăm chỉ, đảm đang, sẵn sàng xắn tay rửa bát phụ giúp việc nhà.

Văn Hậu đưa bạn gái về thăm quê (Ảnh: IGNV)

Ở trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) mới đây, Hải My đi cùng với bố mẹ của Văn Hậu đến sân cổ vũ anh thi đấu. Khi ra về, Hải My đi ngay sau và đưa tay xoa lưng bà Vũ Thị Nụ (mẹ Văn Hậu) đầy thân thiết, tình cảm. Còn Văn Hậu cũng tranh thủ chạy tới khu vực khán đài và nắm tay Hải My trước khi cả hai tạm biệt để Hậu trở về cùng ĐT Việt Nam.

Không chỉ đồng hành cùng Văn Hậu ở các trận đấu của ĐT Việt Nam, mà các trận đấu V.League, Doãn Hải My thường xuyên có mặt trên khán đài tiếp lửa bạn trai. Hôm 24/6, Hải My hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc khi Văn Hậu tìm thấy mình trên khán đài và vẫy tay chào. Dù ở khoảng cách xa và đang chuẩn bị trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn không quên bày tỏ tình cảm với bạn gái.

Doãn Hải My đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu ở các trận đấu mà anh tham dự

Ngoài những khoảnh khắc trên sân cỏ, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường cùng nhau xuất hiện tại những sự kiện giải trí. Cả hai cùng nhau xem đêm diễn của rapper Đen Vâu. Ngày 29/7 và 30/7 tới đây, cặp đôi được dự đoán cũng sẽ nắm tay nhau đi xem concert của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình. Bởi ngay khi thông tin về hai đêm diễn của BlackPink ở Việt Nam được công bố, Doãn Hải My đã chia sẻ poster sự kiện và bày tỏ mong muốn được tham dự.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu ở đêm diễn của Đen Vâu (Ảnh: IGNV)