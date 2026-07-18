Vạn Hạnh Mall có gì mà sau 8 năm vẫn luôn là một trong những trung tâm thương mại đông khách nhất nhì TP.HCM?

Khai trương vào ngày 25/1/2018, công trình này nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố, với tổng diện tích xây dựng lên đến 90.000 m2, trong đó diện tích thương mại chiếm tới 55.000 m2.

Điều làm nên sức hút riêng của Vạn Hạnh Mall trước hết nằm ở kiến trúc. Công trình gây ấn tượng mạnh với biểu tượng mái vòm được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của kiến trúc phương Đông, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại vừa mang đậm dấu ấn văn hóa. Không gian bên trong được bố trí gồm một tầng hầm và bảy tầng thương mại rộng rãi, thoáng đãng. Đặc biệt, hệ thống bãi giữ xe nổi trải dài chín tầng, từ tầng hầm lên đến tầng năm, có sức chứa lên tới hơn 3.000 xe máy và 350 ô tô, đáp ứng tốt nhu cầu của lượng khách khổng lồ đổ về mỗi ngày.

Ảnh: Internet

Trước hết, phải kể đến vị trí "vàng" mà Vạn Hạnh Mall đang nắm giữ. Tọa lạc ngay trung tâm Quận 10 cũ, một trong những quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM, trung tâm thương mại này sở hữu vị trí thuận lợi để tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng, khi bán kính phục vụ bao phủ cả các Quận 3, 5, 11 và Tân Bình cũ, những khu vực sầm uất với hơn 1,2 triệu cư dân sinh sống. Đây không phải là yếu tố may mắn, mà là kết quả của việc lựa chọn vị trí bài bản nhằm tối đa hóa khả năng tiếp cận khách hàng.

Ảnh: Tripadvisor

Bên cạnh vị trí, yếu tố then chốt thứ hai nằm ở cách Vạn Hạnh Mall "mix tiện ích" một cách tối ưu, thay vì chỉ tập trung vào thời trang và mỹ phẩm như nhiều trung tâm thương mại truyền thống khác. Trung tâm theo đuổi định hướng "tất cả trong một" dành cho cả gia đình: về giải trí có cụm rạp CGV được xem là hoành tráng bậc nhất Sài Gòn, chiếm diện tích lớn và thu hút đông đảo giới trẻ.

Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Về mua sắm có hơn 200 cửa hàng trải dài từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất đến điện tử; về văn hóa có Phương Nam Book City, một "thành phố sách" theo phong cách châu Âu tạo điểm nhấn khác biệt; về giải trí gia đình có khu vui chơi PowerBowl; về nhu yếu phẩm hàng ngày có siêu thị CoopXtra; về ẩm thực có hơn 51 thương hiệu nhà hàng từ bình dân đến cao cấp; và về sức khỏe cũng có hẳn một khu thể dục thể hình phục vụ nhu cầu tập luyện.

Khu vui chơi PowerBowl Ảnh: Coolmate

Ảnh: Mia.vn

Chính sự kết hợp đa dạng này khiến một khách hàng có thể đến một lần nhưng ở lại cả ngày, khi các gia đình không chỉ dừng lại ở việc mua sắm mà còn xem phim, dùng bữa, tập gym, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và kéo theo mức chi tiêu cũng tăng lên tương ứng.

Không chỉ thu hút khách bằng sự đa dạng, Vạn Hạnh Mall còn ghi điểm nhờ khả năng duy trì tỷ lệ lấp đầy tuyệt đối 100%, trong khi nhiều trung tâm thương mại lân cận đang phải chật vật với tỷ lệ chỉ khoảng 50 đến 60% giữa bối cảnh thị trường mặt bằng cho thuê tại TP.HCM rơi vào cảnh ảm đạm. Thành quả này đến từ chiến lược lựa chọn khách thuê hết sức cẩn trọng của KIDO, đơn vị vận hành trung tâm. Thay vì đơn thuần "cho thuê mặt bằng", KIDO chủ động "xây dựng hệ sinh thái khách hàng", theo đó mỗi cửa hàng được lựa chọn đều phải đáp ứng ba tiêu chí: phù hợp với định hướng "family lifestyle", bổ sung những tiện ích còn thiếu trong tổng thể trung tâm, và thu hút đúng nhóm khách hàng mục tiêu là gia đình cùng giới trẻ.

Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Cũng chính vì luôn được làm mới mà Vạn Hạnh Mall, dù vừa bước sang tuổi thứ 8 trong năm 2026, vẫn giữ được sự "trẻ trung" trong mắt khách hàng. Trung tâm liên tục bổ sung thương hiệu mới, tiêu biểu là việc khai trương cửa hàng Pop Mart vào tháng 7/2025, thương hiệu đồ chơi nghệ thuật nổi tiếng toàn cầu; đồng thời tổ chức đều đặn các sự kiện, các workshop kỹ năng sơ cấp cứu và nhiều chương trình khuyến mãi theo mùa. Song song đó, trung tâm cũng không ngừng cập nhật công nghệ, ứng dụng hệ thống mã QR và ứng dụng di động để khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin sự kiện. Nhờ vậy, khách hàng không có cảm giác "quay vòng" nhàm chán mà luôn tìm thấy lý do mới để quay trở lại.

Tất cả những yếu tố trên cộng hưởng lại tạo nên một con số doanh thu ấn tượng. So với các trung tâm thương mại có diện tích tương đương, khoảng 50.000 m² diện tích thương mại, như hệ thống Vincom, Vạn Hạnh Mall năm 2023 ghi nhận doanh thu dự kiến 450 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính 150 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận 33,3%, tức trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày. Đây là mức doanh thu cao bất thường, đến từ chiến lược "mix" đúng đối tượng, đúng thời điểm: các gia đình đến vào chiều thứ Bảy để vừa xem phim, vừa dùng bữa, vừa mua sắm quần áo, trong khi khách lưu trú tại các khách sạn lân cận cũng tận dụng cơ hội mua sắm khi đi công tác.

Chủ đầu tư: Tầm nhìn của một doanh nhân ngành thực phẩm

Đứng sau thành công của Vạn Hạnh Mall là ông Trần Lệ Nguyên, sinh năm 1968, hiện giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO. Đây là dự án bất động sản thứ hai mà ông tham gia đầu tư, sau thành công của trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza. Từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM, ông Nguyên bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990, khi còn là một thanh niên làm việc tại xí nghiệp chế biến thực phẩm ở Quận 1 cũ. Chứng kiến bánh kẹo ngoại nhập từ Thái Lan và các nước trong khu vực tràn ngập thị trường nội địa với mức giá đắt đỏ, ông đã nung nấu khát vọng phát triển sự nghiệp trong ngành thực phẩm ngay từ những ngày đầu ấy.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước khi khởi nghiệp, ông Nguyên đã có nhiều năm học làm bánh từ thời trung học, cộng thêm năm năm gắn bó với công việc tại xí nghiệp chế biến thực phẩm. Chính nền tảng đó đã giúp ông từng bước xây dựng nên thương hiệu Kinh Đô, đưa công ty từ mô hình gia đình chuyển thành công ty đại chúng vào năm 2002 và chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2005. Không dừng lại ở lĩnh vực bánh kẹo, Tập đoàn KIDO còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, với Hùng Vương Plaza là sản phẩm đầu tay, tiếp nối bằng Vạn Hạnh Mall, từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành tập đoàn đa ngành bao gồm thực phẩm, địa ốc, tài chính và bán lẻ.

Ảnh: bestunn_

Về tình hình kinh doanh, KIDO dự kiến doanh thu của Vạn Hạnh Mall trong năm 2023 sẽ đạt 450 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi ngày, con số cho thấy sức sống bền bỉ và chiến lược phát triển đúng đắn của trung tâm thương mại này giữa lòng thành phố. Đáng chú ý, trong bốn tháng đầu năm 2023, dù nền kinh tế trải qua giai đoạn suy thoái khiến người dân thắt chặt chi tiêu, trung tâm thương mại này vẫn đón gần 1 triệu lượt khách mỗi tháng, tăng gấp đôi so với năm 2019.

Vạn Hạnh Mall thành công không phải vì may mắn hay nhờ quy mô lớn, mà là kết quả của một chiến lược được lên kế hoạch bài bản qua từng bước: chọn vị trí đắc địa, tối ưu hóa "mix" tiện ích, duy trì chất lượng vận hành và không ngừng tái sinh để giữ sự mới mẻ. Đây cũng là bài học đáng suy ngẫm cho các trung tâm thương mại khác đang tìm cách "tồn tại bền lâu" trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành bán lẻ.

Nguồn: Báo Đầu Tư, Forbes Việt Nam, Vietstock Finance