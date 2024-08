Vận hạn của Tuấn Hưng

Sau đêm Công diễn 1, nhiều khán giả khen Tuấn Hưng bắt đầu lấy lại phong độ. Nam ca sĩ tiếp tục lấy điểm khi xung phong nhận trách nhiệm vì màn trình diễn kém của đội Đam mê và bước vào phòng chuyển giao.

Tuấn Hưng dần tiến bộ ở game show.

Chuỗi ngày áp lực của Tuấn Hưng

Từ sức hút của game show Anh trai vượt ngàn chông gai, phần lớn nghệ sĩ tham gia được hưởng lợi, sống trong những ngày mà cái tên của họ được nhắc đến thường xuyên trên mạng xã hội. Thế nhưng, với riêng Tuấn Hưng, từ khi bắt đầu game show là những áp lực bủa vây anh. Nam ca sĩ đã hoạt động âm nhạc gần 30 năm và chưa bao giờ chịu dư luận trái chiều như vậy.

Vận hạn Tuấn Hưng bắt đầu với sự cố mất giọng, phải hủy show đột ngột. Sau đó, nam ca sĩ ra mắt MV Quả táo vàng với chiến dịch quảng bá hoành tráng, nhưng sản phẩm nhanh chóng bị khán giả chỉ trích, thậm chí tẩy chay. Tuấn Hưng không chịu nổi áp lực và phải tự tay ẩn MV khỏi YouTube. Sau đó, nam ca sĩ mang Quả táo vàng lên sân không ra mắt game show, tiếp tục bị chỉ trích vì giọng hát không tốt.

Chỉ với một MV Quả táo vàng, Tuấn Hưng bị nhiều khán giả quay lưng. Nhiều ý kiến từ khán giả nặng nề đến mức khuyên nam ca sĩ nên nghỉ hát, hoặc giễu cợt: "Tuấn Hưng đã hết thời". Đó là sự cay nghiệt, vì thực tế sản phẩm Quả táo vàng nếu tệ, chỉ dừng ở mặt âm nhạc và tâm huyết đặt không đúng chỗ của Tuấn Hưng.

Nhiều sản phẩm trên thị trường âm nhạc tệ hại, phản cảm hơn Quả táo vàng nhưng vẫn nhởn nhơ. Tuấn Hưng bị khán giả chỉ trích vì anh đây là "Tuấn Hưng". Không thể chỉ vì một ca khúc hay đôi lần hát live kém phong độ mà nhận định đã đến lúc Tuấn Hưng giải nghệ hoặc nam ca sĩ đã hết thời.

Giọng hát Tuấn Hưng thật sự bất thường ở giai đoạn anh phải hủy show đột ngột và ghi hình tập đầu tiên ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuấn Hưng hát khàn đặc, bí chữ và không với tới những nốt cao, điều mà anh từng dễ dàng làm được khi còn đỉnh cao phong độ. Cho đến đêm Công 2, giọng hát Tuấn Hưng chưa tốt hẳn nhưng đã cải thiện. Nhận định từ khán giả về Tuấn Hưng cũng không còn tiêu cực như tập đầu tiên.

Tuấn Hưng là điểm sáng trong tiết mục mở màn, đêm Công 1 của đội Đam mê. Trong tập thể có Duy Nhất và Liên Bỉnh Phát - 2 người ngoại đạo âm nhạc - và Trọng Hiếu, Tuấn Hưng làm tốt nhất ở mặt truyền tải cảm xúc, trong một tiết mục được dàn dựng để khai thác câu chuyện thiêng liêng của người bố, đặt tình cảm vào con.

Tự Long và dàn "lão tướng" đang tạo nhiều màu sắc thú vị cho game show.

Các "lão tướng" tỏa sáng

Cho đến đêm Công diễn 1, game show Anh trai vượt ngàn chông gai đã giúp các nghệ sĩ gạo cội kéo lại hào quang. Đó là Tuấn Hưng, Bằng Kiều , Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi. Song song điều đó, sự góp mặt của NSND Tự Long đang tạo màu sắc khác biệt của game show. Những "lão tướng" chính là thứ đặc sản mà Anh trai say hi không có như Anh trai vượt ngàn chông gai.

Những tên tuổi lớn như Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tự Long đã bước qua vùng an toàn của bản thân để tham gia game show. Ở sân khấu ra mắt, các nghệ sĩ gạo cội chưa bắt nhịp ngay, chọn các tiết mục theo sở trường của họ. Từ Công diễn 1, tất cả đều "lột xác", bước lên sân khấu với những màu sắc tươi mới, không chỉ hát mà còn tham gia nhảy, dàn dựng concept cùng các cộng sự trong nhóm.

Trong đội Đam mê, cách Tuấn Hưng đặt tâm tư vào ca khúc Ba kể con nghe, khác biệt hẳn so với Duy Nhất, Liên Bỉnh Phát và Trọng Hiếu về mặt cảm xúc. Ở đội Sao sáng, Tự Long, SOOBIN và Cường Seven lấy cảm hứng từ ca khúc kinh điển Trống cơm, dựng tiết mục đậm bản sắc dân tộc. Với trải nghiệm của mình, Tự Long thổi hồn vào tiết mục ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với 2 đồng nghiệp trẻ tuổi.

Anh trai vượt ngàn chông gai cần nhiều nhân tố trẻ trung để tạo "trend", thu hút chú ý cho game show. Việc Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tuấn Hưng góp mặt từng bị hoài nghi.

Song, cho đến hiện tại, giá trị của nhóm "Anh tài" này được thể hiện rõ về mặt kinh nghiệm và có nhiều câu chuyện thực tế, lớp lang để mang lên sân khấu game show. Từ đây, Anh trai vượt ngàn chông gai có lợi thế để đánh bại đối thủ cạnh tranh, thuyết phục khán giả ở nhiều độ tuổi.