Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi "tuyển dụng" Gen Z cùng gia nhập "biệt đội tái thiết", chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Trở lại với phiên bản mới, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ cộng đồng sau khi phát động chiến dịch. Hình ảnh trường Tiểu học Xuân Vân bị ngập nặng bởi ảnh hưởng từ trận lụt lịch sử, những em nhỏ theo đuổi con chữ trong điều kiện thiếu thốn đồ dùng học tập,... khiến nhiều người xót xa muốn động viên, san sẻ khó khăn. Chuyến xe của tiệm tạp hóa lăn bánh lên miền Ngược đã được gửi gắm nhiều lời yêu thương, đặc biệt là sau khi công bố hoạt động kêu gọi chia sẻ các item Vật Phẩm Hạnh Phúc để quyết định số lượng vật phẩm sẽ có trong kho hàng.

Trường Tiểu học Xuân Vân sẽ là điểm dừng chân mở tiệm của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi

Phiên bản mới là sự kết hợp giữa WeDo và Here We Go, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi với sự đồng hành của nhãn hàng Lifebuoy sẽ khởi xướng thêm hoạt động tương tác và kêu gọi cộng đồng người trẻ, khuyến khích tinh thần di chuyển, xê dịch để thực hiện các hoạt động mang giá trị nhân văn, hướng tới cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc của mọi người. Đây cũng chính là xu hướng được các tín đồ du lịch lựa chọn, mỗi hành trình không chỉ ngắm cảnh đẹp, chơi vui mà còn tìm đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Hành trình của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024 sẽ không hề đơn độc. Theo đó, tiệm tạp hóa đặc biệt mở cửa “tuyển dụng” Gen Z - những bạn trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và mong muốn tham gia các hoạt động tình nguyện.

"Biệt đội tái thiết" chính thức mở cổng đăng ký từ 19/10/2024.

Thực hiện theo 3 bước đăng ký dưới đây, bạn sẽ có cơ hội trở thành 1 trong 30 thành viên của "biệt đội tái thiết", cùng WeDo 2024 và nhãn hàng Lifebuoy xây dựng tiệm tạp hóa đầy ắp yêu thương tại trường Tiểu học Xuân Vân.

Cách thức đăng ký: - Bước 1: React và share bài viết phát động tuyển dụng trên fanpage Kenh14.vn. - Bước 2: Thực hiện một video ngắn (dưới 3 phút) hoặc một bộ ảnh chia sẻ về bản thân, bày tỏ mong muốn lý do bạn muốn tham gia chuyến xe Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi và đăng lên Facebook hoặc TikTok cá nhân, để chế độ công khai kèm hashtag #TiemTapHoaNguocXuoi #WeDo #HereWeGo #Lifebuoy #VìMộtViệtNamKhoẻMạnhHơn.

- Bước 3: Comment link video/ post ảnh đã đăng tải vào post phát động và bày tỏ mong muốn chân thành tham gia chuyến xe Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi.



Lần này, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi không còn đơn thuần là một chuyến xe chở hàng hóa và lời yêu thương của đồng bào miền Xuôi lên miền Ngược nữa. Trên hành trình mới, lăn bánh cùng WeDo 2024 sẽ có cả những bạn trẻ tràn đầy khát khao muốn được san sẻ khó khăn, đùm bọc nghĩa tình với các em nhỏ cần giúp đỡ. Lời nhắn gửi trở thành hành động, ngôn từ động viên trở thành những cái ôm, xoa đầu, nắm tay.

Đúng với mục đích của chiến dịch ngay từ chuyến xe đầu tiên - “không ai bị bỏ lại phía sau”, gian hàng đầy ắp vật phẩm và những nhân viên đặc biệt sẽ là sự quan tâm, yêu thương quý giá để vẽ lên nụ cười ấm áp của thầy và trò trường Tiểu học Xuân Vân. Bạn đã sẵn sàng gia nhập biệt đội tái thiết của WeDo 2024 chưa?