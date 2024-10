Biệt Đội Tái Thiết ồ ạt check-in ở Tuyên Quang, gần 600 em nhỏ hạnh phúc chào đón: chuyện gì đây?

Sáng 28/10, mạng xã hội của Biệt Đội Tái Thiết rục rịch các hình ảnh check-in tại trường Tiểu học Xuân Vân. Những hình ảnh đầu tiên về Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi được các bạn trẻ trong Biệt Đội chia sẻ một cách tràn đầy hứng khởi.

Không chỉ mang những vật phẩm giúp đỡ tái thiết cho đồng bào sau bão lũ, mà chuyến xe lần này còn chở đầy tình cảm chân thành, yêu mến từ nhóm dự án WeDo x Here We Go, nhãn hàng đồng hành Lifebuoy và 30 bạn trẻ tràn đầy tinh thần trách nhiệm trong Biệt Đội Tái Thiết.

Biệt Đội Tái Thiết ồ ạt check-in ở Tuyên Quang.

Nơi đây có ngôi trường Trường Tiểu học Xuân Vân - địa điểm bị ngập nặng bởi ảnh hưởng từ trận lụt lịch sử, những em nhỏ theo đuổi con chữ trong điều kiện thiếu thốn đồ dùng học tập.

Nơi đây có ngôi trường Trường Tiểu học Xuân Vân - địa điểm bị ngập nặng bởi ảnh hưởng từ trận lụt lịch sử, những em nhỏ theo đuổi con chữ trong điều kiện thiếu thốn đồ dùng học tập.

Những người trẻ mang đến nguồn năng lượng tích cực, một tinh thần khao khát muốn san sẻ khó khăn, đùm bọc nghĩa tình với các em nhỏ cần giúp đỡ. Ngày từ khi chuyến xe lăn bánh đến lúc lúc tới điểm trường, tặng quà cho các bạn học sinh… đều được 30 Gen Z hào hứng ghi lại và “phủ ấm” mạng xã hội bằng 1001 hình ảnh.

Một số bạn trẻ đã thực hiện khá nhiều hoạt động thiện nguyện như: Yến Vivu, Hơ Beng (Trần Thanh Hiền), Nguyễn Quốc Tuấn Minh, Phương Tali (Lê Thanh Phương), Trần Quỳnh (Mây Lênh Đênh), Hồ Thiên Nga (Doodle)... đều có chung một cảm xúc hạnh phúc, ngập tràn may mắn vì được tham gia hoạt động ý nghĩa lần này.

Chuyến xe bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, 30 bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm, với một tinh thần tràn đầy năng lượng, sẵn sàng thẳng tiến đến Tuyên Quang.

Xe vừa cập bến, ai nấy đều như được tiếp thêm nguồn năng lượng với hình ảnh gần 600 học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh đang chào đón tại điểm trường Tiểu học Xuân Vân.

Đông đảo Gen Z trao tận tay các em nhỏ món quà là những vật phẩm thiết yếu như sách, quạt,... từ nhóm dự án WeDo x Here We Go và phần quà từ nhãn hàng đồng hành Lifebuoy.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn cùng với các em nhỏ ở điểm trường Tiểu học Xuân Vân tham gia Workshop Sạch Khỏe, trò chơi, viết thư lời tri ân,...

Hoạt động nhằm tăng tính kết nối đồng thời cũng là khoảnh khắc lắng nghe, trò chuyện để san sẻ giữa các thành viên của Biệt Đội Tái Thiết và các em nhỏ.

Trước đó, hình ảnh trường Tiểu học Xuân Vân bị ngập nặng bởi ảnh hưởng từ trận lụt lịch sử, khiến đồ dùng học tập, điều kiện đến với con chữ của các em nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng cảm. Cũng chính từ câu chuyện này, với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ các em nhỏ - Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã thông báo tuyển “nhân viên” Gen Z cùng đồng hành trên chuyến xe tái thiết trường học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ.

Với những lứa tuổi, điểm đến khác nhau song ai nấy đều có chung một mục tiêu là chung tay, góp sức để tái thiết không gian học tập sạch sẽ, tươi mới cho các em học sinh,... Để rồi hôm nay, 30 thành viên Gen Z của Biệt Đội Tái Thiết đã chính thức có mặt tại trường Tiểu học Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang để đưa hành trình yêu thương này trở thành hiện thực, một cách kịp thời, ý nghĩa nhất.

Có thể thấy những câu chuyện cảm động, nguyện vọng được san sẻ, giúp đỡ mà Biệt Đội Tái Thiết viết trong đơn đăng ký đã chuyển thành hành động thiết thực, viết tiếp nụ cười của các em nhỏ đang theo đuổi con chữ. Không chỉ vậy, với sự đồng hành nhãn hàng Lifebuoy, Biệt Đội luôn giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe khi thực hiện hoạt động dọn dẹp hậu quả bão lũ và lan tỏa thông điệp này tới thầy trò trường Tiểu học Xuân Vân.

WeDo là một dự án ý nghĩa nằm trong khuôn khổ WeChoice, với mục đích kêu gọi, khởi xướng cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, lan tỏa niềm cảm hứng đến toàn xã hội. Xuyên suốt nhiều dự án đã thực hiện, WeDo được các bạn trẻ nhiệt tình đón nhận và đem đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Năm 2024, WeDo trở lại với dự án Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi theo format mới: WeDo x Here We Go - Hành trình người trẻ cùng Lifebuoy góp sức tái thiết và khắc phục hậu quả sau bão Yagi bằng những món quà và tình cảm ấm áp của cộng đồng để xoa dịu nỗi buồn, khơi dậy niềm tin trong lòng các em nhỏ vùng lũ.