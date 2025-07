Công chúa "đế chế giải trí" được tất cả các Anh Trai cưng chiều: Đặc quyền VIP, profile khủng

Sau 1 năm Anh Trai Say Hi “lên sóng” và gặt hái nhiều thành công, 30 anh trai trong chương trình nhận được nhiều sự “săn đón” từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, một nhân vật khác cũng được quan tâm không kém đó chính là Đinh Nam Phương - người còn hay được fan gọi với danh xưng là “công chúa” Đất Việt VAC.

Nam Phương là Giám đốc Chiến lược Nội dung tại DatVietVAC, góp phần không nhỏ vào việc tạo nên sức hút của Anh Trai Say Hi. Xuyên suốt từ khi chương trình mới bắt đầu cho đến hiện tại, cô luôn xuất hiện chung và thể hiện rõ sự ủng hộ, hỗ trợ tới các anh trai.

Đinh Nam Phương còn được nhiều khán giả biết đến với danh xưng "công chúa" Đất Việt

Đáng chú ý, ngoài những buổi concert của chương trình, khi các anh trai của show diễn hay hoạt động cá nhân, Nam Phương cũng sắp xếp thời gian để có mặt và ủng hộ. Với những ai theo dõi cô nàng trên MXH đều biết, Nam Phương có mối quan hệ thân thiết với cả 30 anh trai. Ngoài ra, cũng có một số gương mặt nổi bật hơn, thường xuất hiện trên MXH của “công chúa” như JSOL, Negav, Dương Domic, Nicky,...

Song, toàn bộ dàn anh trai trong chương trình cũng đều cực kỳ quan tâm và “cưng chiều” Nam Phương. Đúng với danh xưng “công chúa”, cô luôn trở thành nhân vật trung tâm, được yêu mến và bảo vệ khi đi giữa 30 anh trai. Sau mỗi buổi concert, Nam Phương khiến không ít netizen ghen tị khi sở hữu loạt hình chụp riêng cực thân mật với các anh trai.

Sau chương trình, Nam Phương vẫn thường xuất hiện và ủng hộ các hoạt động cá nhân của các nghệ sĩ

Ái nữ của "ông trùm truyền thông" có mối quan hệ thân thiết với 30 anh trai trong chương trình Anh Trai Say Hi

Cô sở hữu loạt ảnh chụp film thân mật với các anh trai mà bất cứ fan girl nào cũng phải ghen tị

Ngoài gắn liền với tên tuổi của Anh Trai Say Hi, Đinh Nam Phương còn được nhiều người biết đến là ái nữ sở hữu học vấn ấn tượng. Cô từng là học sinh của các trường quốc tế danh tiếng tại TP.HCM trước khi du học Anh. Sau đó tốt nghiệp loại ưu ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE) tại Đại học Oxford - nơi từng đào tạo nhiều chính trị gia và nhà lãnh đạo thế giới.

Khi còn là sinh viên, Nam Phương là Phó Chủ tịch hiệp hội Oxford Union, thành viên Global Shaper của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) Oxford và được bình chọn là "cô gái độc thân đáng mơ ước nhất" tại đây.

Trở về Việt Nam, Đinh Nam Phương đảm nhận vai trò Giám đốc Chiến lược Nội dung tại DatVietVAC. Ái nữ của “ông trùm truyền thông” hàng đầu Việt Nam là một trong những người định hướng nội dung chiến lược cho các chương trình đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi…

Trong các sự kiện truyền thông quan trọng, Nam Phương thường xuyên xuất hiện như một đại diện truyền cảm hứng cho hình ảnh người trẻ hiện đại, có tri thức và bản sắc. Song song với công việc tại tập đoàn, Nam Phương còn là người sáng lập và điều hành Quỹ Nam Phương Foundation từ năm 17 tuổi.

Trên trang cá nhân của mình, ngoài loạt hình liên quan đến công ty gia đình, Nam Phương còn đăng tải nhiều những lần tham dự sự kiện đình đám. Bên cạnh đó, cuộc sống đời thường của cô cũng khiến nhiều người chú ý khi đi du lịch nhiều nơi trên thế, diện đồ sang chảnh nhưng được yêu quý bởi tính cách vui vẻ, thân thiện.

