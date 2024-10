Ước mơ qua nét vẽ trẻ thơ ở miền núi Tuyên Quang, rực rỡ và tràn đầy nghị lực

Gần đây, chuyến xe của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã đến điểm trường Tiểu học Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang. Những yêu thương, các vật phẩm thiết yếu do chính nhóm dự án WeDo x Here We Go và nhãn hàng đồng hành Lifebuoy đã được gửi gắm tới tận tay gần 600 bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh.

Đồng hành cùng chuyến xe Ngược Xuôi đến trường Tiểu học Xuân Vân là Biệt Đội Tái Thiết.

Niềm hạnh phúc của chuyến đi lần này còn tiếp tục được lan tỏa trong phần viết lời tri ân, vẽ ước mơ của các bạn học sinh gửi vào hòm thư. Những nét vẽ nguệch ngoạc, những câu chữ chưa tròn vành… song ước mơ thì sáng rõ, lấp lánh như chính ánh mắt của những đứa trẻ thơ nơi đây.

“Em tên là Hoàng Anh Thư, năm nay em học lớp 4A2. Ước mơ của em là trở thành một cô giáo. Trở thành một cô giáo thì em sẽ dạy các bạn học sinh, em sẽ dạy các bạn học sinh thật giỏi”, cô bé thật thà chia sẻ. Nối tiếp những ước mơ của Anh Thư là Huyền My, Minh Thắng, Hương Trà với những công việc như: Làm người khám phá thế giới, bộ đội hải quân, bác sĩ thú y, họa sĩ….

Ai cũng có cơ hội viết nên ước mơ của riêng mình.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình và hình dung rõ công việc đó qua nét vẽ. Nếu làm họa sĩ, Ngọc Diệp đã mường tượng ra hình ảnh cô bé lúc trưởng thành, tay cầm bảng màu vẽ lên bức tranh mà mình mong muốn.

Khoảnh khắc nữ giáo viên diện áo dài màu đỏ đang đứng trên bục giảng bài cho các em học sinh do Quế Chi thực hiện khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi. Ngay cả những giấc mơ có lẽ còn… trừu tượng với nhiều người như Khám phá thế giới thì Hương Trà vẫn vẽ nên bằng quang cảnh núi - biển và mặt trời…

Những bức thư tay được viết và vẽ thể hiện ước mơ, những lời tri ân tới Biệt Đội Tái Thiết của các em nhỏ.

Và lẫn trong những giấc mơ của mình, các em vẫn không quên gửi lời cảm ơn tới nhóm dự án thực hiện Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi… Ngoài các món quà, thì nguồn năng lượng tích cực, tươi mới và ấm áp từ những người trẻ, các thành viên trong Biệt Đội Tái Thiết đã phần nào giúp các em nhỏ thêm phần tự tin viết tiếp ước mơ của mình, giúp cho hành trình theo đuổi con chữ của những “mầm non tương lai” ở trường Tiểu học Xuân Vân bớt phần nhọc nhằn.

Dẫu biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, con đường đến với con chữ còn nhiều thử thách, nhưng: “Không ai có quyền đánh thuế ước mơ”. Và chẳng có ước mơ nào là nhỏ nhoi, bởi đối với mỗi người tại thời điểm đặt bút vẽ nên dáng hình mai sau mình muốn trở thành, muốn có được thì đều “to lớn” cả. Hơn hết, ước mơ luôn là điểm tựa và cũng là động lực để con người ta cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ước mơ cũng giúp cho mỗi người cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn rất nhiều…

Vậy là kho hàng Vật Phẩm Hạnh Phúc có sách truyện mới, đồ dùng học tập và cả những sản phẩm giúp các em học sinh giữ vệ sinh sạch khỏe đến từ nhãn hàng đồng hành Lifebuoy - đã thành công trao đến tận tay người nhận và đổi lại là được lắng nghe những ước mơ của trẻ thơ. Bên cạnh đó, thông qua Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi, nhãn hàng Lifebuoy không chỉ mang đến vật phẩm, mà còn có hoạt động, chia sẻ giúp nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của các em học sinh, hướng đến "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh hơn".

Một góc trường Tiểu học Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang.

Hãy cùng chờ đợi những khoảnh khắc đẹp nhất mà Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi và nhãn hàng đồng hành Lifebuoy mang đến cho thầy trò trường Tiểu học Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang nhé!