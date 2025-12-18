Vạch trần thủ đoạn mạo danh cán bộ quân đội, dựng kịch bản “nhiệm vụ khẩn” lừa tiền tiểu thương

"Bẫy" quen của nhóm mạo danh quân đội

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở kinh doanh và người dân phản ánh tình trạng xuất hiện các văn bản mang danh nghĩa cơ quan quân đội, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp tỉnh, bị làm giả tinh vi nhằm phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các loại giấy tờ này được trình bày khá giống mẫu hành chính của quân đội, có đầy đủ tiêu đề, số hiệu, nội dung, con dấu đỏ và chữ ký, khiến không ít người "sập bẫy" do chủ quan hoặc không nắm rõ quy trình nghiệp vụ trong quân đội.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin , các tài liệu giả mạo phổ biến như: Báo giá danh mục, hợp đồng kinh tế, phiếu tạm ứng, giấy xin kinh phí, báo giá thiết bị, thậm chí là các văn bản liên quan đến mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quân sự.

Các tài liệu làm giả của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi.

Những giấy tờ này thường được trình bày theo thể thức hành chính, có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn vị, số văn bản, ngày tháng, nội dung cụ thể về người được phép vào đơn vị, mục đích công tác, thời gian thực hiện…

Đáng chú ý, trên nhiều văn bản còn xuất hiện con dấu đỏ và chữ ký của người bị mạo danh là chỉ huy hoặc cán bộ phụ trách của đơn vị quân đội. Với hình thức bên ngoài "rất giống thật", các giấy tờ này dễ khiến người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, tin tưởng nếu không nắm rõ quy trình quản lý, ký kết và mua sắm trong quân đội.

Không dừng lại ở việc làm giả giấy tờ, các đối tượng còn chủ động tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok… Chúng tự xưng là cán bộ quân đội đang công tác tại các đơn vị, gửi hình ảnh văn bản giả kèm theo lời đề nghị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc yêu cầu chuyển tiền tạm ứng.

Các kịch bản lừa đảo thường được dựng lên với những lý do như "phục vụ nhiệm vụ đột xuất", "mua sắm trang thiết bị", "phục vụ đoàn công tác", "cứu trợ thiên tai", "diễn tập", "nhiệm vụ khẩn cấp"… Điểm chung là luôn nhấn mạnh yếu tố gấp gáp, yêu cầu giao hàng nhanh hoặc chuyển tiền ngay để "kịp tiến độ nhiệm vụ".

Chính tâm lý nể nang lực lượng vũ trang, cùng cảm giác cấp bách do các đối tượng tạo ra, khiến nhiều người không kịp kiểm tra tính xác thực của văn bản hay danh tính người liên hệ. Khi phát hiện bị lừa, các đối tượng đã cắt đứt liên lạc, số tiền chuyển đi không thể thu hồi.

Chị L. kể lại việc mình rơi vào “bẫy” lừa đảo.

Chia sẻ với Người Đưa Tin , chị N.T.L. (chủ cửa hàng vật liệu xây dựng P.V. tại Tây Ninh) cho biết, ban đầu các đối tượng lừa đảo gọi điện đến cửa hàng để hỏi giá một số loại vật liệu như sắt, xi măng. Sau khi được báo giá, các đối tượng đặt mua 400 bao xi măng và 300 cây sắt, đồng thời yêu cầu vận chuyển đến Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi cho chị L. một bảng báo cáo kê khai mua bán có đóng dấu của cơ quan chức năng. Trong thời gian chờ giao số xi măng và sắt đã đặt, các đối tượng tiếp tục dựng thêm kịch bản, nhờ chị L. mua giúp đồng hồ nước và CP điện tại một cửa hàng do chúng chỉ định.

Các đối tượng yêu cầu chị L. chuyển đủ tiền trước để nhận được mức chiết khấu cao, đồng thời liên tục gửi kèm nhiều loại giấy tờ được làm giả, mạo danh các đơn vị, cơ quan chức năng nhằm củng cố niềm tin. Tin tưởng vào các giấy tờ và thông tin mà đối tượng cung cấp, chị L. đã chuyển đủ số tiền theo yêu cầu.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu thức tương tự, đề nghị chị L. mua thêm nhiều thiết bị khác. Rất may, khi trực tiếp vận chuyển số xi măng và sắt đến Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, chị L. liên hệ theo tên người đặt hàng thì được đơn vị này xác nhận không có cá nhân nào như vậy và cũng không hề đặt mua vật liệu xây dựng.

Tá hỏa, chị L. liên lạc lại với các đối tượng thì phát hiện đã bị cắt đứt mọi liên lạc. Tổng số tiền chị L. bị các đối tượng lừa lên đến hơn 300 triệu đồng. Ngay sau đó, chị L. cùng người thân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Lời cảnh báo từ "Tiếng loa Biên phòng"

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Người Đưa Tin , Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng hình thức "Tiếng loa Biên phòng" để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Theo Thượng Tá Hoàng Như Nam, thời gian qua, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân trên địa bàn có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hoá, hoạt động dịch vụ về việc qua không gian mạng (mạng Zalo), các đối tượng làm giả công văn, chữ ký, con dấu và giả danh cán bộ của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu để đặt mua hàng hoá, dịch vụ, yêu cầu chuyển tiền hoa hồng, mua trước dịch vụ hàng hoá…. với số lượng hàng hoá, dịch vụ và số tiền lớn.

Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu khẳng định, đối với các hoạt động mua bán hàng hoá, vật chất, vật tư hoặc đặt dịch vụ… (nếu có). Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu sẽ cử cán bộ liên hệ trực tiếp đối với các tổ chức, cá nhân, đại lý… Đồn Biên phòng tuyệt đối không liên hệ qua mạng xã hội, cũng như yêu cầu chuyển tiền hoa hồng, chuyển tiền dưới mọi hình thức.

Do vậy, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu xin thông báo cho bà con nhân dân cũng như chủ các hộ kinh doanh trên địa bàn nắm để tránh các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi mạo danh cán bộ Biên phòng để lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ, thông báo cho Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu hoặc trực tiếp báo qua số điện thoại của Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (0912.818.229) để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.