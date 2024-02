Uyên Pu nói gì về ngoại hình bị chê già nua sau khi tan vỡ hôn nhân lần 2, bỏ hết tất cả để sống ẩn và ăn thô?

Màn comeback của Uyên Pu (tên thật Trần Thị Phương Uyên, sinh năm 1996) - hot streamer đình đám một thời đang là câu chuyện được dân tình quan tâm. Ngoài những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của Uyên Pu như đã ly hôn lần thứ 2, chọn cách sống nhẹ nhàng,... nhiều người cũng chú ý đến vẻ ngoài của cô hiện tại. Trong đó, không ít người cho rằng cô đã xuống sắc đi khá nhiều so với trước đây.

Uyên Pu đã thay đổi khá nhiều so với trước đây

“Chắc là bên trong khoẻ hơn nhiều hả bạn? Chứ bên ngoài thì già đi rất nhiều đó. Mà đã không quan trọng ngoại hình rồi thì già cũng không có sao hết” - một dân mạng để lại bình luận.

Trước những ý kiến trái chiều về ngoại hình của mình, Uyên Pu đã làm clip trả lời thẳng thắn: “Mình xem sự già nua này là vết tích đánh dấu hành trình của sự sống. Những nếp nhăn này giống như vân gỗ của thân cây. Cây sống càng lâu năm thì càng to, vân gỗ cũng nhiều lên, là một vẻ đẹp của tạo hoá, biểu lộ sự trưởng thành, vững chãi qua từng trải nghiệm cuộc sống.

Mình hy vọng chúng ta sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp này vì nó sẽ giúp bản thân xóa đi được rất nhiều nỗi sợ. Sợ cái nhìn của người khác, sợ già nua xấu xí không ai yêu thương nữa. Mà một khi đã sợ thì sẽ rất dễ bị yếu ớt, bị cuốn theo những chuẩn mực bên ngoài, trong lòng cũng dễ bất an khi ai đó nhận xét hay chê bai. Mình tin là khi chúng ta tìm lại được tự do ở trong tâm trí thì nỗi bất an hay sợ hãi cũng không còn nữa”.

Một số khoảnh khắc của Uyên Pu hiện tại

Ngoài ra Uyên Pu cũng chia sẻ thêm về các hoạt động thường ngày như trồng cây, lựa chọn ăn thô,... trong các clip

Phía dưới chia sẻ của Uyên Pu, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình, cho rằng bây giờ cô có nét đẹp mộc mạc và thần sắc vui vẻ hơn. Một số bình luận động viên từ cư dân mạng gửi đến Uyên Pu:

- Tôi thấy bạn đẹp. Đẹp mộc mạc, đẹp tự nhiên. Hiện nay người ta tự quy chụp cho cái đẹp là phải trắng, cao,... nhưng người ta đã quên vẻ đẹp trong tâm hồn.

- Khi có tổn thương và tìm lại được chính mình, người ta tự nhiên thấy hạnh phúc, bình an.

- Mình không biết chế độ ăn của bạn như thế nào. Nhưng nhìn nét mặt tươi trẻ hơn xưa, nhưng chỉ da hơi tối hơn trước xíu thôi.

- Dù vẻ ngoài của bạn có không còn được hào nhoáng hơn nhưng mà thấy được niềm vui sự hạnh phúc trên khuôn mặt bạn thì mình nghĩ bạn đã chọn đúng.

- Da ngăm thì sao hả? Mình thấy khoẻ khoắn mà.

Được biết Uyên Pu là một trong những nữ streamer đời đầu, cùng nhóm bạn thân với Linh Ngọc Đàm, Misthy. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, vóc dáng nóng bỏng và khả năng chơi game không phải dạng vừa. Thời đỉnh cao, Uyên Pu sở hữu kênh YouTube với hàng triệu lượt đăng ký cùng hàng nghìn người xem mỗi buổi livestream. Năm 2020 Uyên Pu bất ngờ thông báo giải nghệ, lui về tập trung phát triển kinh doanh và chăm sóc gia đình. Từ đó đến nay, cô kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai.